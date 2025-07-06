Лев напал на человека и бегал рядом с отелями в Турции: новости 6 июля

Для поисков опасного животного развернули целую операцию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июля.

В Забайкальском крае у самолета отказал двигатель

В Забайкальском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку около села Смоленка Читинского округа. Об этом CHITA.RU сообщили очевидцы.

Самолет сильно пострадал при посадке Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

«Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

На борту было девять парашютистов, один выпускающий и один летчик. Пострадали 9 человек. По данным Минздрава, из них трое находятся в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести. К счастью, все выжили. Читинская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

По информации корреспондента CHITA.RU, самолет рухнул примерно в 200 метрах от домов. При снижении он срубил деревья.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия Источник: МЧС Забайкальского края / Telegram

По словам начальника читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольда Волошина, это был плановый полет, во время которого встал двигатель, поэтому летчик принял решение о посадке. Подробнее о ситуации можно прочитать в онлайн-трансляции.

Во время забега в Мурманской области погибли несколько участников

Во время проведения трейлового забега «Хибины» в Мурманской области погибли двое участников. Об этом написал глава региона Андрей Чибис в своем telegram-канале.

«В ходе проведения трейла „Хибины“ произошла трагедия: по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — скащал Чибис.

Трейлраннинг — это бег по пересеченной местности, по лесу, лесным тропам, горам.

Как уточнили в telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона, погибли жительница Санкт‑Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Причиной смерти, по данным Mash, стало переохлаждение. Со слов одного из участников, погодные условия были крайне тяжелыми: мокрый снег, ветер больше 20 м/с и температура воздуха около нуля градусов.

Участник поделился впечатлениями от трассы Источник: Mash / Telegram

Мероприятие организовано частной компанией, заявил губернатор. Причины произошедшего будут тщательно расследованы, уточнил Чибис.

Организаторы мероприятия «Хибины» планировали его отменить из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Пост об этом они написали 5 июля на своей странице.

Спортсмены продолжали бежать несмотря на трудности Источник: RT на русском / Telegram

«По причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС большая вероятность отмены забега на 15 км — перевал Географов», — предупреждали организаторы.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время трейлового забега в Мурманской области, говорится в Telegram‑канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. О всех подробностях можно почитать в трансляции 51.RU.

В Саратовской области пьяный водитель влетел в толпу и насмерть сбил 15-летнюю девочку

ечером 6 июля в поселке Новое Осокорье в Саратовской области водитель ВАЗ-2112 вылетел на пешеходную зону и насмерть сбил девушку. О случившемся сообщают 164.RU.

Опубликовано видео с моментом ДТП Источник: СК по Саратовской области

За рулем «двенадцатой» был 30-летний мужчина. Судя по кадрам с места аварии, водителя занесло на дороге, и он въехал в пешеходов, стоявших на светофоре. После случившегося он попытался скрыться, однако водителя задержали. На мужчину завели уголовное дело.

Илон Маск создает новую политическую партию

Миллиардер и один из основателей Tesla Илон Маск после ссоры с Трампом заявил, что создал свою политическую партию. Об этом он написал в соцсети X.

«Сегодня создана Партия Америки (The America Party), чтобы вернуть вам вашу свободу», — говорится в публикации.

Накануне миллиардер запустил опрос о необходимости нового политического блока. В итоге из 1,3 миллиона проголосовавших более 65% поддержали идею.

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Японии. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

По его данным, эпицентр стихии находился близ деревни Тосима на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 20 км.

Угрозы цунами после землетрясения нет. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Black Sabbath дали прощальный концерт

Оззи Осборн и другие участники легендарной хеви-метал группы Black Sabbath дали прощальный концерт в родном Бирмингеме (Великобритания).

У Оззи Осборна шесть лет назад диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за проблем со здоровьем он выступал сидя на чëрном крылатом троне. Сейчас он может передвигаться только на инвалидной коляске.

Black Sabbath поддержали и другие музыканты. В ходе 10-часового рок-шоу на площадке также выступили группы Metallica, Guns N’ Roses, Slayer и другие. Свои видеообращения Осборну передали Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол и AC/DC. В конце мероприятия Осборну подарили торт, а в небо запустили красочный салют.

Группа Black Sabbath появилась в 1968 году, а первый альбом выпустила в 1970. Их искусство определило развитие таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал, а также заложило фундамент для дальнейшего развития дум-метала. Билеты на шоу под названием «Назад в начало» были проданы онлайн за 25 минут.

В Китае воспитанники детсада отравились свинцом

По меньшей мере 19 детей пострадали в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу в результате отравления свинцом. Предварительно оно было вызвано пищевыми добавками.

Все пострадавшие сейчас в больнице. Согласно медицинским отчетам, у некоторых из них уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л, что намного выше порога в 250 мкг/л, требующего госпитализации. По показаниям родителей, у детей в течение нескольких месяцев были тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Местное правительство сформировало оперативную группу для отслеживания источника загрязнения. Чиновники пока не раскрыли информацию об использованной пищевой добавке.

В Ленобласти произошла утечка жидкого аммиака

В Ленинградской области произошла произошла утечка жидкого аммиака во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» в порту Усть-Луга. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Экипаж из 23 человек эвакуировали, обошлось без пострадавших. Аварийные службы ликвидируют последствия происшествия, силы и средства «Морспасслужбы» приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Судно осмотрят с помощью водолазов. Погрузка остановлена.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса позволила локализовать и собрать аммиак, не дав ему рассеяться в атмосфере.

По инциденту в ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание под руководством главы ведомства Романа Старовойта. В министерстве заявили, что ситуация находится на контроле.

России грозят потопы из-за ливней

Опасная ситуация в ближайшие дни прогнозируется в Дагестане, из-за интенсивных дождей возможно переполнение рек с подтоплением близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сильные осадки также прогнозируются в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала.

«Волгоградской области в ближайшие дни пройдут ливни с грозой и ветром до 28 м/с, на Сахалине интенсивные осадки приведут к резкому подъему уровня воды как минимум на метр. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в воскресенье ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/ с, то же самое в Приморском крае», — рассказал он ТАСС.

Наиболее серьезная ситуация складывается в Дагестане. Из-за постоянных осадков в горах там продвигается паводочная волна. В некоторых районах уровень воды будет достигать опасной отметки, отметил Вильфанд.

Лев вырвался из клетки и напал на человека в Турции

Лев, вырвавшийся из клетки в парке животных в районе Манавгат турецкой курортной Антальи, напал на местного жителя. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Лев-самец по кличке Зевс в парке животных Lion Land, расположенном у шоссе D-400 в районе Илыджа района Манавгат, сбежал из клетки около 02.00 (мск). Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около 05.00», — сообщило издание.

Его видели между районами Илыджа и Кумкёй, за отелями, поиски были перенесены в этот район. Власти предупредили жителей, чтобы они не приближались к этой местности. Льва удалось поймать и изолировать.

Другие новости

Узнать главные новости за уходящую неделю можно в нашем материале. В дайджесте мы рассказали о новых законах, политических решениях происшествиях.

Также мы рассказываем о ключевых событиях, произошедших на СВО. Почитать о том как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно прочитать здесь.