НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 750мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,03
EUR 94,92
Продают здание поликлиники
Потоп из-за коммунального ЧП
Продали известный ресторан
Как отдохнуть зимой по-русски
Застроят 18-этажками
Многодетные остались без дома
Умер депутат
Пропал интернет
Изменится оплата отопления
Происшествия Вспыхнула стиральная машинка: появились подробности пожара в ярославской многоэтажке. Видео

Вспыхнула стиральная машинка: появились подробности пожара в ярославской многоэтажке. Видео

Дым заполнил весь подъезд

581
1 комментарий
Пожарным пришлось выламывать дверь в квартиру | Источник: МЧС России Пожарным пришлось выламывать дверь в квартиру | Источник: МЧС России

Пожарным пришлось выламывать дверь в квартиру

Источник:

14 февраля стали известны подробности пожара в доме № 29 на улице Труфанова в Ярославле. Ранее в МЧС Ярославской области сообщали о возгорании квартиры в девятиэтажном доме. Причиной стала стиральная машина.

Стало известно как выглядит квартира после пожара

Источник:

— Огонь охватил квартиру на 7 этаже. В дыму был весь подъезд. Пришлось вскрывать дверь в тамбур, — сообщили в МЧС Ярославской области.

О пожаре стало известно 11 февраля около четырёх часов дня. Там пожарные нашли мужчину 52-х лет. Его вывели из пылающей квартиры и привели в чувства, а после передали врачам.

Квартира пострадала от пожара | Источник: МЧС Ярославской области Квартира пострадала от пожара | Источник: МЧС Ярославской области
Копоть осела на стены квартиры | Источник: МЧС РоссииКопоть осела на стены квартиры | Источник: МЧС России
После пожара квартира стала чёрной | Источник: МЧС Ярославской области После пожара квартира стала чёрной | Источник: МЧС Ярославской области

Пожар удалось потушить. Машинка оказалась уничтожена, а вся квартира осталась в копоти. Огонь тушили 14 пожарных.

— Тут не машинка виновата, скорее всего она была включена в общую квартирную розетку, которая не выдержала нагрузки. Необходимо для стиралки отдельный ввод делать — всегда, — высказался о ЧП пользователь Александр в комментариях «Жесть Ярославль».

Ранее стали известны подробности взрыва бытового газа в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Пожар Происшествие Город МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
39 минут
Нельзя мужикам стирать. А то может взорваться то что взорваться не может в принципе.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление