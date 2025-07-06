В США — потоп, Турция в огне, а в России нарастает новый международный конфликт: итоги недели

Власти Штатов точно не знают, сколько человек пропали из-за разбушевавшейся стихии Источник: Eric Vryn / Getty Images

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении Минтруда.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Благодаря этому новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Более того, россиян ждут еще пять длинных выходных в году:

в феврале будет три нерабочих дня подряд — с 21-го по 23-е число;

в марте также будут длинные выходные — с 7-го по 9-е число;

в мае россияне будут отдыхать дважды по 3 дня — с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е;

в июне вновь будет три выходных — с 12-го по 14-е число.

Бывшему замминистра обороны вынесли приговор

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по итогам рассмотрения первого уголовного дела фигуранта — о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Тимур Иванов отправится в колонию за хищения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи. Его также лишили госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Защита намерена обжаловать приговор.

Кроме того, суд приговорил бывшего подчиненного Иванова — Антона Филатова — к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 миллионов рублей. В срок наказания Филатову и Иванову засчитано время, которое они провели как под домашним арестом, так и в СИЗО. Подробнее о деле Иванова можно почитать в отдельном материале.

В России вступили в силу новые законы

С 1 июля по всей России подорожают коммунальные услуги. В среднем тарифы вырастут на 11,9%. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году их в среднем повышали на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.

Правительство также утвердило предельные индексы роста и допустимое отклонение для регионов. С их учетом тарифы на ЖКУ могут вырасти сильнее всего в Архангельской области — на 24,8%, в Республике Мордовия и Челябинской области — на 22,8%, в Дагестане и Татарстане — на 22,3%. В Москве коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. Сильнее всего вырастут тарифы на электроэнергию — на 12,6–22,8%. Несмотря на явный рост затрат, сэкономить на платежах можно. Как это сделать, рассказали тут.

С 15 июля наследство родственников погибших на СВО будет открываться с момента составления записи о смерти в официальных документах. Это также касается граждан, проживавших в зонах боевых действий, если их смерть связана с этими обстоятельствами. Ранее наследство можно было принять в течение шести месяцев с момента смерти.

С 1 июля в трудовой стаж граждан РФ включат периоды работы до начала военной операции:

на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;

в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;

в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

В июле некоторые категории пенсионеров получат значительную прибавку. Она будет доступна только после 80 лет, а также для инвалидов. Масштабная индексация выплат произойдет уже в августе. А если для пенсии не хватает стажа, то его можно купить. Как это сделать и для кого это актуально, рассказали в отдельном материале.

Об этих и других изменениях, которые ждут россиян в этом месяце можно почитать по ссылке.

Матерям-героиням России расширят льготы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает женщинам, получившим звание «Мать-героиня», такие же льготы, как и людям со званием Героя Труда. Этот документ можно найти в электронной базе Государственной думы.

Многодетным матерям предоставят льготы в сфере здравоохранения, включая бесплатное зубопротезирование, а также в сфере жилищно-коммунального обслуживания, включая освобождение от оплаты коммунальных услуг.

Еще женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат право на бесплатный участок, а также на приоритетное получение строительных материалов.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что многодетная мать может отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, ее размер превышает 72 тысячи рублей. При этом раз в год она будет индексироваться.

Каждая женщина со званием «Мать-героиня» одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей.

Президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» еще в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Также для них установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.

Чехия погрузилась в темноту

В некоторых районах Праги произошли перебои с электроснабжением. В результате этого остановилось движение общественного транспорта, включая метро, трамваи и троллейбусы. Также возникли проблемы с банкоматами.

Как сообщает издание Novinky, ссылаясь на информацию от полиции и управления пожарной охраны, многие люди оказались заблокированы в лифтах.

По данным компании Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества в Праге стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. Кроме того, без электричества остались и другие населенные пункты Чехии: Либерец на севере, Усти-над-Лабем на западе и Градец-Кралове на востоке.

В США погибли десятки людей из-за наводнения

Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 43 человек. Среди них — 28 взрослых и 15 детей. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о состоянии стихийного бедствия.

Машины уносит течением Источник: texas_hillcountry / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По данным NBC, в христианском летнем лагере для девочек «Кэмп Мистик» без вести пропали от 23 до 25 воспитанниц, пишет CNN.

Натиска стихии не выдержали даже дома Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Местный политик Далтон Райс сообщил журналистам, что экстремальный потоп произошел неожиданно, до рассвета, что сделало невозможными эвакуационные меры. На территории штата прогнозируют усиление осадков, а также паводковую угрозу для территорий ниже по течению от округа Керр, пишет The Guardian.

В университетах появится шесть обязательных предметов

Во всех университетах России появится обязательный перечень предметов в рамках новой системы высшего образования. Это поможет улучшить качество образования.

В Минобрнауки РФ сообщили, что для всех программ появится единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин — история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура.

Предметы из списка будут преподавать по единым рабочим программам. Знания тоже будут оценивать везде одинаково по единым оценочным материалам. Обучаться в таком формате студенты будут в течение первых двух лет. Затем для погружения в специальность можно будет остаться в вузе или перевестись в другой.

В Турции бушует мощный пожар, погибли люди

Несколько регионов Турции охватили лесные пожары. Пострадали свыше 500 человек.

Лесной пожар вспыхнул в районе Эрменек в Анталье в среду. Параллельно с этим лесные пожары охватили провинцию Измир и ряд других.

Огонь быстро распространился по округе Источник: РЕН ТВ|Новости / Telegram

Более 50 тысяч граждан эвакуировали в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

Между Россией и Азербайджаном нарастает конфликт

Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после того, как в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство. Во время следственных мероприятий двое подозреваемых скончались. Они владели скандальным кафе «Каспий».

Момент задержания попал на видео Источник: читатель E1.RU

Азербайджанские СМИ со ссылкой на родственников умерших сообщили, что убийства якобы совершили российские силовики, а других фигурантов дела избивали. Однако, по данным E1.RU, оба брата скончались из-за проблем с сердцем.

После этого в Баку силовики провели рейд на редакцию Sputnik, были задержаны и арестованы журналисты — глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им выдвинули обвинения в том, что они якобы являются агентами ФСБ.

В Кремле назвали задержание журналистов в Азербайджане «чрезвычайно эмоциональной реакцией». Российские власти рассчитывают, что она «сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы».

Затем в Азербайджане арестовали еще восемь россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Среди них IT-специалисты, психолог и турист. Подробнее о личностях россиян рассказали в отдельном материале.

Азербайджанские силовики показали, как задержали граждан России Источник: Report.az

МИД России вызвал азербайджанского посла из-за «недружественных действий Баку». Позднее замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин выразил азербайджанской стороне решительный протест в связи с демонтажем отношений между двумя странами и действиями азербайджанских силовиков в отношении россиян. Москва призвала Баку вернуться к «стратегическому союзничеству».

Посол России Михаил Евдокимов также был вызван в азербайджанский МИД, который заявил об обеспокоенности «противоправными действиями», повлекшими гибель двух азербайджанцев, и «проявлениями этнической нетерпимости в связи с рейдами».

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