«Юру надо спасать»: в квартире-помойке погибают пожилой мужчина и 16 кошек — фото и видео

Зал «трешки» завален вещами по самый подоконник Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Запах такой, что режет глаза, — за солидной входной дверью в квартире дома по улице Мориса Тореза в Самаре скрываются тонны лежащего на полу тряпья, бегают кошки, летают мухи. Окна плотно закрыты, по ним стекают испарения кошачьих фекалий — здесь просто нечем дышать. Среди всего этого живет пожилой мужчина Юрий. А вокруг — многочисленные соседи. Наши коллеги из 63.RU побывали в этой жуткой квартире и рассказывают историю ее обитателей.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Как говорят соседи, они много лет не подозревали о том, что происходит в квартире. И лишь после смерти хозяйки квартиры Ольги — сестры Юрия — выяснилось, какой кошмар творится в этой «трешке».

Так выглядит кухня Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Родители Ольги и Юрия получили эту квартиру примерно 40 лет назад. Мама умерла в декабре 2019-го. По словам Юрия, именно после смерти матери Ольга начала накапливать вещи. И заводить кошек.

Маленькая дальняя комната Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Соседи рассказывают, что быт взрослых наследников после смерти родителей сложился так: Ольга не работала, а Юрий добывал еду, собирая продукты с истекшим сроком с помойки. Пенсии, получаемые по инвалидности, они не тратили. Активная соседка Татьяна считает, что таким образом Ольге удалось скопить какие-то деньги, которые могут находиться в квартире.

Библиотека. На первый взгляд — все вещи в квартире пришли в негодность. Однако так считают не все Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Сейчас пусти сюда волонтеров — они будут выбрасывать всё без разбора. Юрий останется без всего. А там могут быть важные документы. Квартиры лишится. Придут мошенники и заставят его всё подписать. Там есть и золото, и деньги, которые Ольга прятала, возможно, в мягких игрушках. А я не могу этого допустить. Жалко мне его», — рассказывает Татьяна.

Белый кот стал песочного цвета Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Родственников, желающих похоронить бывшую хозяйку, не нашлось.

«Есть у него племянник с Новокуйбышевска, я нашла его номер в телефоне Ольги. Он приехал, посмотрел на всё это и сказал: "Пока не вступлю в наследство, не буду ничем здесь заниматься". А это полгода», — рассказывает соседка.

Заниматься похоронами пришлось Татьяне, так как она хорошо знала Ольгу.

«Я помогла Юрию организовать ее похороны, чтобы похоронили не в общей яме. Обошлось это в 65 тысяч рублей», — говорит она.

Юрию сейчас 69 лет. Передвигается он с трудом из-за множества заболеваний. Сам он жалуется на почки, не может нормально разогнуть спину Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Это коридор. Слева дверь в ванную, но открыть ее не получится. Двери в комнаты и на кухню заблокированы в приоткрытом положении Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Со слов Татьяны, она оберегает Юрия от мошенников, которые не раз его похищали, удерживали «в заложниках», заставляя им добывать просрочку в магазинах для пропитания.

«Он склонен к скитаниям и может оказаться в плохой компании. Вот вы сейчас об этом напишете — тут же найдутся желающие заполучить что-то ценное», — уверена она.

Свет в квартире есть, но телевизор включали очень давно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В квартиру мы попали с разрешения хозяина Юрия. Так как он смотрит на ситуацию иначе, чем соседка Татьяна, и просит помощи. Мы обещали предать его историю огласке, чтобы волонтеры, соцслужбы, способные ему помочь, узнали о его непростом положении.

Кошачья шерсть и следы от насекомых тут повсюду Источник: Роман Данилкин / 63.RU

К балкону в большой комнате можно пробраться только по куче пакетов с вещами высотой около метра от пола. Чем ближе к балкону, тем плотнее Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Так выглядит балкон Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Видно, что ремонт тут когда-то был. Подоконники и окна — пластиковые. Ручки на месте, но окна никто никогда не открывает Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кошек тут много, они быстро шмыгают туда-сюда Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самые ценные вещи в квартире — это не вещи, а живые существа, которые не видят свежего воздуха Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Соседка Татьяна уверяет, что знает все подробности жизни семьи Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Юрию удобно стоять, лишь опираясь на перила Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Другие соседи, напротив, ругают Татьяну и обвиняют в сокрытии проблемы. По их словам, при жизни Ольга в квартиру никого не пускала, а запах активно скрывала дезодорантом и духами. Если же что-то просачивалось наружу, говорила: «Ничего страшного — это пахнет мусоропровод».

В самом подъезде чисто. Дурной запах почти не чувствуется Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Когда Ольга умерла, а дверь в квартиру распахнулась чуть шире обычного, соседи увидели, что творится за порогом, и были шокированы. И теперь не знают, что делать.

«Она опрятная выходила, и он опрятный выходил. Вы знаете, я не могу сказать, что он как бомж выходил, — нет», — вспоминает соседка по лестничной клетке.

«Его забрать надо. Человек несоциальный. Он не может себя ни обслужить, ни жить он сам по себе не может», — убеждена соседка снизу.

Женщина-соседка отговаривает мужчину от контакта с прессой. Но мужчина жить дальше в таких условиях не хочет Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Животные тоже стали заложниками неопрятных хозяев Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сам Юрий рассказал, что не прочь попасть в пансионат, но не понимает, что для этого нужно сделать. Ранее он был в похожем в Казани — ему там понравилось.

Со слов соседей, у него есть психическое заболевание. Но голова работает хорошо.

Для кошек тут есть отдельная дальняя комната Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жители, узнав о том, что корреспонденты пришли к ним в подъезд, собрались у двери на лестничной площадке. Но никто заходить в квартиру не стал. Люди ругались между собой, спорили, что нужно делать с Юрием и его жилищем.

Шкаф в коридоре Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы же пытались поговорить с самим Юрием, что было совсем не просто. Голос у него тихий, перекричать всех не удавалось.

Ванная комната Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самостоятельно привести жилище в порядок Юрий не может. А сотрудники социальных служб, по его словам, к нему ни разу не приходили.

Со слов соседей, трехкомнатная квартира была оформлена на Ольгу, умершую 25 ноября Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Соседи написали сообщения в группы помощи животным. Однако на момент нашего приезда кошек в квартире было достаточно много Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Соседи по лестничной клетке рассказали версию, как им стало известно о состоянии квартиры.

«Ольга обратилась ко мне с плохим самочувствием — аритмией. Скорая приехала, но зайти в квартиру они не смогли. Ее госпитализировали в больницу на улицу Теннисную, где она попала в реанимацию. После нескольких дней обследования у нее выявили кровь между плеврой и легкими, ее срочно перевели в клинику мединститута, где она умерла. Перед смертью она отдала моей дочери ключи от квартиры и разрешила выбросить некоторые испорченные вещи. Сказала, где лежат документы, в том числе доверенность на получение пенсии Юрия, паспорт, СНИЛС. И просила забрать эти документы себе. Потом при участковом мы передали эти документы Юрию обратно, чтобы не было вопросов. Но больше всего она просила следить за Юрием. Он неоднократно убегал из дома, бомжевал, и она очень за него переживала, так как у человека диагноз», — рассказала одна из соседок.

В квартире нет места для сна. В дальних комнатах невозможно дышать. На вопрос «Где вы спите?» Юрий ответил: «Вот прямо здесь» — и показал на единственное пустое место на полу перед входной дверью Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Пройти дальше спального места просто нет возможности Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Большинство соседей считает, что Юрия нужно «пристроить в хорошие руки» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мужчина действительно выглядит беззащитно, будучи неспособным даже нормально передвигаться Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Соседка Татьяна твердо убеждена, что выносить из квартиры хлам нужно строго в присутствии полиции, чтобы не пропали никакие ценности, если они там есть.

«Под камеру, с участковым. Будем просматривать каждый пакет, там могут быть ценности. Только на таких условиях. Там есть вещи хорошие, не какой-то мусор, все они в пакетах», — говорит она.

Кот ступает на спинку стула, заваленного вещами Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Другие соседи считают, что активная соседка держит Юрия «в заложниках».

«Она забрала у него телефон. Она прошерстила весь телефон Ольги, нашла родственников. Хотя именно Юрий является первоочередным наследником. Мы не знаем, что у него находится в квартире, мы туда не ходили. Он сейчас хотя бы выходит из квартиры, иногда спрашивает кипяток — нам не сложно, ведь ему даже погреть воды негде (в квартире нет газа. — Прим. ред.). А то, что она говорит, что мы вынесли какие-то вещи оттуда… Да не надо нам — ради бога!»

Кирпичный дом построили в 1982 году. Сейчас ему 43 года Источник: Роман Данилкин / 63.RU