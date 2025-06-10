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Происшествия На город в России обрушились необычные молнии, дороги затопило, а машины поплыли: видео

На город в России обрушились необычные молнии, дороги затопило, а машины поплыли: видео

Ветер валил деревья на провода

1 271
3 комментария
Кадры шторма пугают и впечатляют | Источник: komivkomi / TelegramКадры шторма пугают и впечатляют | Источник: komivkomi / Telegram

Кадры шторма пугают и впечатляют

Источник:

komivkomi / Telegram

Сегодня, 10 июня, на Сыктывкар (Республика Коми) обрушилась непогода. В небе сверкали молнии, дождь лил как из ведра: топило улицы и подъезды многоэтажек, а машины не ехали, а плыли по дорогам.

Источник:

komivkomi / Telegram

Порывы ветра срывали знаки дорожного движения и роняли деревья, некоторые из них падали прямо на провода. У некоторых оказались затоплены квартиры, у других в домах пропал свет.

Источник:

komivkomi / Telegram

«Страшно. Надеемся, за ночь город не смоет окончательно», — написали в местном телеграм-канале «Сыктывкар № 1».

Источник: «Сыктывкар № 1» / TelegramИсточник: «Сыктывкар № 1» / Telegram
Источник:

«Сыктывкар № 1» / Telegram

Источник: komivkomi / TelegramИсточник: komivkomi / Telegram
Источник:

komivkomi / Telegram

А прошлой ночью аномальный ливень обрушился на Москву. Стихия затопила станцию метро, нарушила работу аэропорта, привела к перебоям в движении транспорта и оставила жителей области с разбитыми градом огородами.

Ливень не пощадил и воздушные ворота столицы. В терминале Внуково обрушилась часть кровли, из-за чего внутрь хлынула вода.

Из-за разгула стихии пострадал сотрудник «Мосводостока»: сильный поток воды затянул его в коллектор реки Чертановки. Мужчину удерживали на поверхности коллеги и прохожие, пока его не спасли сотрудники МЧС.

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Ливень Гроза Гром Сыктывкар Коми
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Комментарии
3
Гость
7 часов
Неурожай прогнозируют, одни бедствия сменяют другие Небеса явно на нас прогревались? Идолопоклонство и сотворение Кумира-Идола наверное плохо?
Гость
7 часов
Гнев божий
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