В Ярославской области разбился насмерть водитель легковушки. Видео

В ДТП погиб водитель Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около шести часов вечера 25 июля на дороге «Углич-Ростов» Угличского района «Лада Приора» вылетела в кювет.

За рулем легковушки был 45-летний мужчина. Правоохранители уже озвучили предположительную причину аварии.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Лада Приора, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Смертельное ДТП произошло в Угличском районе Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Судя по кадрам с места ДТП, легковушка вылетела с дороги и упала в кювет, перевернувшись на крышу. Водитель получил серьезные травмы и скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

«На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.