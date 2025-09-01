Швырнули об асфальт: в Ярославле подростки устроили жестокие разборки с ребенком. Видео

Разборка подростков с ребенком попала на видео Источник: читательница 76.RU

В Ярославле попала на видео разборка между компанией подростков и мальчиком помладше. Инцидент, по словам местных, произошел около семи часов вечера 30 августа во дворе между домами на Родниковой улице, 11 и Суздальским шоссе, 64 во Фрунзенском районе.

Читательница 76.RU рассказала, что компания не впервые досаждает и детям и взрослым.

«Уважаемые родители! Воспитывайте своих детей! Вчера компания подростков, залезла на частную территорию многоквартирного дома и избила маленького мальчика! Он им ничего не сделал. Камеры их не пугают, когда делаешь им замечание, то они шлют тебя далеко и надолго. Также постоянно пытаются портить детскую площадку и через наш забор забираются на другую частную территорию дома и воруют с огорода все, что не прикреплено! Следите за своими детьми!», — обратилась ярославна к родителям подростков.

На опубликованной записи видно, что на детской площадке собралось около восьми подростков. Часть из них сидела на лавочке. Еще трое — две девушки и один парень стояли за пределами площадки. Вместе с ними был мальчик, ниже ростом, и, судя по виду, младше.

Одна из девушек заламывала ребенку руки, пока ее приятель кричал на мальчика.

«Ты че, *** ***? Пошел *** отсюда», — произнес парень постарше.

После этого он схватил ребенка на руки и бросил его об асфальт. Мальчик сразу же закричал и залился слезами. Остальные подростки лишь наблюдали за происходящим со стороны. Мальчику никто не помог встать, но ему это удалось. Прихрамывая и продолжая плакать ребенок ушел от детской площадки. Спустя около полуминуты, сами подростки поспешили покинуть это место.

Один из подростков бросил мальчика на асфальт Источник: читательница 76.RU

После того как об инциденте стало известно в социальных сетях, информация оказалась у полиции. Правоохранители во Фрунзенском районе уже начали проверку.