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Происшествия Зареванная легла на могилу. Молодая вдова Старовойта пришла к нему на 9-й день после смерти

Зареванная легла на могилу. Молодая вдова Старовойта пришла к нему на 9-й день после смерти

25-летняя Полина Корнеева в полном одиночестве посетила кладбище

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3 комментария
Полина Коренеева пришла на могилу к Роману Старовойту на 9-й день после его смерти | Источник: StarHitПолина Коренеева пришла на могилу к Роману Старовойту на 9-й день после его смерти | Источник: StarHit

Полина Коренеева пришла на могилу к Роману Старовойту на 9-й день после его смерти

Источник:

StarHit

«Первая леди» бывшего губернатора и экс-министра транспорта Романа Старовойта посетила его могилу на 9-й день после смерти. Девушка пришла на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга в полном одиночестве. Она рыдала на могиле у бывшего чиновника, обнимая его последнее пристанище. Кадры опубликовали наши коллеги из StarHit.

Бывшего главу Министерства транспорта РФ Романа Старовойта нашли мертвым 7 июля возле личного автомобиля Tesla. Рядом лежал пистолет.

Утром этого же дня Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта, а позже стало известно об уголовном деле о мошенничестве на 1 миллиард рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курске на границе с Украиной. Одним из подозреваемых был Старовойт. Чиновник находился на посту губернатора Курской области с 2018 по 2024 год.

Полину Корнееву заметили на могиле Романа Старовойта | Источник: StarHitПолину Корнееву заметили на могиле Романа Старовойта | Источник: StarHit
Источник: StarHitИсточник: StarHit
Источник: StarHitИсточник: StarHit
+1
Источник: StarHitИсточник: StarHit

Романа Старовойта похоронили в пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище. На прощание с бывшим министром пришли родители, брат, бывшая жена, дочери, коллеги и молодая спутница. Она держалась поодаль от семьи, а на ее безымянном пальце журналисты заметили обручальное кольцо.

Во время похоронной процессии Полина Корнеева вела себя скромно. Она в порядке очереди положила к могиле любимого алые розы и прошептала ему последние слова. Дальше она оплакивала его вдали от процессии. Вместе с Полиной была ее мать.

Спустя 9 дней после смерти Старовойта молодая спутница экс-губернатора посетила его могилу. Девушка в черном траурном платье плакала, облокотившись на его могилу, украшенную цветами. Никаких родственников погибшего или коллег на погосте журналисты не заметили.

Полина не стала отходить от могилы, даже когда ее окружили посторонние. Девушка не дрогнула и продолжила оплакивать любимого.

Девушка рыдала на могиле Романа Старовойта

Источник:

Михаил Садчиков / StarHit

В день похорон с могилы Романа Старовойта под руки уводили убитую горем мать. Она не могла уйти от гроба сына и из последних сил пыталась остаться с ним подольше. Родственникам пришлось поднять ее с колен и увести.

Там же, на могиле, последнюю речь отцу произносили и дети экс-министра. С дрожью в голосе прощальные слова говорила старшая дочь Старовойта.

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Комментарии
3
holdfast
6 минут
так никто и не выяснил. был венок от начальника или нет
Гость
32 минуты
Ну вот , а так всё хорошо начиналось
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