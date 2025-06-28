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Происшествия «Сейчас вас примут!»: в Ярославле мужчину насильно затолкали в машину и увезли. Видео

«Сейчас вас примут!»: в Ярославле мужчину насильно затолкали в машину и увезли. Видео

В полиции прокомментировали ситуацию

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5 комментариев
В Ярославле мужчину против воли затолкали в автомобиль и увезли | Источник: «Ярославль. Происшествия», «Подслушано в Ярославле! (18+)» / ТelegramВ Ярославле мужчину против воли затолкали в автомобиль и увезли | Источник: «Ярославль. Происшествия», «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Тelegram

В Ярославле мужчину против воли затолкали в автомобиль и увезли

Источник:

«Ярославль. Происшествия», «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Тelegram

В Ярославле четверо мужчин затолкали пятого в машину и увезли. Видео происшествия разлетелось по соцсетям 28 июня. В ярославских пабликах сообщают, что инцидент произошел накануне на пересечении улиц Победы и Большой Октябрьской.

«Парень кричал о помощи», — написали в группе «Свободный Ярославль» в Тelegram.

На самом видео слышно, как кто-то из очевидцев зовет полицию и грозит тем, кто заталкивал мужчину в автомобиль: «Сейчас вас примут!».

Видео происшествия расходится по соцсетям

Источник:

«Ярославль. Происшествия», «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Тelegram

Однако оказалось, что сами «похитители» являются сотрудниками правоохранительных органов.

«Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За что задержали мужчину, в ведомстве не пояснили.

Напомним, 11 июня стало известно, что в Ярославле задержали депутата областной думы Михаила Писарца. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас Писарец находится под домашним арестом. По его делу идет расследование.

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Комментарии
5
Гость
1 час
А через двойную сплошную когда разрешили разворачиваться без спец. сигналов? 😲
Гость
1 час
вчерашние бандиты одели погоны. что вы ещё хотите?
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