На город в России обрушились необычные молнии, дороги затопило, а машины поплыли: видео

Кадры шторма пугают и впечатляют Источник: komivkomi / Telegram











Сегодня, 10 июня, на Сыктывкар (Республика Коми) обрушилась непогода. В небе сверкали молнии, дождь лил как из ведра: топило улицы и подъезды многоэтажек, а машины не ехали, а плыли по дорогам.

Источник: komivkomi / Telegram

Порывы ветра срывали знаки дорожного движения и роняли деревья, некоторые из них падали прямо на провода. У некоторых оказались затоплены квартиры, у других в домах пропал свет.

Источник: komivkomi / Telegram

«Страшно. Надеемся, за ночь город не смоет окончательно», — написали в местном телеграм-канале «Сыктывкар № 1».

Источник: «Сыктывкар № 1» / Telegram











Источник: komivkomi / Telegram











А прошлой ночью аномальный ливень обрушился на Москву. Стихия затопила станцию метро, нарушила работу аэропорта, привела к перебоям в движении транспорта и оставила жителей области с разбитыми градом огородами.

Ливень не пощадил и воздушные ворота столицы. В терминале Внуково обрушилась часть кровли, из-за чего внутрь хлынула вода.