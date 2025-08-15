Россиян хотят штрафовать за измены и брошенных детей: новости 15 августа

Измены родителей пагубно влияют на детей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 августа.

Людей завалило обломками после взрыва на заводе в Рязанской области

В Рязанской области произошли взрыв и пожар в пороховом цеху завода по производству синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесном Шиловского района. Здание цеха при детонации полностью разрушилось.

Свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на предприятии в Рязанской области. Погибших, предварительно, пятеро, сообщил губернатор Павел Малков.

После взрыва в небо поднялся густой дым Источник: Baza / Telegram

Все пострадавшие получают необходимую помощь. Для ликвидации последствий взрыва создан штаб, задействованы все ведомства и оперативные службы.

Вероятная версия произошедшего — детонация боеприпаса. Под завалами цеха могут оставаться люди. Подробнее о происшествии рассказываем в режиме онлайн.

В России изменится порядок медосвидетельствования на опьянение

С 1 сентября в силу вступит новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Интервал между двумя продувами алкотестера увеличат с прежних 15–20 минут до 15–25 минут.

Техническая сторона процедуры осталась прежней: исследование выдыхаемого воздуха проводят с помощью алкотестеров.

Сдавать мочу на анализ можно будет в течение получаса после направления на химико-токсикологическое исследование. Если не успеть, придется сдавать кровь.

Медучреждения обязаны хранить биоматериалы три месяца, а электронные записи масс-спектров — пять лет.

В направлении на анализ придется обязательно указывать информацию о приеме лекарственных препаратов.

В Севастополе рухнул кран

В Севастополе обрушился строительный кран. Один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

У одного рабочего перелом ноги, у другого рваная рана Источник: МЧС Севастополя / Telegram

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту трагедии, сообщили в ведомстве. Правоохранители установили, что на стройплощадке производили монтаж башенного крана, однако при установке сорвалась стрела конструкции.

Subway меняет название

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway в России сменила название на Subjoy. Изменения затронут 140 заведений по всей стране. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Изменения внесли в рамках глобального ребрендинга для всех заведений. Компания сообщила, что смена брендовой айдентики в 140 заведениях произойдет в течение ближайших 30 дней, до 30 сентября в 100 ресторанах заменят вывески. Остальные планы намерены реализовать до конца текущего года.

Что касается нового названия, в компании объяснили, что слово joy в Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями от выбранной из меню позиции.

На Солнце растет корональная дыра

Корональная дыра несколько дней растет на стороне Солнца. За последние сутки ее площадь резко увеличилась — примерно на 50%. Об этом 15 августа сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Дыра продолжает расти Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти 18 августа под действием корональной дыры. На данный момент это главный фактор, который может влиять на геомагнитную обстановку в течение 7–10 дней.

«До этого момента, в том числе в ближайшие выходные, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным», — заявили в лаборатории.

К Земле приблизится крупный астероид

Астероид 2025 PM диаметром 50 метров, согласно расчетам, 17 августа пройдет на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Максимальное сближение будет в 12:03 мск, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число опасных астероидов. В целом к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит», — говорится в сообщении.

Траектория движения астероида Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Вероятность того, что Земля своей гравитацией притянет астероид, очень мала. Это может произойти разве что в результате его столкновения с другим небесным телом, если он потеряет скорость или изменит направление.

Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера, расположенного на территории США.

Водителям грозят штрафы за нежности за рулем

Водителя, который отвлекся на поцелуи в момент движения автомобиля и спровоцировал ДТП, привлекут к ответственности. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если это приведет к дорожно-транспортному происшествию и это будет зафиксировано, допустим, с помощью видеорегистратора, то это станет основанием для возложения на водителя, который совершал поцелуи во время аварии, ответственности за причиненный ущерб», — рассказал юрист беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, за проявление нежностей в автомобиле в момент движения транспорта не существует прямого наказания, закрепленного на законодательном уровне. При этом если целоваться в районе школы или детского учреждения, то это может квалифицироваться как развратное действие. В таком случае нарушителям выпишут штраф на сумму до одной тысячи рублей.

Из России пытались вывезти тонну бивней

Двое иностранцев попытались вывезти из России в Китай тонну бивней мамонтов в чемоданах через пункт пропуска в Благовещенске. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Разрешительных документов у них не оказалось. Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

В Индонезии крокодил убил мужчину на глазах у его семьи

Жителя Индонезии поймал крокодил, когда тот купался в реке. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний мужчина отдыхал с родственниками на берегу реки Булет в Южном Сулавеси. Рептилия незаметно подплыла и набросилась на него, вонзив зубы в его ногу. Пострадавший закричал и попытался вырваться, но крокодил начал тащить его в глубь реки.

Местные жители бросились на помощь, но мужчина исчез под водой, прежде чем они смогли до него добраться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выследили крокодила, плывущего по мутной воде с телом своей жертвы.

В России предложили штрафовать за измену

Супругов нужно штрафовать за измену в браке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его мнению, для супругов необходимы меры ответственности. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более если измена стала причиной развода, уточнил он в беседе с Life. Бородин отмечает, что в России растет число семей, где отцы уходят, бросив детей, после чего дети попадают в преступную среду.

Согласно инициативе, на 15–20 тысяч рублей нужно штрафовать за измену, на 50 тысяч — рублей за каждого брошенного ребенка. Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить.

Другие новости