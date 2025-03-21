Украинские военные, отступая из Курской области, подорвали газопровод, который питает Европу, — кадры

Кадры с пожара после атаки на газоизмерительную станцию «Суджа» Источник: Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы / Telegram

Украинские военные атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области. Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по этому поводу.

«20 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции „Суджа“», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что в результате атаки объект получил значительные повреждения. Действия ВСУ квалифицировали как теракт. В настоящее время точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются. Пожар на газопроводе продолжается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев является очевидным виновником взрыва газопровода в Судже.

Известно, что газоизмерительная станция находится на границе двух государств. А в мае 2022 года Украина выступила с решением остановить прием газа для транзита через «Сохрановку», и тогда газоизмерительная станция «Суджа» стала единственным объектом, через который продолжались поставки. Сам газопровод «Суджа» представляет собой трубу диаметром 1420 миллиметров.