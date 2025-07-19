НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 754мм 57%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Продают квартиру за 34 млн
Погода резко изменится
Мор рыбы в реке
Где приятно наслаждаться летом
Афиша на выходные
Опасные места для купания
Куда бюджетно съездить в отпуск
Где искать грибы
Ярославцы — о стадионе «Шинник»
Подорожают кружки для детей
Мой дом Эксперт «Господи, я забыла выключить утюг!» Как быстро произойдет пожар, рассказали в МЧС

«Господи, я забыла выключить утюг!» Как быстро произойдет пожар, рассказали в МЧС

Плюс советы психолога, как унять свою тревогу

74
Написать комментарий
Постоянные проверки утюга могут говорить о наличии обсессивно-компульсивного расстройства | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПостоянные проверки утюга могут говорить о наличии обсессивно-компульсивного расстройства | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Постоянные проверки утюга могут говорить о наличии обсессивно-компульсивного расстройства

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Вы вылетаете из дома, но не успеваете далеко отойти, как ловите себя на мыслях: «А выключил ли я утюг? Как быстро может начаться пожар?» И вот вы уже разворачиваетесь и бежите обратно — проверить, убедиться. Знакомая ситуация, не правда ли. Корреспондент NGS70.RU решил спросить в МЧС, как быстро может начаться возгорание из-за забытого утюга, и узнал у психолога, норма ли навязчивые мысли об этом.

Как быстро возникнет пожар?

Ответить на наши вопросы согласился начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по Томской области Алексей Шпет. Он подчеркнул, что точно ответить на вопрос о том, когда именно возникнет пожар и возникнет ли, сложно. Существует множество факторов, влияющих на ситуацию:

  • температура подошвы утюга;

  • модель устройства;

  • уровень влажности в комнате;

  • наличие домашних животных и малолетних детей в комнате (они могут толкнуть утюг);

  • состояние проводки;

  • материал гладильной доски.

Выгоревшая квартира | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВыгоревшая квартира | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Выгоревшая квартира

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Тогда мы попросили специалиста представить следующую ситуацию: на гладильной доске с покрытием из хлопчатобумажной ткани в горизонтальном положении оставили утюг (без автоматического отключения), температура подошвы при этом — чуть более 200 °C. Как быстро ткань начнет тлеть? По словам специалиста, для этого может хватить 20 минут. Если же утюг оставили на деревянной основе, то тут промежуток времени больше (от получаса и более).

Спрогнозировать, когда возникнет открытый огонь и всё вокруг загорится, сложно: слишком много нюансов.

— У современных приборов есть функция автоотключения. Например, если поставить утюг в вертикальное положение, питание может отключиться в течение 5–10 минут. В горизонтальном положении достаточно 30 секунд. Время отключения зависит от модели утюга,  — говорит Алексей Шпет.

Если утюг находится в вертикальном положении, вероятность возникновения опасной ситуации минимальна. Устройство будет нагреваться до критической температуры и автоматически отключаться. Однако это работает при соблюдении ряда условий: нормальная электропроводка, отсутствие домашних животных, малолетних детей и сильного ветра. Ситуации могут быть всякие, говорит специалист.

Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые помогут избежать происшествий:

  1. Как бы это банально ни звучало, но стоит раскошелиться на утюг с автоматическим отключением.

  2. Сделайте запасной ключ от квартиры и отдайте близкому человеку, чтобы в случае ЧС он смог оперативно проверить квартиру.

  3. Можно приобрести умные розетки с функцией дистанционного отключения.

  4. Перед выходом из дома для собственного успокоения делайте фотографии отключенных приборов.

  5. Нелишним будет установка пожарного извещателя.

Мнение психолога

Консультант работает в русле позитивной психотерапии | Источник: Марта СмеловаКонсультант работает в русле позитивной психотерапии | Источник: Марта Смелова

Консультант работает в русле позитивной психотерапии

Источник:

Марта Смелова

Семейный консультант Поговорим.онлайн Марта Смелова считает, что постоянная тревога об утюге после выхода из дома — это ненормально. Это указывает на то, что у человека невротическая тревога. Такое состояние вредит всем системам организма, так как держит человека в постоянной мобилизации и беспокойстве, что приводит к истощению и нервным срывам.

— Навязчивые и повторяющиеся ритуалы, которые помогают снизить напряжение и создать иллюзию защиты, указывают на ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. По данным исследований, оно встречается у 3% населения планеты всех возрастов. Причины ОКР могут быть различные: наследственный фактор, стрессовые события в прошлом, другие психические расстройства, — говорит Марта Смелова.

Как устроен типичный цикл ОКР? Навязчивые мысли (обсессии) порождают тревожность, с которой человек борется с помощью компульсий (навязчивых действий).

— Дело, конечно же, не в утюге, а в травмирующих психику ситуациях. Но если нужны экспресс-методы для того, чтобы постепенно (в случае с ОКР быстро не получится) взять под контроль тревожку, то это релаксационные техники: дыхательные упражнения и медитации, — убежден эксперт.

Как справиться с тревогой?

Дыхание по квадрату — универсальная техника, которая помогает справиться с тревожностью. Для ее выполнения нужно последовательно пройти четыре этапа: сначала сделать вдох, считая до пяти, затем задержать дыхание на такой же промежуток времени, после чего выполнить выдох, также считая до пяти, и затем снова пауза.

Цикл повторяется минимум десять раз, а верхний предел не ограничен — выполняйте столько подходов, сколько необходимо для достижения спокойствия.

Эта техника особенно эффективна в моменты, когда вы чувствуете побуждение к повторяющимся тревожным действиям, например желание лишний раз проверить, выключен ли утюг. Регулярное применение такого дыхания помогает разорвать замкнутый круг «мысли — тревога — повторяющиеся действия» и вернуть эмоциональное равновесие.

Еще один очень хороший и универсальный способ — медитация. Это общеукрепляющее психологическое мероприятие, которое важно и нужно проводить вне зависимости от того, есть ли в структуре личности тревожный компонент или нет. Скачайте себе подходящее приложение и медитируйте каждый вечер перед сном.

А вы часто переживаете по мелочам и не можете справиться с тревогой?

Да
Нет
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Анастасия ХарламоваАнастасия Харламова
Анастасия Харламова
корреспондент
Утюг Пожар Тревога Дом Квартира Розетки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление