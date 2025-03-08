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Происшествия В Ярославле 8 марта полицейские на улице остановили карету

В Ярославле 8 марта полицейские на улице остановили карету

В УМВД прокомментировали инцидент

2 348
13 комментариев
В Ярославле на улице остановили карету | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле на улице остановили карету | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле на улице остановили карету

Источник:

Необычный инцидент произошел 8 марта на улице Большой Октябрьской в Ярославле. Здесь полицейские остановили карету, запряженную парой лошадей. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

— А нечего превышать было. Еле догнали, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В УМВД по Ярославской области так прокомментировали инцидент:

— По информации Госавтоинспекции, повозку остановили патрульные за нарушение правил дорожного движения.

Происшествие случилось на улице Большой Октябрьской | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПроисшествие случилось на улице Большой Октябрьской | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Происшествие случилось на улице Большой Октябрьской

Источник:
Повозку везли две лошади | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПовозку везли две лошади | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Повозку везли две лошади

Источник:

Предварительно, речь идет о нарушении по части 2 статьи 12.29 КоАП — нарушение правил дорожного движения возчиком, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения. По ней нарушителя могут оштрафовать на 800 рублей.

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Комментарии
13
Гость
7 часов
Преступление века. Ну да это не мерсы с блатными номерами тормозить
Гость
8 часов
Стране требуется пополнение бюджета.
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