Точно будут цвести: как правильно ухаживать за капризными цикламенами — советы цветовода

Цикламен растет в горах, где всегда прохладно, поэтому есть особые требования к его содержанию Источник: Paola Marchesi / pexels.com

Цикламен — красивый цветок, который прекрасно растет в домашних условиях, но при выполнении целого ряда правил ухода. Растение может жить и 27 лет, если хорошо за ним ухаживать. Разбираемся в тонкостях вместе с профессионалом.

Уход в домашних условиях за цикламеном

Цикламен — это многолетнее растение с подземным клубнем, который имеет несколько точек роста. Из него появляются цветоносы высотой до 30 сантиметров. Цветет он в холодное время года — с октября по март.

— Его название в переводе означает «круг согласия». По легенде в древности этот цветок назывался «моли» — по имени одной из древних богинь луны Молионы. Цветок служил защитой от лунной магии, сглаза и наговора, был оберегом, — объяснила практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова.

Цикламен в природе растет в горах, где всегда прохладно, поэтому есть особые требования к его содержанию. При его выращивании нужно учитывать период покоя, который длится около четырех месяцев, с марта по июль. В это время растение сбрасывает листья, и клубень отдыхает.

— Для того чтобы после покоя растение не погибло и заложило цветочные почки, с октября по декабрь нужно держать его в прохладных условиях при температуре +10… +15 градусов, иначе цветов не будет, — предупредила специалист.

Как только появятся цветки, температуру можно повысить до +17 градусов. Растению нужен яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут повредить нежные листья растения. В активный период цикламены следует подкармливать каждые две недели комплексным жидким удобрением.

Как поливать цикламен

Важно, чтобы грунт у цикламен был нейтральным или слабокислым Источник: Bade Saba / pexels.com

Цикламены не любят пересыхания земли. При недостатке влаги листья сразу же начинают увядать. Но и заливать горшок тоже не стоит. Между поливами верхний слой почвы должен просыхать примерно на сантиметр.

Во время цветения и после него вода для полива должна быть комнатной температуры, около +20 градусов. В период покоя нужно поливать только холодной водой в +15 градусов. Можно даже складывать немного снега в горшочек.

— Нужна высокая влажность воздуха в период активного роста листьев. Поставьте рядом емкость с водой или же поместите горшок в поддон с влажной галькой или мхом. Если этого не сделать, листьев будет мало и они будут мелкими. Не стоит опрыскивать растение: вода, попавшая на листья, бутоны, цветки и клубни, может спровоцировать гнили, — предупредила Татьяна Чернова.

Как пересаживать цикламен

Пересаживать цикламен нужно в горшок на 2–3 см в высоту больше предыдущего. Оптимальное время для пересадки — ранняя весна.

— Взрослые цикламены нуждаются в пересадке один раз в 2–3 года, молодые — ежегодно. После пересадки ограничить полив и защитить цветок от прямых солнечных лучей, — советует специалист. — Нужна специальная и качественная почва: смесь торфа, перегноя и песка в соотношении 2:1:1.

Важно, чтобы грунт был нейтральным или слабокислым с pH 5,5–6,5. Для цикламена лучше всего подойдут небольшие керамические или пластиковые горшки с хорошим дренажным отверстием. Слишком большой горшок может привести к загниванию корневой системы.

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