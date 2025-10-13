Отопительный сезон — 2025: как засудить коммунальщиков за прорыв батареи. Юрист дал инструкцию

Снимите видео и фото места аварии и последствий потопа. Эти снимки могут понадобиться для подтверждения факта аварии и оценки ущерба.

Потребуйте от сотрудников УК или ТСЖ составить акт о коммунальной аварии. В нем необходимо всё подробно расписать: в каком месте произошел прорыв батареи, какое имущество повреждено, есть ли и каков ущерб здоровью, предварительные причины аварии (если они известны).

Если у вас или членов вашей семьи есть ожоги — обязательно обратитесь в больницу для их фиксации!

Акт о причинении ущерба здоровью и имуществу потребителя должен быть составлен не позднее 12 часов с момента обращения в аварийную службу.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается вам (собственнику, потребителю или его представителю), второй остается в распоряжении управляющей организации.

В случае, если акт не был составлен, напишите его самостоятельно. Попросите соседей, чтобы они подписали его, указав свои ФИО и адреса. В случае судебного разбирательства этот документ может быть доказательством по делу, а соседи могут выступить свидетелями.