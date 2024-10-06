Умер актер, сыгравший «народного депутата» Виталия Наливкина: всё, что известно о причинах случившегося

Актер переживал из-за окончания съемок Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Актер Андрей Неретин, известный по роли вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина в шоу на YouTube-канале BARAKuda, скончался на 49-м году жизни. Продюсер проекта Андрей Клочков подтвердил информацию об этом коллегам из VLADIVOSTOK1.RU.

Сатирическое шоу Андрея Неретина про Виталия Наливкина стартовало в 2019 году, приостанавливалось в 2022-м. Актеры, сценаристы и режиссер Андрей Клочков высмеивали недостатки власти. Некоторые серии набирали по 6 миллионов просмотров.

Точная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, это мог быть оторвавшийся тромб, пишет Mash. Baza уточняет, что он пил несколько дней.

У Андрея Неретина действительно были проблемы со здоровьем, которые продолжались несколько лет. Он упал с лестницы и серьезно повредил ногу в 2022 году. Тазобедренный сустав начал разрушаться, и в какой-то момент артист почти перестал ходить.

Неретин остался без денег и работы, поэтому поселился в бараке. В недавних роликах даже просили о финансовой помощи, чтобы помочь с операцией и съемной квартирой. Неравнодушные подписчики собрали для кумира 100 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы прооперировать актера.

«Наливкин» шел на поправку Источник: Shot / T.me

4 октября появилось видео, в котором актер заявил об окончании своей карьеры, ссылаясь на угрозы и давление на себя и команду.

Это видео с обращением об окончании съемок появилось 4 октября Источник: Mash / Telegram

По данным Shot, недавно Неретину предложили роль в кино. Он должен был сняться в триллере, чему был очень рад. Состоятся ли съемки без него, неизвестно.

Авторы проекта переживают не только из-за потери главного актера. Сегодня, 6 октября, стало известно, что режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова обвиняют в уголовном преступлении — изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Вероятно речь идет о выпуске 2021 года, где «народный депутат» сделал вид, что взорвал автобусную остановку из гранатомета. После этого на авторов завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Несмотря на отсутствие реального ущерба, по месту их жительства прошли обыски. Окончательный приговор не вынесли до сих пор.