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Происшествия Утки плавают в огородах: из-за паводка в Ярославской области введен оранжевый уровень опасности

Утки плавают в огородах: из-за паводка в Ярославской области введен оранжевый уровень опасности

Какие населенные пункты под угрозой

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3 комментария
В Угличском районе из-за проблем с плотиной затопило деревни и села | Источник: читатель 76.RUВ Угличском районе из-за проблем с плотиной затопило деревни и села | Источник: читатель 76.RU

В Угличском районе из-за проблем с плотиной затопило деревни и села

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области на три дня, до 3 июля, введен оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка. По данным Гидрометцентра России, меры введены из-за подъема воды в Угличском районе.

«В период с 1 (20 ч мск) по 3 июля на реке Улейма у деревни Савино Угличского района Ярославской области ожидается достижение отметки ОЯ „Высокий паводок“ 476 см (107,67м БС)», — указано в сообщении.

Аналогичное предупреждение разместили в группе администрации Угличского округа.

До 3 июня в Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности | Источник: Росгидрометцентр РФДо 3 июня в Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности | Источник: Росгидрометцентр РФ

До 3 июня в Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности

Источник:

Росгидрометцентр РФ

Какие населенные пункты затопило

У жителей затопило огороды | Источник: читатель 76.RUУ жителей затопило огороды | Источник: читатель 76.RU

У жителей затопило огороды

Источник:

читатель 76.RU

Точное число деревень и сел, где произошло подтопление, на данный момент устанавливается.

«В ряде сёл и деревень Угличского округа из-за обильных дождей возникли проблемы с подтоплением домов и земельных участков», — ранее сообщал глава Угличского муниципального округа Илья Филипцов.

Районный прокурор вынес представление Илье Филипцеву об устранении нарушений. Как отметили в ведомстве, потоп произошел на фоне сильных дождей и проблем с плотиной, расположенной в деревне Овинищи Подгорные.

«Несвоевременное принятие мер к содержанию и расчистке плотины, привело к ее заиливанию и засорению, что стало причиной неэффективной работы гидротехнического сооружения в условиях обильных осадков», — рассказали в областной прокуратуре.

Деревни Овинищи Подгорные и Савино расположены в 24 километрах друг от друга. Оба населенных пункта находятся на реке Улейма.

Кроме того, вечером 1 июля тревогу из-за приближающейся воды забили жители села Заозерье — населенный пункт расположен в 40 километрах от Углича. По словам местных, там вышла из берегов другая река — Устье.

По огородам людей плавают утки

Источник:

читатель 76.RU

По данным регионального управления МЧС на вечер 1 июля, вода добралась до 15 участков на территории села Заозерье.

«Дождей ещё не было, вода стала постепенно уходить», — рассказали 76.RU жители села утром 2 июля.

Напомним, в 2021 году село Заозерье признали самым красивым селом России.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Паводок Угличский район Затопленные деревни
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Срочно отправьте Кирюшу фотографировать уровень воды в Волге
Гость
2 часа
Понятное дело, что урожай не застрахован.
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