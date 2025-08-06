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Происшествия «Она 30 лет торговала, все знали». Что известно о массовом отравлении туристов чачей в Сириусе

«Она 30 лет торговала, все знали». Что известно о массовом отравлении туристов чачей в Сириусе

Торговля «домашним» алкоголем в Сочи процветает, а отдыхающие подогревают спрос — комментарий МВД

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2 комментария
Базар популярен у туристов, считается, что там продают местную продукцию | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUБазар популярен у туристов, считается, что там продают местную продукцию | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Базар популярен у туристов, считается, что там продают местную продукцию

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отравление в Сириусе обсуждает вся страна. Четырех туристов госпитализировали с тяжелым отравлением после употребления самодельной чачи, которую они купили с рук. Трое умерли, один остается в больнице. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

На Казачьем рынке в Сириусе непривычно притихшие продавцы. Накануне у них были «маски-шоу» — так говорит одна из продавцов. Полиция проводила выемку товаров в одной из точек, где работала грузинка Этери. На самом деле, небольшие торговые ряды — это все, что осталось от огромного Казачьего рынка, который работал на российско-абхазской границе до олимпийского строительства. На его месте построили дома для волонтеров, а торговцев запихали на площадку рядом с заправкой. Все они знакомы еще со времен Большого Казачьего рынка. В том числе и Этери.

Федеральная Территория Сириус — это первый в России публично-правовой субъект, обладающий экономической самостоятельностью и особым правовым статусом. Территория была создана в 2020 году на базе Имеретинской низменности Адлерского района Сочи. Сириус имеет собственные органы власти, которые обладают полномочиями федерального, регионального и местного уровней. А также свой бюджет. Отдельную прокуратуру, отдел МВД.

— Она 30 лет торговала, все об этом знали. Проблемы с законом у нее уже были из-за этого, несколько лет назад ее привлекали к ответственности. Но жалоб на продукцию никогда не было. Постоянные покупатели-туристы к ней приезжали, брали проверенный алкоголь, выпивали на отдыхе. Отвозили в качестве подарков домой, — рассказала соседка Этери по прилавку.

Прилавок закрыт | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUПрилавок закрыт | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Прилавок закрыт

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Продавцы говорят, что сама женщина чачу и вино не изготавливала, а годами брала у одних и тех же поставщиков. Никаких жалоб на продукцию никогда не поступало. Что случилось в этот раз, непонятно, разводят руками продавцы. Все они фактически перекупщики — реализовывают товар из Армении, Абхазии и других регионов. Местного практически нет.

— Я как-то покупал чурчхелу у этой Этери, друзьям отвез в Москву, а она оказалась очень несвежая, хотя я предупреждал, что беру много и повезу в качестве гостинцев. Она мне предлагала чачу у нее приобрести и тоже отвезти друзьям. Но я отказался категорически. Пью только проверенный алкоголь, тем более людей угощать этой непонятной бардымагой не собираюсь, — рассказал посетитель рынка Андрей.

Чурчхела висит на жаре даже ничем не прикрытая | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЧурчхела висит на жаре даже ничем не прикрытая | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Чурчхела висит на жаре даже ничем не прикрытая

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Точное количество жертв паленой чачи неизвестно. РЕН ТВ сообщает, что от алкоголя, купленного на рынке в Сириусе, погибла семья. Сын одной из скончавшейся от отравления женщины рассказал, что к его маме в Сочи приехали родственники из Подмосковья: мать, брат и его жена. Они решили отдохнуть на природе и по пути заехали на рынок, где купили чачу.

— В четверг они, получается, выпили ее, а в пятницу им стало плохо. Их доставили в больницу и почти сразу в реанимацию положили. А потом в течение трех дней один за одним умерли, кроме жены дяди моего, — рассказал молодой человек.

Телеграм-канал Mash сообщает, что количество жертв чачи, купленной на Казачьем рынке, достигло восьми человек. Все они покупали алкоголь в одной палатке.

Отдыхающие из Подмосковья взяли у знакомой продавщицы чачу на шелковице и дыне 30 июля. Вечером выпили по рюмке — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание. 42-летний мужчина, его 69-летняя мать и ее 57-летняя сестра умерли — откачать удалось только невестку. У всех в крови обнаружили метанол. По данным телеграм-канала, от похожего отравления в конце июля погибли туристы из Челябинска. А в прошлую среду — мужчина, который пил с женой вино с рынка. Женщина осталась жива, поскольку употребила всего бокал, ее муж допил все остальное, наутро сначала потерял зрение, а потом скончался.

2 августа трагедия произошла с семьей из Комсомольска-на-Амуре, отдыхавшей в Сочи. Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо. В дороге Дарья скончалась. Максима экстренно госпитализировали с поезда в Воронеже. По словам родственников, у мужчины отказали почки, он потерял зрение и впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Без родителей остались две дочери 13 и 4 лет, которые были с ними на отдыхе в Сочи. За ними в Воронеж едут родственники, чтобы забрать домой.

Туристы продолжают идти на рынок | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUТуристы продолжают идти на рынок | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Туристы продолжают идти на рынок

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале сообщила, что оперативники ОМВД России по ФТ «Сириус» задержали двух жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем.

Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались.

По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка «Казачий» проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.

На рынке прошел рейд

Источник:

IrinaVolk_MVD / T.me

Сейчас полицейские устанавливают производителя опасного для жизни алкоголя и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

— МВД России в очередной раз напоминает о недопустимости приобретения и употребления спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения. Актуальность этого призыва лишний раз подтверждают события в курортной зоне нашей страны, — предупредила Ирина Волк.

Чачу и вино неизвестного происхождения предлагают в Сочи на всех рынках из-под полы. Интерес к паленому алкоголю со стороны туристов рождает предложение. Расслабленные отдыхающие едят рыбу, купленную на пляжах, пьют вино под видом «домашнего», а потом жалуются на ротавирус.

ПО ТЕМЕ
Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Паленый алкоголь Чача Домашнее вино МВД РФ Ирина Волк
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Комментарии
2
Инженер1
14 минут
Не зря канстантины с грягориями затихли...
Гость
5 минут
А чего там магазинного то нет что ли?
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