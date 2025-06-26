Мать погибшего бойца лишают единственного жилья в Сочи — следствие бездействует

Сыновья Эммы — ее гордость Источник: предоставлено Эммой Матосян

Огромные глаза Эммы Матосян моментально наполняются слезами, когда она говорит о своем старшем сыне Епреме Задыкяне. Он был ее гордостью — умный, красивый, подающий большие надежды юрист. А потом он заключил контракт и ушел на СВО, где и пропал без вести в 27 лет. Недавно она получила свидетельство о смерти, но не тело сына. Похоронить его она так и не смогла. Сейчас женщина содержит вдову сына и его маленькую дочь — живут вместе.

Епрем погиб в Лисичанске Источник: предоставлено Эммой Матосян

Но, оказалось, это не все удары, которые приготовила судьба хрупкой женщине. Сейчас ее лишают единственного жилья — дома, который она строила 15 лет в селе Молдовка Адлерского района. Много работала, отказывая себе во всем, каждую копейку вкладывала в жилье для своей семьи.

Доверилась родне

О том, что собственность уже не ее, узнала случайно. В ноябре 2023 года у Епрема родилась дочь, ради такого события его опустили в отпуск и он пошел регистрировать ребенка. В паспортно-визовой службе ему сообщили, что зарегистрировать девочку не получится, поскольку домовладение принадлежит другому человеку — брату знакомого семьи.

Стали выяснять, оказалось в 2020 году к Эмме обратился родственник — двоюродный брат ее мужа, который скончался в 2023 году. Родственник — бывший следователь, а потом стал адвокатом. Он рассказал, что у него возникли финансовые трудности и попросил помощи.

— Он сказал, что его друг, на тот момент сотрудник полиции, с которым он учился в Волгоградской академии МВД, готов дать ему крупную сумму денег в долг под проценты. Но только под залог недвижимости. Он умолял меня отдать в залог мой дом, а через три месяца он вернет сумму. Поскольку это наш родственник, я согласилась помочь, — рассказывает Эмма.

Сумма займа составила 2 миллиона 500 тысяч рублей. Кроме того, родственник пообещал помочь ей с оформлением земельного участка рядом с домом, из-за которого у нее возник спор с соседом по границам участка. Деньги, по словам Эммы Матосян, родственник получил от своего друга в отделе полиции Хостинского района. А потом Эмму повезли в Росреестр, где она подписала какие-то документы, ей пояснили, что это договор залога на 3 месяца.

— В суть документов я вникать не стала, так как доверяла своему родственнику, бывшему следователю, действующему адвокату, — говорит Эмма.

Женщина утверждает, в ноябре 2023 года к ней пришел полицейский, который дал деньги под залог и сообщил, что родственник семьи так их и не вернул, а между тем вместе с процентами набежала большая сумма — 7 миллионов рублей. И если их не вернут, он продаст дом Эммы за 50 миллионов рублей, на который уже есть покупатель. Оказалось, тогда, в 2020 году, Эмма Матосян подписала не договор залога, а купли-продажи. Родственник просил не обращаться в правоохранительные органы, обещал разрулить ситуацию. Но так ничего и не сделал.

— Я поняла, что никто ни с чем разбираться не будет. Что меня ввели в заблуждение, злоупотребили моим доверием и завладели принадлежащим мне имуществом. А часть участка, из-за которого был многолетний спор с соседом, сняли с кадастрового учета и ему и продали, — рассказывает Эмма.

Дом для всей семьи Эмма с мужем строили 15 лет Источник: предоставлено Эммой Матосян

Просил помочь

Тот самый родственник семьи — Артем Муселимян рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что он действительно брал деньги под проценты у этого человека под залог. Своего имущества у него нет, поэтому он пошел за помощью к Эмме Матосян.

— Я переговорил с Эммой. Мы родственники, друзья. Попросил помочь. Я рассчитывал где-то на полгода. Разговор был о двух с половиной миллионах. Он мне отдал миллион 800 тысяч рублей, 700 тысяч он недодал. После чего он начал считать проценты. Я выплатил ему миллион процентов. Чеки есть. После того как не смог платить, локдаун пошел, долг накапливался, накопилось 7 миллионов. И он ничего лучше не придумал, как историю, что он купил этот дом, — рассказывает Артем. Но по факту его кредитор ничего не оплачивал и никакого договора купли-продажи не было, утверждает мужчина.

— Человек за миллион 800 тысяч рублей хочет оттяпать имущество на 60 миллионов рублей. Мне он подтверждает: отдай 7 миллионов рублей и забирай дом. А официально на следствии и в суде он утверждает, что купил дом. Все записи разговоров с ним у меня есть, в материалах дела они тоже есть, — утверждает Артем.

Он утверждает, что готов выплачивать долг с процентами, но частями. Кредитор вроде и соглашается, но всё равно через суд пытается выселить всех, кто зарегистрирован в доме Эммы, несмотря на возбужденное уголовное дело.

Уголовное дело

Новый собственник требовал собрать вещи и выехать. А потом обратился в суд, сейчас идет процесс по выселению всей семьи, в том числе маленьких детей, буквально на улицу. Другого жилья у них нет. После этого женщина всё же пошла в полицию и написала заявление. Его приняли, 5 февраля этого года следователь Центрального района СУ УВД по Сочи возбудил уголовное дело. В постановлении, которое есть в распоряжении редакции SOCHI1.RU, говорится: проверка показала, что «неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору», введя Эмму Матосян в заблуждение, путем обмана приобрели право на имущество, принадлежащее ей, чем причинили ей материальный ущерб в особо крупном размере». У нее забрали земельный участок площадью 1480 квадратных метров и жилой дом площадью 150 квадратных метров.

— Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованное группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), возбудить уголовное дело, принять его к производству, приступить к расследованию, — говорится в постановлении.

Но, судя по всему, к расследованию так и не приступили. По крайней мере, с февраля Эмму Матосян даже не допросили в качестве потерпевшей, утверждает она. Женщина написала обращения в Генпрокуратуру и СК России, но пока не получила никакого отклика, хотя очень надеялась на реакцию руководителей ведомств. А между тем суд по выселению семьи с малолетними детьми, в том числе героя СВО, продолжается.

Тот самый родственник семьи — Артем Муселимян рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что он действительно брал деньги под проценты у этого человека под залог. Своего имущества у него нет, поэтому он пошел за помощью к Эмме Матосян.

— Я переговорил с Эммой. Мы родственники, друзья. Попросил помочь. Я рассчитывал где-то на полгода. Разговор был о 2,5 миллионах. Он мне отдал миллион 800 тысяч рублей, 700 тысяч он недодал. После чего он начал считать проценты. Я выплатил ему миллион процентов. Чеки есть. После того как не смог платить, локдаун пошел, долг накапливался, накопилось 7 миллионов. И он ничего лучше не придумал, как историю, что он купил этот дом, — рассказывает Артем. Но по факту его кредитор ничего не оплачивал и никакого договора купли-продажи не было, утверждает мужчина.

— Человек за миллион 800 тысяч рублей хочет оттяпать имущество на 60 миллионов рублей. Мне он подтверждает: отдай 7 миллионов рублей и забирай дом. А официально на следствии и в суде он утверждает, что купил дом. Все записи разговоров с ним у меня есть, в материалах дела они тоже есть, — утверждает Артем.

Он утверждает, что готов выплачивать долг с процентами, но частями. Кредитор вроде и соглашается, но все равно через суд пытается выселить всех, кто зарегистрирован в доме Эммы, несмотря на возбужденное уголовное дело.