Беспилотники массово атаковали Саратовскую область: обломки убили человека в жилом дворе

В ночь на 10 августа Саратовскую область атаковали беспилотники. Один из дронов попал в предприятие, а другой — в жилой двор. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В результате атаки один человек погиб, еще несколько пострадали. Остальных жителей домов, рядом с которыми упал дрон, эвакуировали в соседнюю школу.

«Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил Бусаргин.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что на нескольких этажах дома выбило стекла, поврежден фасад здания, а также загорелись несколько автомобилей на парковке.

Роман Бусаргин уточнил, что на поврежденном промышленном предприятии работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Вечером 9 августа Минобороны РФ сообщало, что с 15:30 до 20:00 ПВО сбила 61 беспилотник над несколькими регионами. 26 из них — над Красноярским краем.

Закрытие аэропортов

В ночь на 10 августа временно закрыли четыре аэропорта: Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. На момент публикации ограничения не сняли.

Также временно не работал аэропорт в Саратове. С 05:00 по мск он снова принимает и отправляет рейсы.

Кроме того, вечером 9 августа временно приостанавливал свою работу аэропорт Сочи. Это ограничение стало третьим за два дня. Из-за задержек рейсов вылета ожидают тысячи пассажиров, пишут наши коллеги с SOCHI1.RU.

Как видно на ролике, опубликованном в телеграм-канале Sochi Today, из-за нехватки мест люди вынуждены сидеть на лестницах, некоторые спят прямо на полу.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.