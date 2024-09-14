В Калининграде обиженный работник поджег дом, где ему недоплатили, — погиб ребенок. Новости 14 сентября

По версии следствия, мужчина пришел к дому соседки с пластиковой бутылкой, в которой был бензин, облил веранду и поджег Источник: МЧС России











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 сентября.

Россия и Украина обменялись пленными

Сто три гражданина России освобождены после обмена военнопленными с Украиной, сообщили в Минобороны. Известно, что россияне были захвачены на территории Курской области.

Военнослужащие находятся на территории Белоруссии. После первичной медицинской и психологической помощи они вернутся в Россию.

— При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, — сказано в сообщении.

В Калининграде сосед из мести поджег дом с людьми

При пожаре в Калининграде погиб ребенок, следователи завели уголовное дело об убийстве. Вину в поджоге признал сосед.

Источник: МЧС России

Огонь охватил 30 квадратных метров частного дома, внутри находились 59-летняя хозяйка и гостивший у нее внук. Женщине удалось выбраться. По данным МЧС, ее госпитализировали. Мальчик погиб, предположительно, в результате отравления продуктами горения.

Подозреваемого нашли по горячим следам. Свои мотивы следователям объяснял 65-летний сосед женщины. Некоторое время назад он выполнял подсобные работы на ее участке и остался недоволен оплатой. На допросе мужчина заявил, что хозяйка поскупилась.

В Алтайском крае разбился самолет

Легкомоторный самолет разбился около поселка Приозерного Рубцовского района Алтайского края. Об этом сообщает транспортный СК в регионе.

Источник: vm_sut / T.me

На борту был только пилот. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что он погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В работе Wildberries случился масштабный сбой

У маркетплейса Wildberries с утра 14 сентября зафиксирован масштабный сбой. Товары только доехали до пунктов выдачи, а клиентам сообщают, что срок хранения уже истек.

Подобные жалобы зафиксированы по всей стране. Проблема усугубляется тем, что с пользователей списывают деньги за то, что они якобы не пришли за своей посылкой, — по 100 рублей с каждой доставки.

Маркетплейс обещает, что в ближайшее время статусы заказов станут корректными.

— Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее, — пообещали в Wildberries порталу E1.RU.

В Воронежской области бушует пожар

В селе Ямное Воронежской области вспыхнул сильный пожар, сообщили в МЧС региона. Загорелась трава, из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома. По предварительной информации, пострадали три дома.

Источник: shot_shot / T.me

— На месте работает более 50 человек и 17 единиц техники, — сообщили в МЧС по Воронежской области.

Информации о пострадавших нет.

Министр труда Северной Осетии арестована за превышение полномочий

Министра труда Северной Осетии Алину Айдарову арестовали на месяц.

Источник: Egion15.ru

Как сообщает МВД региона, дело возбуждено по статье о превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Айдарова и другие фигуранты начиная с зимы 2022 года заключили 53 контракта с поставщиком без применения конкурентных способов. По этим контрактам речь шла о поставке товаров на общую сумму порядка 35 миллионов рублей.

Вспышка пневмонии в Екатеринбурге отправила на дистант целую школу

В 16-й школе Екатеринбурга 13 детей заболели пневмонией. Учреждение временно переведено на дистанционный формат обучения.

Как пишет E1.RU, только двое заболевших — ученики одного класса, остальные выявлены еще в 11.