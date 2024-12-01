Беспилотники массово атаковали Брянскую область: осколки попали в пятиэтажку, погиб ребенок. Кадры с места

Ночью 1 декабря Брянскую область массово атаковали беспилотники, сообщил губернатор Александр Богомаз. Есть погибший.
— К сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения. Семье будет оказана вся необходимая помощь, — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате атаки один из жилых домов оказался полностью разрушен, другой получил повреждения.
— В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, — передал губернатор.
В области продолжают отражать атаки БПЛА.
— Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ, — сообщил Александр Богомаз.
Ранее мы писали о том, что беспилотники массово атаковали Краснодарский край, обломки попали в дома, пострадала женщина.