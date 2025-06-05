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Происшествия Умер звезда «Бандитского Петербурга» и «Улицы разбитых фонарей»

Умер звезда «Бандитского Петербурга» и «Улицы разбитых фонарей»

Актеру было 50 лет

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Шелестун снимался не только в кино, но и играл в театре | Источник: «Убойная сила 4» (12+), (2002-2003), Киностудия «СЛОВО» по заказу Первого канала, режиссеры Сергей Снежкин,Андрей Прошкин,Александр Рогожкин,Вячеслав СорокинШелестун снимался не только в кино, но и играл в театре | Источник: «Убойная сила 4» (12+), (2002-2003), Киностудия «СЛОВО» по заказу Первого канала, режиссеры Сергей Снежкин,Андрей Прошкин,Александр Рогожкин,Вячеслав Сорокин

Шелестун снимался не только в кино, но и играл в театре

Источник:

«Убойная сила 4» (12+), (2002-2003), Киностудия «СЛОВО» по заказу Первого канала, режиссеры Сергей Снежкин,Андрей Прошкин,Александр Рогожкин,Вячеслав Сорокин

Скончался актер театра и кино Константин Шелестун. Артист умер 4 июня. Шелестун долгие годы служил в Небольшом драматическом театре (НДТ) и запомнился зрителям по сериалу «Бандитский Петербург» (16+) и другим проектам на ТВ.

О причинах смерти актера пока неизвестно. О месте и дате прощания сообщать позже.

Константин Шелестун — выпускник Петербургской государственной академии театрального искусства. Вскоре после выпуска он был приглашён в НДТ режиссером Львом Эренбургом. Его первой театральной работой стала роль Бубнова в спектакле «На дне» (12+). Впоследствии он сыграл множество ярких ролей, включая Иванова в одноименной постановке, Вершинина в «Трех сёстрах» (18+), Федора Карамазова в «Братьях Карамазовых» (16+) и Порфирия Головлёва в «Господах проклятых» (16+). Одной из его последних работ стал доктор Диафуарус в «Мнимом больном» (16+).

Помимо театра, Константин Шелестун снимался в кино и на телевидении, часто исполняя второстепенные, но запоминающиеся роли. К примеру, он играл в «Бандитском Петербурге — 4» (16+) (Арестант), «Убойной силе» (12+), «Улицах разбитых фонарей» (16+). При этом он всегда оставался преданным театру.

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