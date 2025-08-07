НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Может доходить до 10. О всех жертвах бабушки Этери еще предстоит узнать, а смертельным пойлом в Сочи будут торговать дальше

Может доходить до 10. О всех жертвах бабушки Этери еще предстоит узнать, а смертельным пойлом в Сочи будут торговать дальше

Любовь к «домашним» алкогольным напиткам привела к трагедии

298
Написать комментарий
Домашнее вино, чача, торговцы паленым алкоголем, который они впаривают под видом домашнего, на сочинских рынках даже особо не скрываются и фактически открыто рекламируют свой товар. Наглее только таксисты в местном аэропорту. И даже после трагедии, которая случилась на этой неделе и унесла жизни туристов, их никто не остановит.

Чачу и вино неизвестного происхождения можно всегда купить и на пляжах. Многие туристы считают их натуральными продуктами из местных фруктов и, как правило, каждый приезжающий на отдых первым делом спрашивает сочинцев: где купить? Только таких знакомых, которые бы предостерегли, рассказали, что в Сочи нельзя покупать алкоголь с рук, у погибших от пойла бабушки Этери, видимо, не было. Страшно представить, сколько еще людей прямо сейчас везут отраву с Казачьего рынка в качестве презента своим родным и друзьям. Точка Этери пользовалась спросом, активно работало сарафанное радио. Подробности — в материале Анны Грицевич из SOCHI1.RU.

Источник:

Городские медиа

Она женщина неплохая. Думаю, сама в шоке

Мы поговорили со знакомой Этери, которая дружит с ней много лет. На условиях анонимности женщина рассказала, что никогда не одобряла занятие подруги. И считала, что ответить перед законом рано или поздно придется.

— Она женщина неплохая, думаю, сама в шоке от произошедшего. Она всю семью содержала, на чурчхеле много не заработаешь. Там не такая хорошая проходимость. Ее привлекали всего один раз — в 2016 году. Остальное время работала спокойно. Знаю, что и домой к ней приезжали за алкоголем. Когда рынок оказался в Сириусе, она немного прижалась. А потом снова чуть ли не в открытую стала торговать, — рассказала женщина.

При этом сама 71-летняя Этери в силу возраста свою продукцию не употребляла. Она вообще очень нездоровый человек, говорит ее подруга. 30 лет работала на ветру, солнце и под дождем. В СИЗО ей будет очень сложно.

— Такой позор, конечно. В таком возрасте оказаться в тюрьме. Жила бы себе на пенсию, дети бы помогали. Нет, она еще и внучку за собой потянула. То, что алкоголь с рынка и из дома вывозили накануне обысков, тоже очень странно. Откуда она узнала про проблемы? Наверное, кто-то предупредил, — полагает женщина.

Бабушку и внучку сегодня отправили в СИЗО на два месяца.

— Полностью признаю свою вину. Это неумышленное было преступление, неосознанное. Мы осознаем весь масштаб трагедии, — сказала в суде молодая женщина.

Умирали очень тяжело

Точное число погибших пока не знают даже следственные органы. Называют до 10 человек. Употребившие чачу с Казачьего рынка умирали тяжело — теряли зрение, были дикие головные боли, судороги. Врачи не смогли сразу распознать тяжелое отравление, а потом было уже поздно.

Две жительницы Челябинской области — родные сестры, умершие от отравления купленной на рынке в Сириусе чачи, обращались к врачам с жалобами на плохое самочувствие. И даже вызывали скорую, сообщает URA.RU. Одна из сестер привезла алкоголь с отдыха в Сочи.

— Первая выпила немного и поехала в гости, там ей и стало плохо, около 11 вечера она почувствовала недомогания, приехала скорая и сказала, что это просто паническая атака. Состояние было невменяемым, у нее болела голова, были яркие вспышки в глазах, судороги. Скорая уехала, под утро сестра умерла, — рассказала родственница погибшей.

Вторая сестра почувствовала себя плохо на следующий день. Приехавшая скорая констатировала повышенное давление, врачи поставили женщине укол для его снижения и уехали. Но лучше ей не становилось. Тогда пострадавшая сама поехала в больницу, где впала в кому, у нее начали отказывать органы и ночью она скончалась. Родственники ждут заключение экспертизы. Так из жизни ушли две молодые женщины — 35 и 37 лет.

В составе чачи, возможно, был метиловый спирт (метанол), предполагает врач-токсиколог и научный редактор журнала «Российские аптеки» Алексей Водовозов.

Острая почечная недостаточность, потеря зрения и развитие комы — такие симптомы характерны для интоксикации метанолом. Опасность представляют и продукты его распада — формальдегид и муравьиная кислота, которые способны привести к необратимым нарушениям зрения.

Зарубите себе на носу: в Сочи нет «домашнего» алкоголя

Сочинец Юрий Фролов, «самогонщик с большим стажем» — так он сам себя называет. Алкогольные напитки на фруктах, выращенных своими руками, производит в малых количествах и только для личного потребления. Рецепты в его семье передаются из поколения в поколение. Особенно сложно делать вино, говорит Юрий.

— Это очень сложный процесс и не каждому он дается. Немного нарушил технологию, можно выливать всю партию. Те, кто торгует на рынках, на пляжах, никогда не будут этим процессом заморачиваться. Обращаюсь ко всем туристам: в Сочи нет «домашнего» алкоголя. Просто нет такого количества фруктов и винограда, — утверждает Юрий. Даже у него к лету заканчиваются все запасы.

Фролов рассказывает, что отравления были и раньше, но только не такие серьезные. Его гости несколько лет назад купили на адлерском рынке с рук вино, а потом неделю лежали в лежку с тяжелым отравлением.

— Я не успел их предупредить. А им сильно захотелось «настоящего» вина, которое им впарили торговцы. Многие именно им травятся, а потом говорят, что это ротавирус. Лучше уж пить порошковое магазинное вино, — считает Юрий.

Он не рекомендует также приобретать «домашние» спиртные напитки в Абхазии. Винограда там нет, его также бодяжат из чего придется — разведенный спирт, красители, отдушки и даже ягоды бузины. Знаменитые фабричные абхазские вина «Апсы», «Анакопия», «Псоу» — делают из завезенного из Молдовы порошка. Но лучше уж давиться им, чем умереть от метанола.

Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
