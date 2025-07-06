«Оборваны провода, нет электричества»: жители Ярославской области показали последствия непогоды

В Ярославской области ветер повалил деревья Источник: Svetlana

Жительница Ярославской области Светлана показала последствия непогоды, бушевавшей в Даниловском районе. Она рассказала, что ветер повалил деревья в деревне Слобода. Днем 4 июля на участке женщины оборвались провода.

«Во время урагана рухнуло ещё одно дерево, оборваны провода, нет электричества, поломало ограду, вывернуло столбы. Пожалуйста помогите», — написала она в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Оборванные провода лежат прямо на участке Источник: Svetlana

На жалобу женщины отреагировали представители администрации Даниловского округа. Там сообщили, что из-за непогоды произошли множественные обрывы проводов.

«Бригады РЭС работают в усиленном режиме. Восстановление подачи э/энергии идёт в порядке очерёдности заявок, с учётом численности жителей населённых пунктов и наличия социально значимых объектов инфраструктуры. В данном случае произошёл не просто обрыв проводов, но и падение опоры. Для устранения требуется спец. техника, что увеличивает продолжительность ремонтно-восстановительных работ», — рассказали в администрации.