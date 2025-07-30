«Я думала, приду домой, а она умерла». Мать, родившая в 16, заперла дочь на четыре дня без еды и попала под суд

Девочке еще нет и трех лет Источник: страница Алевтины во «ВКонтакте», «Мужское / Женское» / 1tv.ru

В Воронеже судят Алевтину С. (имена героев изменены), бросившую маленькую дочь Вику, который еще нет и трех лет, в квартире на четыре дня. Девочку, которая все это время ела лишь сахар и пила из унитаза, спасали всем двором. А после — рассказали эту историю даже на федеральном телевидении.

Корреспондент Voronezh1.ru поговорил с участниками событий, попробовал выяснить, кто был отцом этого ребенка, и узнал, как сейчас живет девочка.

«Она как маугли»

Вечером 14 апреля жительница Воронежа Надежда Макарова шла домой с работы. Возле подъезда к ней подошли соседские дети и сказали, что в одном из окон первого этажа они видели маленькую девочку без одежды.

— Одна говорит: «Теть Надь, там на окне девочка голенькая». А вторая: «Она как маугли». Мы знали, что в той квартире живут люди, но не думали, что там ребенок есть. Алевтина с ним не гуляла. Мы о наличии этой девочки не знали ничего. У нас первая мысль была, что это Алевтина чего-нибудь напилась, наелась и сама на подоконнике пляшет.

Источник: Дмитрий Волгин / Voronezh1.ru

Надежда подошла к окну, заглянула в квартиру и увидела там маленькую девочку, которая, заметив чужую женщину, сразу же спряталась.

— А она разговаривает плохо. Вроде соображает, но говорит — «сюп», «ням-ням», «бай-бай». И эти слова она даже в предложения не складывает.

Соседи вытащили девочку из окна, которое малышка смогла изнутри открыть сама, посадили ее на скамейку перед подъездом, одели и дали булку с кефиром. Девочку звали Вика. Судя по тому, как она набросилась на еду, которую обычных детей и не заставишь съесть, последний раз кроха нормально ела очень давно.

Вот как девочку вытаскивали из окна Источник: МОЁ! Online / moe-online.ru

Жильцы позвонили хозяину квартиры, которую снимала Алевтина. Тот поначалу отказывался открывать дверь в жилище, но по требованию полиции сделал это. Так люди попали в квартиру и поняли, как девочка там выживала.

— Девочка сырую гречку с сахаром нашла в шкафу. Она же маленькая, пакеты достала, наверное, не удержала, они у нее упали, по полу всё рассыпалось, крупа с сахаром смешалась. Похоже, она эту сладкую крупу собирала с пола и ела. Сахар обсосет, а гречку выплевывает. А воды у нее даже в унитазе не было, — говорит Надежда Макарова, предполагая, что именно оттуда девочка пила все эти дни.

Вскоре домой пришла сама Алевтина, правда, заявилась горе-мамаша только после того, как полицейские припугнули ее по телефону, мол, объявят в розыск. Так выяснилось, что ее не было дома четыре дня.

— Она шла с гордо поднятой головой. Будто бы она куда-то на праздник или на вечеринку направилась. Она пришла с группой поддержки, с молодым человеком, еще один парень ждал на улице, — рассказывает еще одна жительница дома Вера Беляева.

Так выглядела квартира Алевтины Источник: «Мужское / Женское» / 1tv.ru Источник: «Мужское / Женское» / 1tv.ru

— Они все были нетрезвые. Не в себе, — вспоминает Надежда Макарова. — Я спрашиваю у нее: «Ты на что надеялась?». А в ответ услышала: «Я думала, я приду домой, а она умерла». Я ей сказала: «Я тебя сейчас тресну. Ты ненормальная что ли?» На этом диалог наш с ней закончился.

В отделение Алевтина поехала уже на полицейской машине. Правоохранители походили по подъезду, поспрашивали у соседей, что они знают про девушку. Но соседи толком ничего рассказать не могли.

— Ее видели несколько раз, может быть, пьяную, может быть, нет. Она выходила из разных машин, разные мужчины ее привозили или забирали утром или под утро.

Беременна в 16

Вскоре на Первом канале вышел выпуск шоу «Мужское / Женское», посвященный этой истории. Туда в числе прочих пришла мама Алевтины Ольга Ф.

— Я не верю, что это сделала моя дочь. Я никогда в это не поверю. У меня такие подозрения, что девочка молодая, красивая в чужом городе… Мне кажется, что ее втянули… Под чьим-то влиянием ее втянули. Во что-то грязное, — посчитала Ольга, которая отказывалась верить, что ее дочь едва не уморила собственного ребенка. — Я не верю в то, что она это сделала целенаправленно. На нее кто-то давил. Кто-то ее припугнул чем-то.

Источник: страница Алевтины во «ВКонтакте» Источник: «Мужское / Женское» / 1tv.ru

Оказалось, что Алевтина родила Вику в родном Козельске Калужской области в 16 лет от мужчины, который был гораздо старше нее. В отношении совратителя малолетней возбудили уголовное дело. Но тот женился на Вике и избежал колонии.

— Она родила от своего законного мужа. <…> Но я вообще была против этого брака, — сказала Ольга.

— Без вашего разрешения этого брака бы не было, — перебила ее ведущая Юлия Барановская.

— Меня убедили в этом органы опеки.

Правда, избавившись от уголовного преследования, муж исчез. Ребенка воспитывала Алевтина и ее мама. А в какой-то момент они поссорились. Быть ответственным родителем непросто и в сознательном возрасте, чего ждать от школьницы.

Источник: страница Алевтины во «ВКонтакте»

— Ребенок заболел. Я начала ей звонить и говорить: «Давай домой». <…> Первый раз я до нее не дозвонилась, второй — дозвонилась. Она прибежала сразу. Я начала с ней ругаться и объяснять: «Это что такое, это что за поведение?». <…> Я ее припугнула тем, что ограничу ее в родительских правах, если она еще раз себя так поведет. Я ей сказала, что ребенок останется со мной.

На следующий день, когда Ольга и ее муж ушли на работу, Алевтина собрала вещи, взяла Вику и уехала. Ольга полтора месяца не знала, где ее внучка и дочь, всё ли с ними в порядке — та просто не брала трубку.

Когда Алевтина все-таки ответила на звонок матери, она объяснила, что переехала в Воронеж и сняла здесь квартиру. На работу девушка устроилась в сауну, администратором.

После этого общение наладилось: мать и дочь постоянно переписывались и созванивались, в том числе и по видеосвязи. Но в Воронеж Ольга так ни разу и не приехала, чтобы посмотреть, в каких условиях живут дочь с внучкой. Хотя женщину, по ее словам, смущали дорогие подарки, которыми хвасталась Алевтина, девушка объясняла, что все это ей дарит некий Игорь — лучший друг.

Источник: «Мужское / Женское» / 1tv.ru

Правда, еще одна гостья студии — Карина — рассказала, что на самом деле девушка работала не администратором в сауне, а занималась там проституцией.

— Один час — шесть тысяч рублей, — озвучила знакомая нашей героини порядок цен на услуги.

«Семейка Адамс»

На съемках программы побывали и собеседницы Voronezh1.ru Вера Беляева и Надежда Макарова. Они рассказали нам то, что вырезали из эфира.

— По ней, по матери, видно, что она алкоголичка: и визуально, и внешне, и по поведению, и по характеру. Она приехала с полторашкой пива на это шоу.

Надежда Макарова уверяет, что отец Вики — дочери Алевтины — это бывший любовник ее матери. Но на программе этот момент Ольга Ф. проигнорировала, сказав лишь, что этот мужчина — ее ровесник.

Мало того, нынешний сожитель Ольги сейчас за решеткой. И тоже из-за секса с несовершеннолетней, сказала Надежда Макарова.

Надежда Макарова специально ездила в Москву на съемки передачи Источник: «Мужское / Женское» / 1tv.ru

— Мы узнали всё об этом на передаче. Я думаю: «Матерь моя божья, вот это семейка… Адамс.

Эту информацию корреспонденту Voronezh1.ru подтвердили в Следственном комитете по Калужской области. Там сказали, что мужчину действительно осудили за связь с несовершеннолетней.

«Смышленый и самостоятельный ребенок»

Сейчас маленькая Вика находится в Рамонском социально-реабилитационном центре для детей. Пока малышку нельзя удочерить, потому что ее родители не лишены родительских прав. Говорят, что про маму девочка не спрашивает.

— У малышки все хорошо. Она — очень смышленый, самостоятельный ребенок, — рассказала руководитель волонтерского движения «Общие дети» Ксения Пенькова. — Поскольку наши нянечки Вику сопровождали, сидели с ней, мы обращались в Рамонский центр, узнавали, может нужно что-то ей, но нам сказали: «Если что-то нужно будет, мы вам позвоним и расскажем». Но они не звонили, поскольку у них там более-менее нормально все с материальным обеспечением.

В больницу к девочке приезжали глава СК по Воронежской области Источник: «Право на детство. Ангелина Севергина» / T.me

— Когда мы узнали всю эту историю, узнали, что Вика уже не первый и не второй раз так одна остается дома, без еды и воды, тут задумаешься, где ей лучше жить: с семьей, с мамой, или в детском доме. Или, возможно, люди, которые молятся о детях, просят их у Бога десятками лет, возьмут ее, будут воспитывать, как положено, и дадут ей больше любви, чем родная мама, — рассуждает Надежда Макарова.