В Орловской области рухнул военный вертолет: пилот уводил его от жилых домов — кадры

Причиной могла стать техническая неисправность Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Вблизи поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет», — написал губернатор в своем telegram-канале.

На кадрах с места происшествия видны густые клубы дыма. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки взрывов.

Кадры с места происшествия Источник: 112 / Telegram

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили в беседе с ТАСС, что у них нет информации, кому принадлежит вертолет. Позднее стало известно, что это Ми-8, рассказали РИА Новости в Московском военном округе.