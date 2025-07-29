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Происшествия Подробности «Мародерство продолжается»: в Ярославле жители устраивают набеги на сгоревший алкомаркет. Видео

«Мародерство продолжается»: в Ярославле жители устраивают набеги на сгоревший алкомаркет. Видео

Очевидцы говорят, что ситуацию не спасают даже заколоченные окна в магазине

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8 комментариев
В Ярославле сгорел алкомаркет | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле сгорел алкомаркет | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле сгорел алкомаркет

Источник:

читательница 76.RU

В Ярославле жители соседних домов от торговой точки на Ленинградском проспекте, 66А в Дзержинском районе бьют тревогу. После пожара в местном алкомаркете «Бристоль», в сгоревшее здание стали влезать люди в поисках бесплатного алкоголя.

«Бристоль в Брагине сгорел, а мародерство продолжается, даже несмотря на то, что окна к вечеру субботы собственникам пришлось заколотить», — рассказала читательница 76.RU.

Она сняла один из подобных «набегов» на видео. На записи видно нескольких людей, стоящих возле магазина. В какой-то момент из окна вылезают юноши в перчатках, похожие на подростков. Снаружи их ждали несколько мужчин и одна девушка. Парни изнутри передавали пакеты с чем-то внутри, похожим на бутылки.

Местные пользуются возможностью добыть себе алкоголь, не заплатив за него

Источник:

читательница 76.RU

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что правоохранители в курсе происходящего. Всех, кто становится свидетелями проникновений, просят сообщать в полицию.

«По информации, имеющейся у полиции, в Дзержинском районе фиксируются случаи проникновения посторонних лиц на территорию сгоревшего магазина, а также факты порчи и хищения имущества. Правоохранители обращаются к гражданам: если вы стали свидетелем проникновения на территорию торговой точки или её повреждения, то просим сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 112», — рассказали 76.RU в региональном УМВД.

«Бристоль» в Брагине сгорел в ночь на 26 июля. Пожар тушили больше 30 спасателей. Полностью сбить пламя удалось лишь к утру.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Алкомаркет Пожар Алкоголь Полиция
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Комментарии
8
Гость
34 минуты
Нищета поголовная, а так они лишь повторяют то что с нами делают ежедневно на законных основаниях
Гость
5 минут
Да нормально всё! Дайте людям выпить спокойно,в этой реальности по другому уже нельзя вращаться)
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