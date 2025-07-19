«Господи, я забыла выключить утюг!» Как быстро произойдет пожар, рассказали в МЧС

Вы вылетаете из дома, но не успеваете далеко отойти, как ловите себя на мыслях: «А выключил ли я утюг? Как быстро может начаться пожар?» И вот вы уже разворачиваетесь и бежите обратно — проверить, убедиться. Знакомая ситуация, не правда ли. Корреспондент NGS70.RU решил спросить в МЧС, как быстро может начаться возгорание из-за забытого утюга, и узнал у психолога, норма ли навязчивые мысли об этом.
Как быстро возникнет пожар?
Ответить на наши вопросы согласился начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по Томской области Алексей Шпет. Он подчеркнул, что точно ответить на вопрос о том, когда именно возникнет пожар и возникнет ли, сложно. Существует множество факторов, влияющих на ситуацию:
температура подошвы утюга;
модель устройства;
уровень влажности в комнате;
наличие домашних животных и малолетних детей в комнате (они могут толкнуть утюг);
состояние проводки;
материал гладильной доски.
Тогда мы попросили специалиста представить следующую ситуацию: на гладильной доске с покрытием из хлопчатобумажной ткани в горизонтальном положении оставили утюг (без автоматического отключения), температура подошвы при этом — чуть более 200 °C. Как быстро ткань начнет тлеть? По словам специалиста, для этого может хватить 20 минут. Если же утюг оставили на деревянной основе, то тут промежуток времени больше (от получаса и более).
Спрогнозировать, когда возникнет открытый огонь и всё вокруг загорится, сложно: слишком много нюансов.
— У современных приборов есть функция автоотключения. Например, если поставить утюг в вертикальное положение, питание может отключиться в течение 5–10 минут. В горизонтальном положении достаточно 30 секунд. Время отключения зависит от модели утюга, — говорит Алексей Шпет.
Если утюг находится в вертикальном положении, вероятность возникновения опасной ситуации минимальна. Устройство будет нагреваться до критической температуры и автоматически отключаться. Однако это работает при соблюдении ряда условий: нормальная электропроводка, отсутствие домашних животных, малолетних детей и сильного ветра. Ситуации могут быть всякие, говорит специалист.
Полезные советы
Вот несколько полезных советов, которые помогут избежать происшествий:
Как бы это банально ни звучало, но стоит раскошелиться на утюг с автоматическим отключением.
Сделайте запасной ключ от квартиры и отдайте близкому человеку, чтобы в случае ЧС он смог оперативно проверить квартиру.
Можно приобрести умные розетки с функцией дистанционного отключения.
Перед выходом из дома для собственного успокоения делайте фотографии отключенных приборов.
Нелишним будет установка пожарного извещателя.
Мнение психолога
Семейный консультант Поговорим.онлайн Марта Смелова считает, что постоянная тревога об утюге после выхода из дома — это ненормально. Это указывает на то, что у человека невротическая тревога. Такое состояние вредит всем системам организма, так как держит человека в постоянной мобилизации и беспокойстве, что приводит к истощению и нервным срывам.
— Навязчивые и повторяющиеся ритуалы, которые помогают снизить напряжение и создать иллюзию защиты, указывают на ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. По данным исследований, оно встречается у 3% населения планеты всех возрастов. Причины ОКР могут быть различные: наследственный фактор, стрессовые события в прошлом, другие психические расстройства, — говорит Марта Смелова.
Как устроен типичный цикл ОКР? Навязчивые мысли (обсессии) порождают тревожность, с которой человек борется с помощью компульсий (навязчивых действий).
— Дело, конечно же, не в утюге, а в травмирующих психику ситуациях. Но если нужны экспресс-методы для того, чтобы постепенно (в случае с ОКР быстро не получится) взять под контроль тревожку, то это релаксационные техники: дыхательные упражнения и медитации, — убежден эксперт.
Как справиться с тревогой?
Дыхание по квадрату — универсальная техника, которая помогает справиться с тревожностью. Для ее выполнения нужно последовательно пройти четыре этапа: сначала сделать вдох, считая до пяти, затем задержать дыхание на такой же промежуток времени, после чего выполнить выдох, также считая до пяти, и затем снова пауза.
Цикл повторяется минимум десять раз, а верхний предел не ограничен — выполняйте столько подходов, сколько необходимо для достижения спокойствия.
Эта техника особенно эффективна в моменты, когда вы чувствуете побуждение к повторяющимся тревожным действиям, например желание лишний раз проверить, выключен ли утюг. Регулярное применение такого дыхания помогает разорвать замкнутый круг «мысли — тревога — повторяющиеся действия» и вернуть эмоциональное равновесие.
Еще один очень хороший и универсальный способ — медитация. Это общеукрепляющее психологическое мероприятие, которое важно и нужно проводить вне зависимости от того, есть ли в структуре личности тревожный компонент или нет. Скачайте себе подходящее приложение и медитируйте каждый вечер перед сном.
А вы часто переживаете по мелочам и не можете справиться с тревогой?