«Несвоевременное принятие мер»: назвали причину потопов в Ярославской области

Что стало причиной потопа в Угличском районе Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В прокуратуре Ярославской области озвучили причину потопов в Угличском районе. Правоохранители выезжали на место, чтобы понять, в чем дело. Как оказалось, причиной ЧП стало некачественное содержание плотины на реке Улейма в деревне Овинищи Подгорные.

В прокуратуре уточнили, что ее владельцем является администрация Угличского муниципального округа.

«Несвоевременное принятие мер к содержанию и расчистке плотины, привело к ее заиливанию и засорению, что стало причиной неэффективной работы гидротехнического сооружения в условиях обильных осадков», — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

После проверки главе Угличского муниципального округа Илье Филипцеву внесли представление об устранении нарушений. Следить за процессом будут сотрудники прокуратуры.