Сотни рейсов отменены, а пассажиры ждут на полу: в аэропортах России произошел коллапс. Кадры

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга произошел коллапс. 5 июля несколько раз вводились ограничения на полеты, из-за чего сотни пассажиров не смогли вылететь.
По данным Росавиации, к 21:00 в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет, 47 рейсов задерживаются более чем на два часа. Для ускорения работы в аэропорту вывели дополнительный персонал и технику для наземного обслуживания.
Застрявшие пассажиры, стараясь скоротать время, устроили концерт в терминале. Они играют на скрипках, баянах и поют, передает Baza.
Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, что некоторые отчаявшиеся пассажиры начали сдавать билеты, из-за чего к пунктам возврата выстроились сотни человек.
В ночь на 6 июля в Санкт-Петербурге также временно закрыли аэропорт Пулково, а в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. По данным «Фонтанки», это было уже четвертое ограничение за сутки.
«На текущий момент приостановлены регистрации на рейсы. Также ограничен проход пассажиров в чистую зону», — сообщили в пресс-службе Пулково.
Как сообщают местные Telegram-каналы, коридоры аэропорта забиты пассажирами, некоторым приходится сидеть на полу из-за нехватки мест.
Проблемы с вылетами начались еще с утра 5 июля, некоторые пассажиры всё еще не могут улететь.
Добавим, что с 13:50 мск до 19:00 мск средства ПВО сбили 48 беспилотников:
17 — над Брянской областью;
11 — над Орловской областью;
5 — над Смоленской областью;
5 — над Калужской областью;
5 — над Московским регионом, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву;
2 — над Курской областью;
2 — над Республикой Крым;
1 — над Ярославской областью.
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В аэропорту Пулково сняты ограничения, сообщили в Росавиации.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.