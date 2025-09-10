НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ярославле в жилом доме вспыхнул пожар. Видео

В Ярославле в жилом доме вспыхнул пожар. Видео

Первые подробности произошедшего

1 156
Пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПожар вспыхнул в жилой пятиэтажке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Днем 10 сентября во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул пожар в жилом доме. Всё случилось в пятиэтажке на улице Гоголя, 15.

Судя по кадрам из соцсетей, возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже. Спасатели МЧС тушили пожар с помощью автолестницы, через балкон. Густой дым заполнил двор.

Кадры с места происшествия, как спасатели тушат пожар

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании спасателям поступило в 12:00.

«В квартире произошло загорание мебели и постельных принадлежностей на площади 10 квадратных метров. В 12:17 возгорание было локализовано, в 12:22 ликвидировано открытое горение, а в 12:43 — полная ликвидация», — уточнили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

При пожаре никто не пострадал.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Жилой дом
