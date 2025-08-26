«Я не оставлю его, он совсем беспомощный». История альпинистки, которая две недели пролежала на пике Победы: в горах она потеряла мужа

Муж Натальи Сергей умер на ее глазах во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Через год она поднялась туда и установила мемориальную табличку Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Mash / T.me

Операция по спасению альпинистки из Москвы Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане, официально завершилась. При -23 °C, без пищи и воды спортсменка пролежала 2 недели. Это была не первая экстремальная экспедиция в ее жизни: 4 года назад при восхождении на пик Хан-Тенгри на ее глазах скончался муж. Наталья была рядом с ним до последнего момента и отказывалась спасаться без него. Историю Натальи рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

Пик Победы — высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана (7439 метров). Эта вершина считается самой сложной и опасной из всех семитысячников, которые расположены на территории бывшего СССР. Это финальная точка для завершения программы «Снежный барс» и получения почетного титула. Как сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков ТАСС, за всю историю восхождений на пик Победы не удавалось эвакуировать альпинистов из этого района. Он уточнил, что теоретически снять женщину можно было бы вертолетом, однако «таких вертолетов в Кыргызстане нет».

«Я не оставлю мужа»

В 2021 году Наталья и ее муж Сергей, будучи опытными альпинистами, планировали вдвоем покорить семитысячник Хан-Тенгри. На вершине Сергею стало плохо: он пожаловался на боль в желудке. Наталья списала это на несварение, но ее мужу становилось всё хуже: его парализовало, он не мог связывать слова.

Наталья и Сергей Наговицины Источник: piunova / T.me

По рации Наговицина передала информацию о состоянии мужа диспетчеру. Специалисты в лагере убеждали Наталью в том, что ей нужно спуститься и оставить мужа, так как она всё равно не сможет ему помочь. В социальных сетях опубликовали отрывок переговоров:

— Где именно вы находитесь?

— Под куполом, выше 6800.

— Какое его состояние сейчас?

— Не может сидеть, валится на бок, речь путаная.

— Наташа, вам нужно спускаться самой, вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.

— Я всё понимаю. Но я не оставлю его одного.

— Вам нужно спускаться. Наташа, погода портится, скоро ночь.

— Я не оставлю мужа: он совсем беспомощный, я питье ему даю.

— Значит, ваше решение — ночевать рядом с ним?

— Да.

Муж просил Наталью спускаться одной, но и на его уговоры она не согласилась.

«Я сказала: „Давай ты мне мозг не выноси сейчас! Я решение приняла, всё“. После этого меня муж так обнял, и я поняла, что приняла правильное решение», — вспоминала она в документальном фильме «Остаться с Хан-Тенгри».

У Сергея Наговицина были обморожены ноги, вскоре он перестал чувствовать и руки. На следующий день, когда началась спасательная операция, супругу отправили спускаться в лагерь, а Сергея оставили на высоте 6400 метров. Но позднее тела не обнаружили: в бреду он снял обвязку и сорвался вниз. Через год Наталья вернулась на пик и установила там мемориальную табличку в память о муже.

Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как пытались спасти Наталью Наговицину

12 августа стало известно, что 47-летняя спортсменка сломала ногу во время спуска с группой. В нее, по данным СМИ, входили итальянец Лука, немец Гюнтер и альпинист из России Роман. После получения травмы на пике Победы напарник Наговициной по интернациональной команде оказал ей первую помощь, после этого отправился в лагерь за помощью.

Через сутки до альпинистки попытались добраться два иностранца. Альпинистку укутали в спальный мешок, дали горелку, еду и газовый баллон. Но из-за плохой погоды и сильной усталости эвакуировать ее не получилось, поэтому оставили на высоте.

На следующий день итальянский альпинист Лука получил серьезное обморожение рук. Вместе с коллегой из Германии они вновь попытались добраться до Наговициной через пик Важа-Пшавела. Альпинисты попали в пургу, им пришлось заночевать на высоте. В результате он скончался от отека мозга. Его тело осталось в пещере. Романа и Гюнтера эвакуировали.

16 августа вертолет Ми-8 Минобороны Кыргызстана направился к месту нахождения альпинистки, но не смог к нему приблизиться из-за сложных погодных условий и совершил жесткую посадку. В тот же день над вершиной запустили дрон, который зафиксировал, что Наговицина была жива.

Источник: Mash / T.me

Затем пешие спасатели попытались добраться до Натальи. К 21 августа они поднялись на высоту 5800 метров и должны были достигнуть цели к 22–23 августа. Но спасательную операцию пришлось завершить из-за погоды. На 22-е число также запланировали вылет вертолета с итальянскими пилотами, но и его отложили по той же причине. В тот же день главный редактор портала об альпинизме Mountain.ru Анна Пиунова в своем Telegram-канале написала, что «все умерли».

25 августа спасатели планировали сделать еще один облет дроном. Если бы стало известно, что Наговицина жива, была бы предпринята новая попытка снять ее еврокоптером МЧС Кыргызстана с итальянским пилотом. Но из-за погодных условий спасоперацию завершили.

Источник: piunova / T.me

Обращение сына

Сын Натальи Михаил рассказал «Москве 24», что команда по спасению была готова ждать погодного окна. Но ее расформировали утром 25-го числа «без объяснения причин». Он также добавил, что знает человека, который готов подняться на высоту и сделать съемку с дрона.

«Ему не дают этого сделать. Он сказал то, что не объяснили причину, просто поставили перед фактом», — сказал он «Москве 24».