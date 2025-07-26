В Ярославской области разбился насмерть водитель легковушки. Видео

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около шести часов вечера 25 июля на дороге «Углич-Ростов» Угличского района «Лада Приора» вылетела в кювет.
За рулем легковушки был 45-летний мужчина. Правоохранители уже озвучили предположительную причину аварии.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Лада Приора, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Судя по кадрам с места ДТП, легковушка вылетела с дороги и упала в кювет, перевернувшись на крышу. Водитель получил серьезные травмы и скончался еще до приезда бригады скорой помощи.
«На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Днем 25 июля на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Один из них — ребенок. По предварительной версии один из водителей выехал на встречку.