С 2025 года у ярославцев начнут отбирать заросшие участки: кто под угрозой

У ярославцев в 2025 году начнут изымать дачи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 2025 года у ярославцев начнут отбирать земельные участки из-за нарушений. Такое право властям дал федеральный закон, принятый еще в августе 2023 года. Действовать он начнет с 1 марта 2025 года. Цель принятия документа — навести порядок с землей. Власти хотят добиться, чтобы территории были приведены в пригодное для использования состояние, вовлекались в хозяйственный оборот. Если же этого не произойдет, землю у нерадивых собственников будут изымать.

Речь идет о Федеральном законе от 08.08.2024 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона „О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд'' и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“».

Как будет действовать новый закон, порталу 76.RU рассказал начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Ярославской области Евгений Лисенков.

Какие участки могут отобрать

Под изъятие могут пойти земли населенных пунктов, а также садовые и огородные участки, независимо от их принадлежности к определенной категории земель.

По Земельному кодексу РФ земли могут относиться к одной из семи категорий: сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса. Категория земли указывает на то, как ее можно использовать.

Из-за чего участок могут изъять

Землю у собственника могут отобрать, если она не используется. Признаки, по которым будут вычислять такие участки, уже разработаны Росреестром и сейчас находятся на рассмотрении в Правительстве РФ. Известно, что в них в частности учитывается фактическое состояние участка, соответствие его использования целевому назначению и виду разрешенного использования.

Как содержать землю, чтобы ее не изъяли

Ваша земля будет защищена от изъятия, если она используется по назначению, не заросла сорняками, не захламлена и не заболочена. На участках для индивидуального жилищного строительства должен быть дом или хотя бы фундамент. Иначе территорию могут включить в перечень неиспользуемых и в конечном счете отобрать.

Как будет происходить изъятие

За неиспользование земельных участков уже сейчас установлена административная ответственность. Нерадивого собственника могут оштрафовать на сумму от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф больше: от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 3% до 5% кадастровой стоимости, но не менее 400 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, штраф для граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

Под изъятие могут попасть участки, которые не использовались в течение трех лет. Сначала владельцу такой территории выдадут предписание об устранении нарушений. Если в течение полугода он не исправит ситуацию, то следующим шагом станет конфискация. Для этого Росреестр в течение 30 дней может инициировать обращение в суд об изъятии.

Кто и как будет следить за состоянием участков

В Ярославской области выявлением неиспользуемых земельных участков будут заниматься Росреестр и местные администрации. Для этого они могут проводить выездные проверки, рейды, инспекции, которые обычно проходят с участием владельцев земли, а также выездные обследования, наблюдения за соблюдением требований без участия собственников.

Кроме того, контролирующие органы будут готовы принять сообщения о нарушениях от граждан и организаций.

Что будет с участком после изъятия

Землю передадут в распоряжение местных властей.

Сколько земли могут изъять в Ярославской области