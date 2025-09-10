В Ярославле в жилом доме вспыхнул пожар. Видео

Днем 10 сентября во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул пожар в жилом доме. Всё случилось в пятиэтажке на улице Гоголя, 15.
Судя по кадрам из соцсетей, возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже. Спасатели МЧС тушили пожар с помощью автолестницы, через балкон. Густой дым заполнил двор.
Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании спасателям поступило в 12:00.
«В квартире произошло загорание мебели и постельных принадлежностей на площади 10 квадратных метров. В 12:17 возгорание было локализовано, в 12:22 ликвидировано открытое горение, а в 12:43 — полная ликвидация», — уточнили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
При пожаре никто не пострадал.