«Сейчас вас примут!»: в Ярославле мужчину насильно затолкали в машину и увезли. Видео

В Ярославле мужчину против воли затолкали в автомобиль и увезли Источник: «Ярославль. Происшествия», «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Тelegram

В Ярославле четверо мужчин затолкали пятого в машину и увезли. Видео происшествия разлетелось по соцсетям 28 июня. В ярославских пабликах сообщают, что инцидент произошел накануне на пересечении улиц Победы и Большой Октябрьской.

«Парень кричал о помощи», — написали в группе «Свободный Ярославль» в Тelegram.

На самом видео слышно, как кто-то из очевидцев зовет полицию и грозит тем, кто заталкивал мужчину в автомобиль: «Сейчас вас примут!».

Видео происшествия расходится по соцсетям Источник: «Ярославль. Происшествия», «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Тelegram

Однако оказалось, что сами «похитители» являются сотрудниками правоохранительных органов.

«Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За что задержали мужчину, в ведомстве не пояснили.