В Ярославле вспыхнул пожар в старинной церкви: уничтожены кровля и пол

В Ярославле вспыхнул пожар в здании на Кооперативной улице Источник: МЧС по Ярославской области











В Ярославле в ночь на 21 апреля произошел пожар в заброшенном здании бывшего католического костёла на улице Кооперативной, 19. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 22:59 20 апреля. С огнем пожарные боролись более трех часов. Пламя еще больше повредило и без того разрушающийся объект культурного наследия.

«Уничтожена кровля на площади 500 кв.м, закопчены стены и пол на площади 500 кв. м.», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Из людей при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Видео пожара Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Здание горит не в первый раз.

«Не знаю, который по счету пожар. Когда я была там лет 6-7 назад после очередного пожара, мне жители говорили, что это был шестой пожар. Тогда еще до пожара цела была крыша и двери закрыты. Но пожарные при тушении и крышу разломали, и двери», — написала на своей странице во «ВКонтакте» ярославский архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Напомним, здание является памятником федерального значения «Дом Чарышникова». Оно было построено в XVIII веке для владельца колокололитейного завода Семена Чарышникова. После того, как в конце XIX века Чарышниковы перевел производство в Нижегородскую губернию, дом перешел купеческой семье Сорокиных. В здании обустроили мыловаренный завод.

Позже объект выкупила католическая община, которая организовала в нем церковь, приют для бездомных и благотворительную столовую. В 1886 году церковь была освящена. Костел работал до прихода советской власти. После этого дом отдали жилищно-кооперативному товариществу, в нем обустроили коммуналки.