«Несвоевременное принятие мер»: назвали причину потопов в Ярославской области

В прокуратуре Ярославской области озвучили причину потопов в Угличском районе. Правоохранители выезжали на место, чтобы понять, в чем дело. Как оказалось, причиной ЧП стало некачественное содержание плотины на реке Улейма в деревне Овинищи Подгорные.
В прокуратуре уточнили, что ее владельцем является администрация Угличского муниципального округа.
«Несвоевременное принятие мер к содержанию и расчистке плотины, привело к ее заиливанию и засорению, что стало причиной неэффективной работы гидротехнического сооружения в условиях обильных осадков», — рассказали в ярославской областной прокуратуре.
После проверки главе Угличского муниципального округа Илье Филипцеву внесли представление об устранении нарушений. Следить за процессом будут сотрудники прокуратуры.
Ранее жители села Заозерье, входящего в ассоциацию самых красивых деревень и городков России, показали последствия потопа. Огороды ушли под воду, а люди переживают за свое имущество.