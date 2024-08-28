Несут игрушки и конфеты: в Ярославле появился стихийный мемориал в память о погибшем 7-летнем мальчике

Несколько дней в Ленинском районе Ярославля неравнодушные несут цветы и игрушки к дому, где из-за пожара погиб 7-летний мальчик. Стихийный мемориал появился под окнами пятиэтажки на Автозаводской, 105 в конце августа.
— В первый класс должен был пойти. Не откачали, — ранее рассказывал читатель 76.RU, который стал очевидцем трагедии.
Напомним, вечером 24 августа в доме на Пятерке загорелась квартира на четвертом этаже. Клубы черного дыма поднялись в квартиру этажом выше, где в этот момент были отец, двое сыновей и бабушка. Младшего мальчика не откачали. По данным источника 76.RU, причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом.
С места пожара также госпитализировали женщину, она находится в Соловьевской больнице в тяжелом состоянии.
После трагедии в СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Эксперты устанавливают причины пожара.