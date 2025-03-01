Налог на фундамент: с 1 марта дачников ждет новая обязательная статья расходов — разбираемся в ней с юристом

Если достался старый домик от бабушки, пришло время узаконить все постройки на участке Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











С 1 марта 2025 года в России вступает в силу ряд поправок, связанных с налогообложением недвижимости, — в том числе поправки в закон о госрегистрации. Теперь собственникам придется платить налоги на бани, сараи и гаражи с фундаментом, которые нужно зарегистрировать в Росреестре. Подробности — в материале NGS.RU.

За что придется платить

По гражданскому законодательству все постройки должны быть узаконены — поставлены на кадастровый учет, а сведения о них должны быть внесены в ЕГРН. Но это касается только объектов недвижимого имущества, то есть построек, стоящих на фундаменте, отметила юрист по недвижимости Екатерина Хаджимуратова.

— Даже недостроенная баня будет объектом недвижимого имущества. Если есть фундамент — закрытый контур из бетона, — ты уже должен платить налог, — объяснила юрист.

В Сети можно встретить множество допущений, что под налог рискуют попасть даже парники и дачные туалеты-скворечники. Юрист подчеркивает, что пока практики еще не сложилось и панические настроения преждевременны.

— У нас подлежат регистрации гаражи, бани, но не подлежат, допустим, сараи, летние кухни — они, будучи объектами вспомогательного значения, могут быть временного использования. Пока неизвестно, будут ли инспекторы в рамках муниципального контроля осуществлять оценку таких объектов, об этом еще идут споры, а разъяснений управления ФНС нет, какие именно постройки на фундаменте подлежат налогообложению, — подчеркивает эксперт.

Кроме того, освобождению от налога подлежит одна постройка площадью до 50 кв. м. Если на участке пять построек менее 50 квадратов, то за одну можно будет не платить — но только за одну.

Важно знать, какой фундамент у постройки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Кроме того, имеет значение, из чего фундамент у постройки. Если он забетонирован, однозначно стоит регистрировать.

— Если строение стоит на сваях, то есть, по сути, под ним четыре колышка, то это не тот фундамент, который подлежит налогообложению. Свайный фундамент от налогообложения освобождается, — пояснила Екатерина Хаджимуратова.

Сколько придется отдавать?

«Налог на фундамент» будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта, а ставка составит от 0,1% до 0,3%.

Чтобы рассчитать свой налог, нужно умножить кадастровую стоимость объекта недвижимости на ставку налога и поделить на 100.

К примеру, кадастровая стоимость бани площадью 25 кв. м составит примерно 200 тысяч рублей, а налог таким образом — 200 рублей. В городе кадастровая стоимость выше: для бани с такими же параметрами она может составлять от 300 до 400 тысяч рублей.

Как будут контролировать исполнение?

Конечно, есть вероятность, что про ваш сарай в налоговой службе долгое время не узнают, но это нарушение закона.

— 1 марта вступает в силу еще одна поправка: орган муниципального контроля может произвести замеры и осмотр земельного участка без извещения собственника. Раньше, когда комиссия выходила на какой-то земельный участок к собственнику, она на заборе, грубо говоря, оставляла уведомления о дате и времени своего визита. С 1 марта у них вообще пропадает эта обязанность, — отметила юрист.

За забор, если надо, заглянут Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В ряде городов по всей стране для этого даже разрешено использование беспилотников. Кроме того, известить налоговую о наличии постройки могут «доброжелатели» из числа соседей.

Как быть законопослушным налогоплательщиком?

Если на участке с допотопных времен стоит старая дедовская баня без регистрации, то придется помучиться.

Для начала следует вызвать на место специалиста БТИ для составления технического паспорта. После составления техпаспорта придется пригласить на свой участок геодезиста или же опять специалиста БТИ, чтобы он составил технический план. На основании технического плана Росреестр внесет изменения в кадастровую карту и зарегистрирует право собственности.

— Но здесь будут сложности, если тот, кто возводил баню, не уведомил администрацию о начале строительства и она — единственное строение на участке. На этом основании Росреестр может отказать, придется идти в суд. Но если дом (основной объект) уже стоит на участке, то уведомлять администрацию о строительстве бани не надо — это изменение вступило в силу с 2022 года. И если это дачный участок, то по дачной амнистии его можно зарегистрировать в упрощенном порядке без уведомления, — объяснила юрист.

Чтобы внезапно не обнаружить, что вы стали должником и вас ищут судебные приставы, эксперт рекомендует регулярно просматривать почтовую корреспонденцию, уведомления налоговиков в приложении «Госуслуги» либо писать, звонить или приходить на прием в налоговую.

— Сначала они направят уведомление о том, что ты должник, а потом уже потребуют оплатить задолженность. И если этого не случится, то лишь тогда они пойдут в суд. То есть как минимум на почту придут два документа, — предупредила Екатерина Хаджимуратова.