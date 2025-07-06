Сотни рейсов отменены, а пассажиры ждут на полу: в аэропортах России произошел коллапс. Кадры

Некоторые пассажиры не могут улететь уже несколько часов Источник: «Питерач» / Telegram, Baza / Telegram

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга произошел коллапс. 5 июля несколько раз вводились ограничения на полеты, из-за чего сотни пассажиров не смогли вылететь.

По данным Росавиации, к 21:00 в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет, 47 рейсов задерживаются более чем на два часа. Для ускорения работы в аэропорту вывели дополнительный персонал и технику для наземного обслуживания.

Застрявшие пассажиры, стараясь скоротать время, устроили концерт в терминале. Они играют на скрипках, баянах и поют, передает Baza.

Концерт в Шереметьево Источник: Baza / Telegram

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, что некоторые отчаявшиеся пассажиры начали сдавать билеты, из-за чего к пунктам возврата выстроились сотни человек.

В ночь на 6 июля в Санкт-Петербурге также временно закрыли аэропорт Пулково, а в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. По данным «Фонтанки», это было уже четвертое ограничение за сутки.

«На текущий момент приостановлены регистрации на рейсы. Также ограничен проход пассажиров в чистую зону», — сообщили в пресс-службе Пулково.

Источник: «Питерач» / Telegram

Как сообщают местные Telegram-каналы, коридоры аэропорта забиты пассажирами, некоторым приходится сидеть на полу из-за нехватки мест.

Источник: «Питерач» / Telegram

Проблемы с вылетами начались еще с утра 5 июля, некоторые пассажиры всё еще не могут улететь.

Добавим, что с 13:50 мск до 19:00 мск средства ПВО сбили 48 беспилотников:

17 — над Брянской областью;

11 — над Орловской областью;

5 — над Смоленской областью;

5 — над Калужской областью;

5 — над Московским регионом, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву;

2 — над Курской областью;

2 — над Республикой Крым;

1 — над Ярославской областью.

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В аэропорту Пулково сняты ограничения, сообщили в Росавиации.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.