Отопительный сезон — 2025: как засудить коммунальщиков за прорыв батареи. Юрист дал инструкцию

Отопительный сезон — 2025: как засудить коммунальщиков за прорыв батареи. Юрист дал инструкцию

Ущерб за внезапный потоп можно возместить

90
А у вас дома уже тепло? | Источник: Максим Бутусов / E1.RUА у вас дома уже тепло? | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

А у вас дома уже тепло?

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Во многих городах страны отопительный сезон только-только стартовал. Правда, не обошлось без коммунальных аварий — кому-то и вовсе не дали тепло, а других, наоборот, залило кипятком (как это было в районе Екатеринбурга).

Если в квартире прорвало батарею, а вы только сделали новенький ремонт — это повод обратиться в суд. Юрист Руслан Камалетдинов в новой серии «Коммунальных инструкций» рассказал нашим коллегам из E1.RU алгоритм действий на случай таких ситуаций.

  1. В чьей собственности находятся батареи?
  2. Шаг 1: Отключите подачу воды
  3. Шаг 2: Обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ
  4. Шаг 3: Зафиксируйте факт аварии
  5. Шаг 4: Проверьте состояние помещения и оцените ущерб
  6. Шаг 5: Подайте претензию о возмещении ущерба
  7. Что указать в претензии?
  8. Шаг 6. Подготовьте и подайте документы в суд
1

В чьей собственности находятся батареи?

Если у вас находится радиатор, который отапливает только вашу квартиру, вы можете отключать подачу тепла и демонтировать его с разрешения УК или ТСЖ — ответственность за пользование такой батареей лежит полностью на вас.

Если на батарее в квартире нет отключающих устройств, позволяющих снять ее, не сливая воду, а радиатор является одной единой конструкцией, согревающей весь дом, — это общее домовое имущество, за которое несет ответственность управляющая организация (УК, ТСЖ).

Напомним, что установка на обогревающие системы отопления отключающих устройств, замена батарей должны быть согласованы с управляющей организацией!

«При этом суды указывают, что обязанность соблюдать правила пользования санитарно-техническим и иным оборудованием в квартире и при обнаружении неисправностей немедленно принимать все возможные меры к их устранению, сообщать о них в аварийную службу возложена на собственников квартиры», — подчеркнул Руслан Камалетдинов.

2

Шаг 1: Отключите подачу воды

При прорыве батареи важно действовать быстро и правильно, чтобы минимизировать ущерб и соблюсти юридические нюансы.

Если в квартире есть краны, перекрывающие подачу тепла в батарею, немедленно закрутите их. Это позволит остановить утечку воды и снизить риск повреждения имущества.

Будьте осторожны, чтобы не обжечься!

3

Шаг 2: Обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ

Сообщите аварийному диспетчеру вашей управляющей компании или ТСЖ о происшествии, указав точный адрес (этаж, подъезд, номер квартиры), расскажите все подробности.

Узнайте и запишите номер вашей заявки.

4

Шаг 3: Зафиксируйте факт аварии

Снимите видео и фото места аварии и последствий потопа. Эти снимки могут понадобиться для подтверждения факта аварии и оценки ущерба.

Потребуйте от сотрудников УК или ТСЖ составить акт о коммунальной аварии. В нем необходимо всё подробно расписать: в каком месте произошел прорыв батареи, какое имущество повреждено, есть ли и каков ущерб здоровью, предварительные причины аварии (если они известны).

Если у вас или членов вашей семьи есть ожоги — обязательно обратитесь в больницу для их фиксации!

Акт о причинении ущерба здоровью и имуществу потребителя должен быть составлен не позднее 12 часов с момента обращения в аварийную службу.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается вам (собственнику, потребителю или его представителю), второй остается в распоряжении управляющей организации.

В случае, если акт не был составлен, напишите его самостоятельно. Попросите соседей, чтобы они подписали его, указав свои ФИО и адреса. В случае судебного разбирательства этот документ может быть доказательством по делу, а соседи могут выступить свидетелями.

5

Шаг 4: Проверьте состояние помещения и оцените ущерб

Обратитесь к эксперту, чтобы составить отчет об оценке причиненного ущерба. Также эксперт может установить причину случившейся аварии.

«Рекомендую не позднее чем за три дня уведомить виновное лицо о дате и времени осмотра квартиры оценщиком, — посоветовал юрист Руслан Камалетдинов. — Лучше сделать это так, чтобы факт отправки уведомления можно было подтвердить документально».

6

Шаг 5: Подайте претензию о возмещении ущерба

Если из-за коммунальной аварии ваше имущество было повреждено, вы можете требовать возмещения убытков (если вы сами не виновны в этом ЧП).

Например, если потоп произошел из-за подрядчика, привлеченного региональным оператором для проведения капитального ремонта, ответственность за причиненный ущерб перед собственниками многоквартирного дома несет региональный оператор (часть 6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ; пункт 7 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).

В порядке досудебного урегулирования спора вы можете предложить виновному лицу возместить убытки добровольно.

Обязательный претензионный (досудебный) порядок для споров, связанных с заливом квартиры, законодательством не предусмотрен!

7

Что указать в претензии?

В претензии рекомендуется указать:

  1. Данные получателя претензии (для физического лица: ФИО, адрес места жительства, контактные данные; для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, телефон, адрес электронной почты).

  2. Ваши данные (ФИО, адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты; если претензия направляется представителем, также указываются его данные и реквизиты документов, удостоверяющих его полномочия).

  3. Основание предъявления претензии (обстоятельства и последствия затопления).

  4. Требование о возмещении ущерба (с указанием суммы).

  5. Срок ожидания ответа на претензию.

  6. Укажите, что намерены обратиться в суд в случае отказа в удовлетворении ваших требований (статья 12 Гражданского кодекса РФ).

  7. Список прилагаемых к претензии документов (например, акт о коммунальном ЧП, заключение независимого оценщика).

  8. Дату направления претензии и вашу подпись (или подпись вашего представителя).

Претензию нужно направить по адресу места жительства, места пребывания или места фактического проживания физлица либо по адресу юрлица, указанному в ЕГРЮЛ, способом, при котором можно достоверно установить, от кого исходит претензия и кому она адресована.

Если виновник отказывается урегулировать спор в досудебном порядке, готовьте исковое заявление.

8

Шаг 6. Подготовьте и подайте документы в суд

Необходимо составить исковое заявление.

К требованиям о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, применяется общий срок исковой давности, который составляет три года. Он исчисляется со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 196, пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса РФ).

Исковое заявление и иные документы можно подать в электронном виде при наличии технической возможности для этого в суде.

До этого мы рассказывали, как провести общее собрание собственников и что лучше — свое ТСЖ или управляющая компания.

Елена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
