На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали пожарные. Кадры

Площадь пожара увеличилась с 3 750 до 10 000 квадратных метров Источник: shot_shot / T.me











В Кавказском районе Краснодарского края горит нефтебаза, там случился взрыв. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров.

Источник: mash / T.me

В процессе тушения случилась разгерметизация одного из резервуаров — произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Пострадали двое пожарных.

«Им на месте оперативно оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников угрозы нет», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: bazabazon / T.me

Источник: shot_shot / T.me

Сначала горел один резервуар, потом огонь перешел на второй. Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. В тушении участвуют 456 человек, 181 единица техники.