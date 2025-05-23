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Происшествия В Орловской области рухнул военный вертолет: пилот уводил его от жилых домов — кадры

В Орловской области рухнул военный вертолет: пилот уводил его от жилых домов — кадры

Экипаж воздушного судна погиб

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1 комментарий
Причиной могла стать техническая неисправность | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU Причиной могла стать техническая неисправность | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Причиной могла стать техническая неисправность

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Вблизи поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет», — написал губернатор в своем telegram-канале.

На кадрах с места происшествия видны густые клубы дыма. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки взрывов.

Кадры с места происшествия

Источник:

112 / Telegram

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили в беседе с ТАСС, что у них нет информации, кому принадлежит вертолет. Позднее стало известно, что это Ми-8, рассказали РИА Новости в Московском военном округе.

По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Погибли пилот и бортмеханик. Боеприпасов на борту не было, уточняет telegram-канал 112. Пилот до последнего уводил машину подальше от частных жилых домов, передает Mash.  Изначально telegram-канал сообщал, что вертолет рухнул на территорию химического предприятия, но эта информация не подтвердилась. Воздушное судно упало в безлюдном месте.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Крушение вертолета Ми-8 Орловская область
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Комментарии
1
Гость
10 часов
а зачем он его подводил к жилым домам, что бы потом отводить?
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