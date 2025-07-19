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Происшествия Во Вьетнаме ветер перевернул корабль с туристами. Погибло более 30 человек

Во Вьетнаме ветер перевернул корабль с туристами. Погибло более 30 человек

Шторм налетел внезапно для экипажа

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Трагедия случилась на севере страны | Источник: Reuters.comТрагедия случилась на севере страны | Источник: Reuters.com

Трагедия случилась на севере страны

Источник:

Reuters.com

19 июля во Вьетнаме перевернулся катер с туристами. Погибли 34 человека, еще 10 человек удалось спасти. Место крушения — залив Халонг в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Всего на судне было 53 человека: 48 туристов и 5 членов экипажа. Корабль перевернулся из-за внезапной грозы со шквалистым ветром. Спасатели прибыли на место, как только получили сигнал бедствия. Однако работу спасателей осложнил сильный дождь и темнота: в заливе уже начало темнеть.

Источник: Reuters.comИсточник: Reuters.com
Источник:

Reuters.com

Источник: Reuters.comИсточник: Reuters.com
Источник:

Reuters.com

Пассажирами корабля были местные вьетнамские туристы, которые приехали из другого региона. Старшему из них 53 года, младший — трехлетний малыш. По данным Ассоциации туроператоров России, россиян на судне не было.

Источник: Reuters.comИсточник: Reuters.com
Источник:

Reuters.com

«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — цитирует ТАСС сообщение АТОР.

Источник: Reuters.comИсточник: Reuters.com
Источник:

Reuters.com

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Вьетнам Туристы Шторм Корабль Ветер
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