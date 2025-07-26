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Происшествия В Ярославской области разбился насмерть водитель легковушки. Видео

В Ярославской области разбился насмерть водитель легковушки. Видео

Назвали предварительную причину аварии

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4 комментария
В ДТП погиб водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП погиб водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП погиб водитель

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около шести часов вечера 25 июля на дороге «Углич-Ростов» Угличского района «Лада Приора» вылетела в кювет.

За рулем легковушки был 45-летний мужчина. Правоохранители уже озвучили предположительную причину аварии.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Лада Приора, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Смертельное ДТП произошло в Угличском районе

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Судя по кадрам с места ДТП, легковушка вылетела с дороги и упала в кювет, перевернувшись на крышу. Водитель получил серьезные травмы и скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

«На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Днем 25 июля на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Один из них — ребенок. По предварительной версии один из водителей выехал на встречку.

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Алина Сардекова
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Комментарии
4
Гость
56 минут
Угличская дорога, всегда считалось сложной, и унесла на тот свет много человеческих жизней. Про неё повороты, всегда говорили - как пьяный пописал! Берегите себя, и своих близких.
Гость
44 минуты
Молодец, а сколько промилле было?
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