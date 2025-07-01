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Происшествия Подробности «Несвоевременное принятие мер»: назвали причину потопов в Ярославской области

«Несвоевременное принятие мер»: назвали причину потопов в Ярославской области

В прокуратуре уже озвучили итоги проверки

598
4 комментария
Что стало причиной потопа в Угличском районе | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramЧто стало причиной потопа в Угличском районе | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Что стало причиной потопа в Угличском районе

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В прокуратуре Ярославской области озвучили причину потопов в Угличском районе. Правоохранители выезжали на место, чтобы понять, в чем дело. Как оказалось, причиной ЧП стало некачественное содержание плотины на реке Улейма в деревне Овинищи Подгорные.

В прокуратуре уточнили, что ее владельцем является администрация Угличского муниципального округа.

«Несвоевременное принятие мер к содержанию и расчистке плотины, привело к ее заиливанию и засорению, что стало причиной неэффективной работы гидротехнического сооружения в условиях обильных осадков», — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

После проверки главе Угличского муниципального округа Илье Филипцеву внесли представление об устранении нарушений. Следить за процессом будут сотрудники прокуратуры.

Ранее жители села Заозерье, входящего в ассоциацию самых красивых деревень и городков России, показали последствия потопа. Огороды ушли под воду, а люди переживают за свое имущество.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Потоп Село Прокуратура Плотина
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Комментарии
4
Гость
56 минут
в стабильной россии нужно срочно создать Министерство принятия мер! ведь наших налогов и на них хватит!
Гость
49 минут
Я думаю что если бы на фото их заливало в прямом смысле слова то и тогда они бы они разбирали пункты и перекладывали друг на друга принятие решений и ответственность
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