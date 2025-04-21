НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
Пройдет первая гроза
Кредиты ярославцев
Останемся без рыбы?
Дайджест ко Дню Победы
Погода на неделю
Закупят новый транспорт
Пытаемся выиграть миллионы
Когда запустят «Метеор»
Освободили пленных
Происшествия В Ярославле вспыхнул пожар в старинной церкви: уничтожены кровля и пол

В Ярославле вспыхнул пожар в старинной церкви: уничтожены кровля и пол

Публикуем фото и видео происшествия

572
2 комментария
В Ярославле вспыхнул пожар в здании на Кооперативной улице | Источник: МЧС по Ярославской областиВ Ярославле вспыхнул пожар в здании на Кооперативной улице | Источник: МЧС по Ярославской области

В Ярославле вспыхнул пожар в здании на Кооперативной улице

Источник:

МЧС по Ярославской области

В Ярославле в ночь на 21 апреля произошел пожар в заброшенном здании бывшего католического костёла на улице Кооперативной, 19. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 22:59 20 апреля. С огнем пожарные боролись более трех часов. Пламя еще больше повредило и без того разрушающийся объект культурного наследия.

«Уничтожена кровля на площади 500 кв.м, закопчены стены и пол на площади 500 кв. м.», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Из людей при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Видео пожара

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Здание горит не в первый раз.

«Не знаю, который по счету пожар. Когда я была там лет 6-7 назад после очередного пожара, мне жители говорили, что это был шестой пожар. Тогда еще до пожара цела была крыша и двери закрыты. Но пожарные при тушении и крышу разломали, и двери», — написала на своей странице во «ВКонтакте» ярославский архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Напомним, здание является памятником федерального значения «Дом Чарышникова». Оно было построено в XVIII веке для владельца колокололитейного завода Семена Чарышникова. После того, как в конце XIX века Чарышниковы перевел производство в Нижегородскую губернию, дом перешел купеческой семье Сорокиных. В здании обустроили мыловаренный завод.

Позже объект выкупила католическая община, которая организовала в нем церковь, приют для бездомных и благотворительную столовую. В 1886 году церковь была освящена. Костел работал до прихода советской власти. После этого дом отдали жилищно-кооперативному товариществу, в нем обустроили коммуналки.

За все прошедшие годы здание практически не ремонтировали, в итоге к началу 2000-х оно пришло в ужасное состояние, жильцов расселили. Объект перешел в частную собственность. Правда, владелец не предпринимал никаких действий для его сохранения и восстановления. В 2020 году власти Ярославской области через суд изъяли памятник и собирались выставить его на торги.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Дом-памятник
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Жаль. Красивое очень здание
Гость
4 минуты
Уж не сошествие ли благодатного огня?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление