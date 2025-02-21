Задохнулись в квартире: в Ярославской области две жительницы многоэтажки погибли в пожаре

Пожар случился рано утром в Рыбинске Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области при пожаре в многоэтажном доме № 21 на улице Моторостроителей погибли две женщины. Происшествие случилось рано утром 21 февраля. Огонь заметили на шестом этаже.

— Сообщение о загорании поступило в 04:36. К тушению привлекались 30 человек и 8 единиц техники, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Очевидцы отмечали, что пожарным машинам было трудно подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей жильцов. На кадрах с места ЧП видно, что к одному из окон в доме приставляли пожарную лестницу. Спасатели боролись в возгоранием около часа.

Кадр с места происшествия Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

— В квартире задохнулись две женщины. Проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Личности погибших сейчас устанавливаются. В соцсетях сообщается, что это могли быть мать и дочь. Но официально данная информация пока не подтверждена.

На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В МЧС сообщили, что предварительная причина пожара — попадание тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы.

Улицу затянуло дымом Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com