Штраф — до 150 тысяч рублей: кому в Ярославле грозит наказание за использование старых газовых плит

Специалисты разъяснили, в каких случаях могут оштрафовать владельцев газовых плит Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











На днях по ярославским соцсетям разошлось известие, что россиян будут штрафовать за использование газовых плит старше 14 лет. В компании «Газпром газораспределение Ярославль» сообщили, что запрет на использование старых плит, действительно есть, как и штрафы. Однако формулировки, в которых подается информация в пабликах, не совсем верны. К примеру, конкретного срока службы плит в законодательстве не прописано. Соответственно нельзя утверждать, что использование оборудования старше 14 лет — основание для штрафа.

В компании разъяснили, что на самом деле является нарушением и за какие из них могут наказать рублем.

Наказание за старую плиту

— Газовое оборудование в квартирах и домах требует своевременного технического обслуживания, а в случае неисправности или истечения срока службы — замены. Использование неисправных газовых приборов или самовольная замена оборудования без привлечения специалистов создает угрозу жизни и здоровью людей и влечет наложение штрафа для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, — прокомментировали в компании «Газпром Газораспределение Ярославль».

Получается, что исправную газовую плиту можно использовать, пока не вышел срок ее эксплуатации (неисправную нужно менять сразу). У разных заводов-изготовителей периоды использования отличаются. Даты нужно искать в технической документации к плите. Если с оборудованием все нормально, то срок эксплуатации можно и продлить. Для этого необходимо обратиться в специализированную диагностическую организацию, которая проведет экспертизу и выдаст соответствующее заключение.

Обычно при истечении срока использования плиты сотрудники газовой службы при очередной проверке выдают уведомление о необходимости проведения диагностики или замене. Если это требование владелец оборудования не выполняет, то ему могут отключить газ, а информацию о нарушении направляют в Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области для наложения штрафа.

Эта норма существует уже не первый год. Последние изменения в законодательстве в этой области произошли в апреле 2024 года, когда была ужесточена ответственность за ряд нарушений.

За что еще могут оштрафовать владельцев плит

Кроме использования неисправных или отслуживших свой срок плит оштрафовать могут за недопуск газовиков в квартиру для проверки оборудования.

— Если абонент не предоставил доступ к оборудованию в день проведения регламентных работ, мы направляем ему извещение с предложением сообщить об удобных для него дате и времени. Сделать это нужно в течение семи календарных дней со дня получения извещения. Если ответа от абонента нет, направляем повторное извещение. Но если и на него нет ответа, составляем акт об отказе в допуске к газовому оборудованию и о невозможности проведения его технического обслуживания, — сообщили в компании «Газпром Газораспределение Ярославль».

Копию такого акта направляют в Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора. А она в свою очередь принимает решение о привлечении абонента к административной ответственности.

Штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов с апреля 2024 года составляет:

для физических лиц — 5–10 тысяч рублей;

для должностных лиц — 100 тысяч рублей;

для юридических лиц — 500 тысяч.

Еще один штраф, который могут наложить на владельцев газового оборудования, — за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования. В этом случае гражданам придется заплатить 5-10 тысяч рублей.

Важно знать, что при повторном нарушении всех вышеуказанных правил налагается увеличенный штраф для граждан — от 15 до 25 тысяч рублей. Если же действие или бездействие по данным пунктам привели к аварии или возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, штраф предусмотрен уже в размере 50-150 тысяч рублей.

Все вопросы использования газового оборудования в России регулируются Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Штрафы прописаны в статье 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Признаки неисправной плиты

В «Центр гражданской защиты» Ярославля назвали признаки, которые могут указывать на то, что плита неисправна.

— В нормальных условиях пламя газовой плиты должно быть голубым, так как это означает, что газ сгорает целиком. Желтые и оранжевые язычки — признак того, что газ сгорает не полностью и выделяется ядовитый угарный газ. В этом случае пользоваться газовым прибором нельзя, необходимо срочно вызвать мастера из аварийной газовой службы, — сообщили спасатели.

Также они рассказали о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования: