Несут игрушки и конфеты: в Ярославле появился стихийный мемориал в память о погибшем 7-летнем мальчике

Люди несут цветы и игрушки Источник: Кирилл Поверинов











Несколько дней в Ленинском районе Ярославля неравнодушные несут цветы и игрушки к дому, где из-за пожара погиб 7-летний мальчик. Стихийный мемориал появился под окнами пятиэтажки на Автозаводской, 105 в конце августа.

— В первый класс должен был пойти. Не откачали, — ранее рассказывал читатель 76.RU, который стал очевидцем трагедии.

Цветы и игрушки появились под окнами дома Источник: Кирилл Поверинов











К дому, где жил мальчик, несут красные гвоздики Источник: Кирилл Поверинов











Напомним, вечером 24 августа в доме на Пятерке загорелась квартира на четвертом этаже. Клубы черного дыма поднялись в квартиру этажом выше, где в этот момент были отец, двое сыновей и бабушка. Младшего мальчика не откачали. По данным источника 76.RU, причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом.

С места пожара также госпитализировали женщину, она находится в Соловьевской больнице в тяжелом состоянии.