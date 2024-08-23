НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62

Заключенные захватили волгоградскую колонию

Бунт в волгоградской колонии
Сколько бункеров в Ярославле
Вырастила овощи-гиганты
Дефицит квартир в аренду
Афиша «Пира на Волге»
Попали в плен
Заразный вирус
Изменят маршруты транспорта
Лучшая школа Ярославля
Выплаты за последствия от БПЛА
Происшествия «Такой хороший мальчик был». Репортаж из поселка дачников, где нашли тело 14-летнего подростка, над которым надругался отчим

«Такой хороший мальчик был». Репортаж из поселка дачников, где нашли тело 14-летнего подростка, над которым надругался отчим

Местные не верят, что ребенок наложил на себя руки сам

579
2 комментария
Отчим мальчика задержан, его обвиняют по ст. 132 УК РФ

14 августа в следкоме Алтайского края сообщили, что в СНТ «Прогресс» в Барнауле нашли тело 14-летнего подростка. По версии следкома, накануне над ним надругался 23-летний отчим. Корреспондент NGS22.RU приехала в садоводство и поговорила с людьми, которые знают семью, чтобы понять, почему произошла такая жуткая трагедия, можно ли было ее не допустить?

Подумали, что слухи

Такси останавливается прямо посреди дороги. Мы в центре СНТ «Прогресс», от Барнаула полчаса на машине. Небольшая пешеходная тропинка, по сторонам — пути для проезда. По краям дома с покосившимися заборчиками. Мало у кого бетонный, чаще из сетки или дерева. Недавно прошел дождь, и идти по мягкой грязи не так просто — обувь катится.

Вокруг ни души — все еще на работе. Позже дачники рассказали, что тех, кто живет здесь весь летний сезон, не так много. Женщина средних лет, в ограде которой грозно лает бигль, рассказывает, она в отпуске и отдыхает на даче — о трагедии только читала.

Дороги в СНТ не очень подходят для долгих прогулок

— Да, ужас! Вчера в «Телеграме» смотрю, убийство какое-то. Но мне показалось сначала, что это не у нас. У нас тут тихо, и вот почти тупик.

Тут подходит еще одна соседка (представляться она не захотела) — о происшествии читала в соцсетях и сначала даже не поверила. От старшей по СНТ информации не было, поэтому некоторые владельцы участков решили, что посты о жутком эпизоде со смертью ребенка лишь чьи-то сплетни.

— Мы тут особо ни с кем не общаемся. С одной стороны от меня медики, знаю, живут. У меня тут второй год дача, но особо каких-то гулянок не было, чтобы с кем-то познакомиться близко.

Иду дальше по тоненькой тропинке через тупик — встречаю женщину с корзинкой и спрашиваю ее по поводу случившегося. Незнакомка тут же меняется в лице и быстро уходит, отрезая: «Нет-нет, ничего не знаю».

На некоторых участках еще идет стройка

Спустя полчаса блужданий выхожу на дорогу. Еще одна женщина средних лет смотрит на меня из-за калитки настороженно и признается:

— Нет, я сюда только приехала, дачу купила, никого не знаю. Вот у него спросите, — и указала на пожилого мужчину через два дома.

Он ответил, что не в курсе трагедии и ничего не читал.

Много где тропинки сильно заросли

«Кажется, она его не любила совсем»

NGS22.RU удалось найти соседей семьи. Вот что рассказывает наша собеседница:

— Знаю их давно, наверное, лет десять уже. Мы купили дом после пожара, строились. Ну и они рядом. Среднего достатка были, а потом всё под откос пошло: запили, загуляли. Последние года три вообще дом забросили. Т. уже ранее была замужем, у нее есть еще дочь. Сейчас девушке 18 лет, и она беременна. В январе примерно Т. встретила нового мужа этого, молодого. В марте они поженились. Она зарабатывала плетением косичек, а он грузчиком через объявления.

Владелица дачи утверждает, у мамы с 14-летним сыном были непростые отношения.

— У ребенка, насколько я знаю, была задержка развития. Им заниматься надо было, чего она не делала. Во время стройки, когда между нашими дворами не было забора, я видела, как Т. бьет сына по голове и орет. Мне кажется, она его никогда не любила.

Ближе к концу садоводства дороги уже получше, но машины со страшным звуком едут по щебню

Местные, знакомые с семьей, в версию с тем, что подросток наложил на себя руки, не верят. Они думают, что мальчика убил его 23-летний отчим, судимый за наркотики. Однако официального подтверждения, что это было убийство, нет.

— Семья, если я правильно помню, состояла на учете в социальных органах. Мое мнение: Т. прекрасно знала, что делает ее муж. Тем более ребенок был такой... по нему всё было видно. Например, учебу он с трудом, но тянул. И, если что-то не получалось, психовал. Когда его что-то беспокоило, это было понятно.

Жительница СНТ «Прогресс» рассказала, что 14-летнего школьника похоронили в Алейске — оттуда родом его мать.

— Мы поехали в морг попрощаться. Знаете, даже мужики плакали, так страшно это всё. Такой хороший мальчик был: добрый и старательный.

В будний день людей в СНТ мало, и улицы пустуют

Еще один собеседник NGS22.RU видел мать мальчика, когда она обнаружила тело:

— В тот день я услышал дикий крик женщины. Подумал, что-то случилось. Может быть, она упала, сломала что-то. Как раз дождь лил. Смотрю, двое мужиков к ней пошли. Через минут десять или меньше скорая подъехала, а потом полиция. Женщина минут 30 так же стояла и орала.

Что произошло

Первые сообщения о том, что в СНТ «Прогресс» нашли тело подростка с признаками насильственной смерти, появились 13 августа днем. Но официальный комментарий регионального следкома по случившемуся опубликовали лишь на следующий день.

В пресс-релизе ведомства говорится, что тело мальчика нашли в дачном домике. По версии следствия, он наложил на себя руки после надругательства со стороны отчима, который старше пасынка всего на 9 лет.

Уточняется, что он ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.

— Накануне трагедии мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, — уточняют в ведомстве.

По версии следствия, мальчик наложил на себя руки после надругательства со стороны отчима, который сам похож на подростка

Отчим мальчика задержан, его обвиняют по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи направили ходатайство о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего). Преступление расследует отдел по особо важным делам.

На кадрах, которые предоставили в следкоме, молодой мужчина показывает оперативникам место, где всё произошло: вокруг зеленые заросли и водоем. Найти его не так просто. Местные знают про «болото», но точно не в курсе, где оно.

«Он осознал, насколько не нужен матери». Мнение психолога

Мы попросили психолога рассказать, почему в этой семье жестокое обращение отчима стало нормой. И почему сами матери ведут к своим детям палачей, делая вид, что ничего не происходит. Неужели ребенок не главнее? Как обезопасить себя от появления монстра в семье?

— Не нужно торопиться с переездом к человеку, когда у тебя есть ребенок. Сначала нужно посмотреть, как мужчина с ним контактирует. Нужно узнать побольше про историю его жизни. Как в старой пословице: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если избранник вас ни с кем не знакомит, даже если он из другого города приехал, это странно. И означает, что он от вас может что-то скрывать, не хочет, чтобы вы узнали о нем какую-то информацию. Это, безусловно, опасно, — объясняет Наталья Панфилова, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья».

По словам специалиста, когда в дом приходит отчим, первое, за чем нужно наблюдать, — реакции детей.

— Если ребенок стал замкнутым, напряженным, нужно сразу выяснить, что произошло. Связано ли это с отчимом, с его появлением. Потому что, конечно, у детей могут быть переживания, связанные со школой, сверстниками. Очень многое здесь зависит от контакта матери с сыном или дочкой.

На вопрос о том, почему женщина выбирает неблагополучного партнера, специалист отвечает так:

— Семейный сценарий — штука очень коварная. Тот, у кого он был благополучный, смотрит со стороны и думает: «Какой ужас, как так можно?» А человек, выросший в деструктивной семье, привыкает много к чему. И это рождает повторение неконструктивных сценариев. Если у этой женщины было так, то она внутреннее готова к тому, что ее избранник будет неидеальным, мягко говоря. Такие люди цепляются за всё, что может им доставить хоть какое-то удовольствие. Как в песне: «Я его слепила из того, что было». Сколько раз я слышала: «Этот у меня пьет, но хотя бы меньше, чем предыдущий». Если человек жил в аду, то даже небольшое улучшение уже счастье. А расставаться со своей мечтой, сказкой, которую ты себе придумала, очень тяжело.

Причины трагедии тоже напрямую связаны с поведением матери.

— Скорее всего, мальчик долгое время находился в угнетенном эмоциональном состоянии: и матери он не нужен, и отчим ощущает вседозволенность. Возможно, если бы мать отчаянно защищала своего ребенка, подросток бы видел, что его любят. И отчиму бы в голову не пришло сделать то, что он сделал. Даже в пьяном угаре или наркотическом бреду. А тут ребенок почувствовал себя крайне обиженным и униженным. Он и так понимал, что не нужен маме, а тут осознал насколько.

ПО ТЕМЕ
Новости Алтая Надругался над ребенком Насилие над ребенком Суицид подростка Отчим и пасынок Неблагополучная семья
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
23 августа 2024, 15:23
Да, уж... Скрепный мир, скрепная жизнь низовых патриотов.
Гость
23 августа 2024, 15:14
о дивный скрепный Мир☠️
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление