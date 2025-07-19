«Господи, я забыла выключить утюг!» Как быстро произойдет пожар, рассказали в МЧС

Постоянные проверки утюга могут говорить о наличии обсессивно-компульсивного расстройства Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вы вылетаете из дома, но не успеваете далеко отойти, как ловите себя на мыслях: «А выключил ли я утюг? Как быстро может начаться пожар?» И вот вы уже разворачиваетесь и бежите обратно — проверить, убедиться. Знакомая ситуация, не правда ли. Корреспондент NGS70.RU решил спросить в МЧС, как быстро может начаться возгорание из-за забытого утюга, и узнал у психолога, норма ли навязчивые мысли об этом.

Как быстро возникнет пожар?

Ответить на наши вопросы согласился начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по Томской области Алексей Шпет. Он подчеркнул, что точно ответить на вопрос о том, когда именно возникнет пожар и возникнет ли, сложно. Существует множество факторов, влияющих на ситуацию:

температура подошвы утюга;

модель устройства;

уровень влажности в комнате;

наличие домашних животных и малолетних детей в комнате (они могут толкнуть утюг);

состояние проводки;

материал гладильной доски.

Выгоревшая квартира Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тогда мы попросили специалиста представить следующую ситуацию: на гладильной доске с покрытием из хлопчатобумажной ткани в горизонтальном положении оставили утюг (без автоматического отключения), температура подошвы при этом — чуть более 200 °C. Как быстро ткань начнет тлеть? По словам специалиста, для этого может хватить 20 минут. Если же утюг оставили на деревянной основе, то тут промежуток времени больше (от получаса и более).

Спрогнозировать, когда возникнет открытый огонь и всё вокруг загорится, сложно: слишком много нюансов.

— У современных приборов есть функция автоотключения. Например, если поставить утюг в вертикальное положение, питание может отключиться в течение 5–10 минут. В горизонтальном положении достаточно 30 секунд. Время отключения зависит от модели утюга, — говорит Алексей Шпет.

Если утюг находится в вертикальном положении, вероятность возникновения опасной ситуации минимальна. Устройство будет нагреваться до критической температуры и автоматически отключаться. Однако это работает при соблюдении ряда условий: нормальная электропроводка, отсутствие домашних животных, малолетних детей и сильного ветра. Ситуации могут быть всякие, говорит специалист.

Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые помогут избежать происшествий:

Как бы это банально ни звучало, но стоит раскошелиться на утюг с автоматическим отключением. Сделайте запасной ключ от квартиры и отдайте близкому человеку, чтобы в случае ЧС он смог оперативно проверить квартиру. Можно приобрести умные розетки с функцией дистанционного отключения. Перед выходом из дома для собственного успокоения делайте фотографии отключенных приборов. Нелишним будет установка пожарного извещателя.

Мнение психолога

Консультант работает в русле позитивной психотерапии Источник: Марта Смелова

Семейный консультант Поговорим.онлайн Марта Смелова считает, что постоянная тревога об утюге после выхода из дома — это ненормально. Это указывает на то, что у человека невротическая тревога. Такое состояние вредит всем системам организма, так как держит человека в постоянной мобилизации и беспокойстве, что приводит к истощению и нервным срывам.

— Навязчивые и повторяющиеся ритуалы, которые помогают снизить напряжение и создать иллюзию защиты, указывают на ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. По данным исследований, оно встречается у 3% населения планеты всех возрастов. Причины ОКР могут быть различные: наследственный фактор, стрессовые события в прошлом, другие психические расстройства, — говорит Марта Смелова.

Как устроен типичный цикл ОКР? Навязчивые мысли (обсессии) порождают тревожность, с которой человек борется с помощью компульсий (навязчивых действий).

— Дело, конечно же, не в утюге, а в травмирующих психику ситуациях. Но если нужны экспресс-методы для того, чтобы постепенно (в случае с ОКР быстро не получится) взять под контроль тревожку, то это релаксационные техники: дыхательные упражнения и медитации, — убежден эксперт.

Как справиться с тревогой?

Дыхание по квадрату — универсальная техника, которая помогает справиться с тревожностью. Для ее выполнения нужно последовательно пройти четыре этапа: сначала сделать вдох, считая до пяти, затем задержать дыхание на такой же промежуток времени, после чего выполнить выдох, также считая до пяти, и затем снова пауза.

Цикл повторяется минимум десять раз, а верхний предел не ограничен — выполняйте столько подходов, сколько необходимо для достижения спокойствия.

Эта техника особенно эффективна в моменты, когда вы чувствуете побуждение к повторяющимся тревожным действиям, например желание лишний раз проверить, выключен ли утюг. Регулярное применение такого дыхания помогает разорвать замкнутый круг «мысли — тревога — повторяющиеся действия» и вернуть эмоциональное равновесие.

Еще один очень хороший и универсальный способ — медитация. Это общеукрепляющее психологическое мероприятие, которое важно и нужно проводить вне зависимости от того, есть ли в структуре личности тревожный компонент или нет. Скачайте себе подходящее приложение и медитируйте каждый вечер перед сном.