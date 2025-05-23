В Орловской области рухнул военный вертолет: пилот уводил его от жилых домов — кадры

Вблизи поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет», — написал губернатор в своем telegram-канале.
На кадрах с места происшествия видны густые клубы дыма. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки взрывов.
В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили в беседе с ТАСС, что у них нет информации, кому принадлежит вертолет. Позднее стало известно, что это Ми-8, рассказали РИА Новости в Московском военном округе.
По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Погибли пилот и бортмеханик. Боеприпасов на борту не было, уточняет telegram-канал 112. Пилот до последнего уводил машину подальше от частных жилых домов, передает Mash. Изначально telegram-канал сообщал, что вертолет рухнул на территорию химического предприятия, но эта информация не подтвердилась. Воздушное судно упало в безлюдном месте.