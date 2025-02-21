Задохнулись в квартире: в Ярославской области две жительницы многоэтажки погибли в пожаре

В Рыбинске Ярославской области при пожаре в многоэтажном доме № 21 на улице Моторостроителей погибли две женщины. Происшествие случилось рано утром 21 февраля. Огонь заметили на шестом этаже.
— Сообщение о загорании поступило в 04:36. К тушению привлекались 30 человек и 8 единиц техники, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Очевидцы отмечали, что пожарным машинам было трудно подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей жильцов. На кадрах с места ЧП видно, что к одному из окон в доме приставляли пожарную лестницу. Спасатели боролись в возгоранием около часа.
— В квартире задохнулись две женщины. Проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.
Личности погибших сейчас устанавливаются. В соцсетях сообщается, что это могли быть мать и дочь. Но официально данная информация пока не подтверждена.
В МЧС сообщили, что предварительная причина пожара — попадание тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы.
Напомним, 11 февраля случился пожар в девятиэтажном доме № 29 на улице Труфанова в Ярославле. Из огня вывели мужчину. Причиной стала стиральная машина.