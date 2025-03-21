На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали пожарные. Кадры

В Кавказском районе Краснодарского края горит нефтебаза, там случился взрыв. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров.
В процессе тушения случилась разгерметизация одного из резервуаров — произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Пострадали двое пожарных.
«Им на месте оперативно оказали первую помощь, доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью сотрудников угрозы нет», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Сначала горел один резервуар, потом огонь перешел на второй. Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. В тушении участвуют 456 человек, 181 единица техники.
ВСУ атаковали нефтебазу на Кубани 19 марта. Это произошло через пару часов после предложения президента США Дональда Трампа объявить на 30 дней прекращение огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной.