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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники массово атаковали Брянскую область: осколки попали в пятиэтажку, погиб ребенок. Кадры с места

Беспилотники массово атаковали Брянскую область: осколки попали в пятиэтажку, погиб ребенок. Кадры с места

Ситуацию прокомментировал губернатор

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Очевидцы сообщают, что осколки одного из беспилотников повредили пятиэтажный дом

Источник:

Ночью 1 декабря Брянскую область массово атаковали беспилотники, сообщил губернатор Александр Богомаз. Есть погибший.

— К сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения. Семье будет оказана вся необходимая помощь, — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате атаки один из жилых домов оказался полностью разрушен, другой получил повреждения.

Источник:

— В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, — передал губернатор.

В области продолжают отражать атаки БПЛА.

— Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ, — сообщил Александр Богомаз.

Ранее мы писали о том, что беспилотники массово атаковали Краснодарский край, обломки попали в дома, пострадала женщина.

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Атака Беспилотники Атака БПЛА Брянская область Погиб ребенок
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