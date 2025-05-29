Сколько-сколько насчитали?! Юрист раскрыл, как коммунальщики начисляют пени

Да, чаще всего пени — это копейки, но если не платить за коммуналку больше трех месяцев, сумма станет приличной Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Забывали ли вы когда-нибудь вовремя оплатить коммуналку? Если да, то вы точно знаете, что за просрочку платежа за услуги ЖКХ управляющая компания или ТСЖ начисляют пени.

Если долг маленький, сумма пени вас не озадачит, а вот если не платили больше трех месяцев… Юрист из Екатеринбурга Руслан Камалетдинов объяснил нашим коллегам из E1.RU, от чего зависит размер пени, и даже поделился формулой расчетов.

Начисление пеней за неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг регулирует несколько законов. Это часть 14 статьи 155 Жилищного кодекса России и пункт 159 Правил Постановления Правительства от 06.05.2011 № 354.

Когда пени будут небольшими

Пени начисляют за каждые сутки просрочки оплаты за коммунальные услуги, начиная с 31-го дня от даты возникновения долга.

Если с того момента, когда вы задолжали, прошло не более трех месяцев (90 дней), то сумму «штрафа» будут считать так: сумма задолженности, умноженная на количество дней просрочки, умноженные на 1/300, умноженные на размер ключевой ставки Банка России .

Лучше не копить долги, а платить за коммуналку сразу Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В каком случае сумма пени растет

Если вы не оплатили долг за ЖКХ в течение трех месяцев, пени пересчитают по другой формуле: сумма задолженности, умноженная на количество дней просрочки, умноженные на 1/130, умноженные на размер ключевой ставки Банка России .

При этом до 1 января 2027 года расчет пеней осуществляют исходя из минимальной ключевой ставки, действующей по состоянию на 27 февраля 2022 года, — то есть 9,5% (или ключевой ставки, действующей на день фактической оплаты).

Это значит, что при нынешней высокой ставке в своих расчетах коммунальщики должны ориентироваться на ставку в 9,5%.

Кроме того, согласно части 14 статьи 155 Жилищного кодекса России, увеличение указанных размеров пеней не допускается. Есть несколько категорий граждан, которых могут освободить от начисления пеней, о них мы расскажем позже.

А вот если вы совсем не будете платить за коммунальные услуги, вас могут выселить из квартиры.