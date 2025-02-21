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Происшествия Задохнулись в квартире: в Ярославской области две жительницы многоэтажки погибли в пожаре

Задохнулись в квартире: в Ярославской области две жительницы многоэтажки погибли в пожаре

Что известно о происшествии

629
2 комментария
Пожар случился рано утром в Рыбинске | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comПожар случился рано утром в Рыбинске | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Пожар случился рано утром в Рыбинске

Источник:

В Рыбинске Ярославской области при пожаре в многоэтажном доме № 21 на улице Моторостроителей погибли две женщины. Происшествие случилось рано утром 21 февраля. Огонь заметили на шестом этаже.

— Сообщение о загорании поступило в 04:36. К тушению привлекались 30 человек и 8 единиц техники, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Очевидцы отмечали, что пожарным машинам было трудно подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей жильцов. На кадрах с места ЧП видно, что к одному из окон в доме приставляли пожарную лестницу. Спасатели боролись в возгоранием около часа.

Кадр с места происшествия | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comКадр с места происшествия | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Кадр с места происшествия

Источник:

— В квартире задохнулись две женщины. Проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Личности погибших сейчас устанавливаются. В соцсетях сообщается, что это могли быть мать и дочь. Но официально данная информация пока не подтверждена.

На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comНа месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники

Источник:

В МЧС сообщили, что предварительная причина пожара — попадание тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы.

Улицу затянуло дымом | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comУлицу затянуло дымом | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Улицу затянуло дымом

Источник:

Напомним, 11 февраля случился пожар в девятиэтажном доме № 29 на улице Труфанова в Ярославле. Из огня вывели мужчину. Причиной стала стиральная машина.

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Пожар Погибли женщины
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Комментарии
2
Гость
1 час
Существуем в домах которые давно надо обновлять или сносить, проводка старая, нет современных средств защиты итд но мы строим у чужих за спасибо или в безвозвратный кредит по плану
Гость
1 час
😪😪😪🙏🙏🙏
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