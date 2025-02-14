Вспыхнула стиральная машинка: появились подробности пожара в ярославской многоэтажке. Видео

Пожарным пришлось выламывать дверь в квартиру Источник: МЧС России











14 февраля стали известны подробности пожара в доме № 29 на улице Труфанова в Ярославле. Ранее в МЧС Ярославской области сообщали о возгорании квартиры в девятиэтажном доме. Причиной стала стиральная машина.

Стало известно как выглядит квартира после пожара Источник: МЧС России

— Огонь охватил квартиру на 7 этаже. В дыму был весь подъезд. Пришлось вскрывать дверь в тамбур, — сообщили в МЧС Ярославской области.

О пожаре стало известно 11 февраля около четырёх часов дня. Там пожарные нашли мужчину 52-х лет. Его вывели из пылающей квартиры и привели в чувства, а после передали врачам.

Пожар удалось потушить. Машинка оказалась уничтожена, а вся квартира осталась в копоти. Огонь тушили 14 пожарных.

— Тут не машинка виновата, скорее всего она была включена в общую квартирную розетку, которая не выдержала нагрузки. Необходимо для стиралки отдельный ввод делать — всегда, — высказался о ЧП пользователь Александр в комментариях «Жесть Ярославль».