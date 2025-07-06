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Происшествия Сотни рейсов отменены, а пассажиры ждут на полу: в аэропортах России произошел коллапс. Кадры

Сотни рейсов отменены, а пассажиры ждут на полу: в аэропортах России произошел коллапс. Кадры

Проблемы с вылетами длятся с утра 5 июля

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Некоторые пассажиры не могут улететь уже несколько часов | Источник: «Питерач» / Telegram, Baza / TelegramНекоторые пассажиры не могут улететь уже несколько часов | Источник: «Питерач» / Telegram, Baza / Telegram

Некоторые пассажиры не могут улететь уже несколько часов

Источник:

«Питерач» / Telegram, Baza / Telegram

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга произошел коллапс. 5 июля несколько раз вводились ограничения на полеты, из-за чего сотни пассажиров не смогли вылететь.

По данным Росавиации, к 21:00 в Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет, 47 рейсов задерживаются более чем на два часа. Для ускорения работы в аэропорту вывели дополнительный персонал и технику для наземного обслуживания.

Застрявшие пассажиры, стараясь скоротать время, устроили концерт в терминале. Они играют на скрипках, баянах и поют, передает Baza.

Концерт в Шереметьево

Источник:

Baza / Telegram

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, что некоторые отчаявшиеся пассажиры начали сдавать билеты, из-за чего к пунктам возврата выстроились сотни человек.

В ночь на 6 июля в Санкт-Петербурге также временно закрыли аэропорт Пулково, а в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. По данным «Фонтанки», это было уже четвертое ограничение за сутки.

«На текущий момент приостановлены регистрации на рейсы. Также ограничен проход пассажиров в чистую зону», — сообщили в пресс-службе Пулково.

Источник:

«Питерач» / Telegram

Как сообщают местные Telegram-каналы, коридоры аэропорта забиты пассажирами, некоторым приходится сидеть на полу из-за нехватки мест.

Источник: «Питерач» / TelegramИсточник: «Питерач» / Telegram
Источник:

«Питерач» / Telegram

Проблемы с вылетами начались еще с утра 5 июля, некоторые пассажиры всё еще не могут улететь.

Добавим, что с 13:50 мск до 19:00 мск средства ПВО сбили 48 беспилотников:

  • 17 — над Брянской областью;

  • 11 — над Орловской областью;

  • 5 — над Смоленской областью;

  • 5 — над Калужской областью;

  • 5 — над Московским регионом, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву;

  • 2 — над Курской областью;

  • 2 — над Республикой Крым;

  • 1 — над Ярославской областью.

Обновлено:

В аэропорту Пулково сняты ограничения, сообщили в Росавиации.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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