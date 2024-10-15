Гибель под камнепадом: 12 студентов в смертельный поход в горы Алтая повел опытный гид — всё о ЧП

22-летняя Вика (слева) и 21-летний Алексей получили травмы, 18-летняя Маргарита (в центре) погибла на месте Источник: социальные сети











14 октября в Улаганском районе Алтайского края произошло ЧП: группа из 12 туристов попала под камнепад. 18-летняя девушка погибла на месте, двое ее товарищей, новосибирские студенты родом из Перми и Иркутской области, получили травмы. Часть группы всё еще находится в горах. Подробности — в материале наших коллег из NGS.RU

Фото на память

Группа из 12 парней и девушек вышла на маршрут в воскресенье, 13 октября, в селе Акташ. Поход обещал быть не самым тяжелым, 2-й категории сложности, и был по всем правилам зарегистрирован. В объявлении на страничке секции горного туризма НГУ указано, что взять в горы организатор был готов только тех, кто уже принимал участие в походе 1-й категории, исключение — для опытных и спортивных пэвэдэшников (тех, кто регулярно ходил в походы выходного дня). Отдельно в извещении о будущем походе было указано, что взять готовы только тех, кто готов тренироваться, так что 12 туристов, даже если и не были знакомы изначально, успели хотя бы минимально узнать друг друга.

Погода с утра, по данным сервисов, была далекой от идеальной, но вполне типичной для Горного Алтая в это время года — с утра около нуля градусов, к обеду потеплело до +6. Периодически шел дождь со снегом. Настроение компании этот факт не испортил — все были экипированы и рассчитывали хорошо провести время.

— Я их видела издалека 13 октября, около 10:00 или 11:00 утра. У нас база стоит на точке, которая, наверное, стартовая была у них в маршруте. У них же пеший маршрут был разработан. Они из Акташа вышли 13 октября, должны были спуститься в Курае через неделю, 20-го числа. Они в палатках жили. У них палатки с собой были, карематы. Они сфотографировались в начале похода дружно и пошли, — рассказала НГС представительница стоящей в Акташе турбазы «Красные ворота» Екатерина Арбанакова.

Что происходило в следующие сутки, пока знают только выжившие участники группы, но общаться с журналистам даже те, кто уже вернулся в зону, где работает мобильная связь, пока не готовы. Известно немногое: от села Акташ туристы успели отойти на 10 километров и там попали под камнепад.

18-летняя студентка факультета естественных наук НГУ Маргарита погибла на месте. Двое ее товарищей получили травмы, 21-летний студент НГТУ Алексей получил перелом бедра, еще одной девушке, 22-летней студентке медфака НГУ Вике (имя изменено по просьбе девушки), камни ударили по лицу, она получила сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

Кто пошел в поход

По данным прокуратуры Республики Алтай, поход был организован секцией горного туризма НГУ, однако в самом университете эту информацию категорически опровергают: мол, в официальном паблике просто разместили объявление человека, который собирался идти в поход, чтобы помочь ему набрать группу.

Руководителем похода 2-й категории сложности, согласно всё тому же объявлению, стал бердчанин Алексей Сорокин — выпускник НГУ, сотрудник института ядерной физики СО РАН и как минимум в прошлом активный член секции горного туризма.

Руководитель группы, Алексей Сорокин, имеет большой стаж походов Источник: Vk.com











На его странице во «ВКонтакте» есть и другие объявления о наборе компаньонов для похода. Судя по суммам, которые предполагалось потратить на них, речь шла не о коммерческих мероприятиях.

Среди прочих участников группы, по данным НГУ, были как студенты НГУ и НГТУ, так и сотрудники других НИИ, расположенных на территории Советского района Новосибирска, и даже сотрудники МЧС (в самом ведомстве это опровергли).

Маргарита блестяще закончила школу и отлично училась в университете. Друзья вспоминают ее как хорошую спортсменку и надежного друга Источник: социальные сети

Самой юной из участников группы была погибшая студентка Маргарита. Она родилась и с отличием закончила школу в Бердске, после чего поступила в НГУ. Друзья говорят, что девушка, несмотря на юный возраст, была опытной спортсменкой:

— Знаю ее с раннего возраста, вместе занимались туризмом и иногда выступали на соревнованиях. Не могу поверить в то, что случилось, она была в очень хорошей форме и много раз ходила в подобные походы. Из воспоминаний могу сказать, что была умной и жизнерадостной девочкой, любила шутить и имела много друзей. Мне очень жаль, она по-настоящему была лучшей в своем деле, — описала Маргариту ее подруга Милана.

Сейчас родные студентки выехали в Республику Алтай.

Студент НГТУ Алексей в горы пошел, по словам отца, впервые, но прежде он ходил в пешие походы, сплавлялся по рекам и бегал марафоны Источник: социальные сети

Опытным походником друзья и родственники называют и пострадавшего студента Алексея О.

Парень зарегистрирован как житель Пермского края, в Перми живет и его отец, в Новосибирске Алексей учится в НГТУ.

На его страничке в социальной сети парень неоднократно позирует в спортивной форме, в походах, с наградами в руках. Правда, тут есть нюанс — он прежде занимался пешим туризмом и сплавами, а в горы отправился впервые.

— Он позвонил мне 12 октября, предупредил, что будет без связи, рассказал журналистам отец парня Михаил О. — О том, что он попал под камнепад, я узнал сейчас, от вас.

Вика увлеклась туризмом пару лет назад, но успела сходить в несколько походов. По сравнению с Алексеем она отделалась легким испугом — получила ушиб и сотрясение мозга Источник: социальные сети

Третья пострадавшая, 22-летняя Вика, также учится в НГУ, в Новосибирск она переехала из Иркутска.

— Вика довольно общительная и яркая личность, — рассказала знакомая девушки. — У нее всегда есть запас интересных историй, и она любит медицину. Она много рассказывает про свою учебу и про то, кем хочет стать, про то, каково учиться на медицинском, что это тяжело, и про свою профессию в целом. В последний раз, когда мы общались, она работала в лаборатории и изучала что-то именно с научной точки зрения. Туризмом она увлеклась больше года назад и была очень вдохновлена.

Журналисты связались и с самой девушкой, но она пока не готова говорить о том, что произошло в горах.

Эвакуация

После камнепада группе пришлось разделиться. Часть туристов повернула назад, в Акташ, среди них была и Вика, которая могла идти самостоятельно.

— На меня вышли ребята из Новосибирска и попросили оказать содействие спасателям, потому что я очень хорошо знаю эту территорию. Я помог определить местоположение ребят по метке, которую они оставили, — рассказал NGS.RU местный альпинист Бауржан Какиев. — Их всех трясло, все были голодные. Я помог им разместиться в Акташе, сводил в кафе покушать. Девушку, которая в больнице с сотрясением мозга, посадил к себе в автомобиль.

Для Вики поход закончился накануне вечером в палате Акташской больницы, но меньшая часть группы была вынуждена остаться в горах, рядом с телом погибшей Маргариты. Среди них Алексей, который не мог идти.

Спасли туристов только вечером 15 октября.

— С места происшествия борт центра медицины катастроф эвакуировал пострадавшего [Алексея О.] в республиканскую больницу, — сообщили в управлении МЧС по Республике Алтай, добавив, что остальных туристов и тело погибшей студентки еще эвакуируют.

Погода в горах в середине осени непредсказуема Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Будет ли иметь трагедия уголовное продолжение, неясно. Следственное управление СК по республике начало проверку по факту смерти девушки.

— При доставлении тела погибшей девушки оно будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, — прокомментировали в ведомстве. — Кроме того, следователям предстоит установить организатора туристического похода, во время которого пострадали туристы, дать юридическую оценку действиям должностных лиц этой организации.