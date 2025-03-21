НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

с-з.

 757мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,40
EUR 92,46
Глава центра — о проблемах жителей
Давка на остановке
Загрязнение воздуха
Пропали «Якарты»
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Отменили концерт на стадионе
Происшествия Украинские военные, отступая из Курской области, подорвали газопровод, который питает Европу, — кадры

Украинские военные, отступая из Курской области, подорвали газопровод, который питает Европу, — кадры

СК РФ квалифицировал действия ВСУ как теракт

900
13 комментариев

Кадры с пожара после атаки на газоизмерительную станцию «Суджа»

Источник:

Украинские военные атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области. Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по этому поводу.

«20 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции „Суджа“», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что в результате атаки объект получил значительные повреждения. Действия ВСУ квалифицировали как теракт. В настоящее время точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются. Пожар на газопроводе продолжается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев является очевидным виновником взрыва газопровода в Судже.

Известно, что газоизмерительная станция находится на границе двух государств. А в мае 2022 года Украина выступила с решением остановить прием газа для транзита через «Сохрановку», и тогда газоизмерительная станция «Суджа» стала единственным объектом, через который продолжались поставки. Сам газопровод «Суджа» представляет собой трубу диаметром 1420 миллиметров.

Обновлено в 14:00 (мск). Подрыв газопровода произошел около 00:20 по местному времени. Эта газораспределительная станция находилась под контролем ВСУ с 7 августа 2024 года. Подорвать ее решили отступающие из Курской области бойцы, пояснили в Минобороны.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Уголовное дело Подрыв Суджа Газораспределительная станция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Инженер1
3 часа
Надо ж! На третий год попали. Не иначе, как гарантийный гундяевский срок вышел после освящения.
Гость
2 часа
Путинская нескучная движуха продолжается.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление