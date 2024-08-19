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Происшествия «Я его сейчас сдам!»: история 87-летнего жителя Москвы, который пережил репрессии, ВОВ и был избит в автобусе

«Я его сейчас сдам!»: история 87-летнего жителя Москвы, который пережил репрессии, ВОВ и был избит в автобусе

Незнакомцы напали на него прямо в автобусе — и за пенсионера никто не заступился

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В центре Москвы двое мужчин избили 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия, который ехал в автобусе. Нападавшие заломили ему руки и выволокли на остановку у Лубянки. Им показалось, что пенсионер якобы критически отозвался о бойцах ЧВК «Вагнер». Сам Дмитрий это отрицает.

После нападения Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве (ст. 213 ч. 2 УК РФ), а мужчины проходят в качестве подозреваемых. Гринчий в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU заявил, что не может объяснить себе такую жестокость со стороны людей и после нападения у него ухудшилось здоровье.

Он родился в 1937 году, в годы «Большого террора». Когда ему не было и года, его отца обвинили в шпионаже в пользу Японии и расстреляли. Несколько лет Дмитрию вместе с матерью пришлось скитаться по Москве, чтобы избежать возможного ареста. Годы Великой Отечественной войны он провел в эвакуации в Ташкенте. В 1945 году Гринчий вернулся с мамой в Москву, окончил школу и стал ювелиром. Только в 15 лет он узнал об истории своего отца и свою настоящую фамилию, до этого он носил ненастоящую Ротт.

Отца Гринчия посмертно реабилитировали в 1965 году. Но Дмитрию как единственному наследнику не удалось получить компенсаций за репрессии. Почти два десятка лет он живет в квартире своей мамы, которой завладел некий Сергей Натаров. По словам Дмитрия, он вошел в доверие к его больной матери и переписал квартиру на себя. Восстановить права на жилье ему не удается. Новый хозяин лишь «оставил его в этой квартире до конца жизни», так как идти пенсионеру некуда.

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Дмитрий Гринчий Репрессии Избили пенсионера Инцидент в автобусе
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