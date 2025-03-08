В Ярославле 8 марта полицейские на улице остановили карету

Необычный инцидент произошел 8 марта на улице Большой Октябрьской в Ярославле. Здесь полицейские остановили карету, запряженную парой лошадей. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
— А нечего превышать было. Еле догнали, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».
В УМВД по Ярославской области так прокомментировали инцидент:
— По информации Госавтоинспекции, повозку остановили патрульные за нарушение правил дорожного движения.
Предварительно, речь идет о нарушении по части 2 статьи 12.29 КоАП — нарушение правил дорожного движения возчиком, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения. По ней нарушителя могут оштрафовать на 800 рублей.