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Происшествия Несут игрушки и конфеты: в Ярославле появился стихийный мемориал в память о погибшем 7-летнем мальчике

Несут игрушки и конфеты: в Ярославле появился стихийный мемориал в память о погибшем 7-летнем мальчике

Ребенок отравился угарным газом при пожаре на Автозаводской

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1 комментарий

Люди несут цветы и игрушки

Несколько дней в Ленинском районе Ярославля неравнодушные несут цветы и игрушки к дому, где из-за пожара погиб 7-летний мальчик. Стихийный мемориал появился под окнами пятиэтажки на Автозаводской, 105 в конце августа.

— В первый класс должен был пойти. Не откачали, — ранее рассказывал читатель 76.RU, который стал очевидцем трагедии.

Цветы и игрушки появились под окнами дома

К дому, где жил мальчик, несут красные гвоздики

Напомним, вечером 24 августа в доме на Пятерке загорелась квартира на четвертом этаже. Клубы черного дыма поднялись в квартиру этажом выше, где в этот момент были отец, двое сыновей и бабушка. Младшего мальчика не откачали. По данным источника 76.RU, причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом.

С места пожара также госпитализировали женщину, она находится в Соловьевской больнице в тяжелом состоянии.

После трагедии в СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Эксперты устанавливают причины пожара.

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Комментарии
1
с++
28 августа 2024, 17:07
мало пожара, ещё и помойку под окнами устроили.
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