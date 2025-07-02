Утки плавают в огородах: из-за паводка в Ярославской области введен оранжевый уровень опасности

В Ярославской области на три дня, до 3 июля, введен оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка. По данным Гидрометцентра России, меры введены из-за подъема воды в Угличском районе.
«В период с 1 (20 ч мск) по 3 июля на реке Улейма у деревни Савино Угличского района Ярославской области ожидается достижение отметки ОЯ „Высокий паводок“ 476 см (107,67м БС)», — указано в сообщении.
Аналогичное предупреждение разместили в группе администрации Угличского округа.
Какие населенные пункты затопило
Точное число деревень и сел, где произошло подтопление, на данный момент устанавливается.
«В ряде сёл и деревень Угличского округа из-за обильных дождей возникли проблемы с подтоплением домов и земельных участков», — ранее сообщал глава Угличского муниципального округа Илья Филипцов.
Районный прокурор вынес представление Илье Филипцеву об устранении нарушений. Как отметили в ведомстве, потоп произошел на фоне сильных дождей и проблем с плотиной, расположенной в деревне Овинищи Подгорные.
«Несвоевременное принятие мер к содержанию и расчистке плотины, привело к ее заиливанию и засорению, что стало причиной неэффективной работы гидротехнического сооружения в условиях обильных осадков», — рассказали в областной прокуратуре.
Деревни Овинищи Подгорные и Савино расположены в 24 километрах друг от друга. Оба населенных пункта находятся на реке Улейма.
Кроме того, вечером 1 июля тревогу из-за приближающейся воды забили жители села Заозерье — населенный пункт расположен в 40 километрах от Углича. По словам местных, там вышла из берегов другая река — Устье.
По данным регионального управления МЧС на вечер 1 июля, вода добралась до 15 участков на территории села Заозерье.
«Дождей ещё не было, вода стала постепенно уходить», — рассказали 76.RU жители села утром 2 июля.
Напомним, в 2021 году село Заозерье признали самым красивым селом России.