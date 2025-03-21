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Происшествия Спецоперация на Украине На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали пожарные. Кадры

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали пожарные. Кадры

На месте работают почти 500 спасателей

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5 комментариев
Площадь пожара увеличилась с 3&nbsp;750 до 10&nbsp;000 квадратных метров | Источник: shot_shot / T.meПлощадь пожара увеличилась с 3&nbsp;750 до 10&nbsp;000 квадратных метров | Источник: shot_shot / T.me

Площадь пожара увеличилась с 3 750 до 10 000 квадратных метров

Источник:

В Кавказском районе Краснодарского края горит нефтебаза, там случился взрыв. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров.

Источник:

В процессе тушения случилась разгерметизация одного из резервуаров — произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Пострадали двое пожарных.

«Им на месте оперативно оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников угрозы нет», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник:
Источник:

Сначала горел один резервуар, потом огонь перешел на второй. Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. В тушении участвуют 456 человек, 181 единица техники.

ВСУ атаковали нефтебазу на Кубани 19 марта. Это произошло через пару часов после предложения президента США Дональда Трампа объявить на 30 дней прекращение огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной.

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Пожар Огонь Взрыв Нефтебаза Кубань
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Комментарии
5
Инженер1
2 часа
Дет от радости движухи небось хороводы водит.
Гость
2 часа
Э ещё повысим налоги , затянем пояса потуже на шее и отстроим на братском юге ещё сто таких баз по плану
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