СК узнал личности всех похитителей предпринимателя на вокзале Москвы

С фигурантами проводят следственные действия Источник: Baza / T.me, Андрей Кузнецов / MSK1.RU











Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о похищении человека в отношении участников инцидента у Ярославского вокзала. Следственный комитет установил всех фигурантов.

В ночь на 4 июня на Ярославском вокзале четверо человек схватили бизнесмена и блогера Арега Щепихина, запихнули в багажник черного Mercedes с представительскими номерами и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы подумали, что это было похищение.

Мужчина отказался идти в машину добровольно Источник: Baza / Telegram

Известно, что незадолго до инцидента мужчина опубликовал в соцсетях ролик с критикой некоего чеченца, его семьи, национальности и религии прямо с Ярославского вокзала. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг данные о похищении. По его словам, блогера задержали в рамках проверки на оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Он добавил, что МВД по Чеченской Республике проводит соответствующую проверку с 3 июня.

Однако полицейские всё же задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. В отношении них возбуждено дело о похищении человека и превышении полномочий. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В Следственном комитете сообщили, что всех фигурантов дела установили, с ними проводятся следственные действия.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве», — говорится в публикации.