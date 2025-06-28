«Сейчас вас примут!»: в Ярославле мужчину насильно затолкали в машину и увезли. Видео

В Ярославле четверо мужчин затолкали пятого в машину и увезли. Видео происшествия разлетелось по соцсетям 28 июня. В ярославских пабликах сообщают, что инцидент произошел накануне на пересечении улиц Победы и Большой Октябрьской.
«Парень кричал о помощи», — написали в группе «Свободный Ярославль» в Тelegram.
На самом видео слышно, как кто-то из очевидцев зовет полицию и грозит тем, кто заталкивал мужчину в автомобиль: «Сейчас вас примут!».
Однако оказалось, что сами «похитители» являются сотрудниками правоохранительных органов.
«Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
За что задержали мужчину, в ведомстве не пояснили.
Напомним, 11 июня стало известно, что в Ярославле задержали депутата областной думы Михаила Писарца. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас Писарец находится под домашним арестом. По его делу идет расследование.