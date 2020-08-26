«Лечение назначили по СМС»: ярославец, заболевший COVID-19, пожаловался на равнодушие госмедицины

30 июля — звонок от врача. Девушка говорит, что у нее нет костюма, поэтому ко мне идти отказывается. Высылает список лекарств по СМС и прощается (меня лечили «Арбидолом», «Флуимуцилом» и «Азитромицином»). Я звоню в Роспотребнадзор, затем меня посылают в медицину катастроф. Через два часа приезжает скорая. Раздается звонок из поликлиники, где меня долго опрашивают о сложившейся ситуации.

В этот же день всем, с кем я контактировал незадолго до постановки диагноза, сообщаю о возможности заражения. Некоторые отправились делать тесты за свой счет, а некоторые — в поликлинику. Скажу так — все, кто пришел в поликлинику, был послан. Некоторые из моих друзей (не буду называть фамилии) все-таки заболели коронавирусом, но врачи из-за нежелания брать мазки и тому подобного просто ставили им другие диагнозы.



31 июля — приходит врач в каком-то жидком, не внушающем доверия костюме. Сказала, что это ее последний рабочий день. В связи с чем — уж не знаю. Осматривает меня и уходит. Затем наступает долгое затишье. Назначают повторный мазок мне аж через 20 дней! К этому моменту я уже, конечно же, закончил принимать лекарства. Приходят брать мазок 17 и 19 августа, сказав, что результаты выдадут через 3–5 дней. Звоню через 5 дней (в пятницу) поинтересоваться результатами. До заведующей так и не дозвонился, в регистратуре отправили к инфекционисту — звоните после выходных с 13 до 17. 24 августа — звоню заведующей, отвечает мужчина со словами, что я не туда попал (странно, ведь я именно по этому телефону звонил ранее), затем инфекционисту. Она находит мои результаты и затем вступает со мной в разговор о том, что не знает, как их передать. Мой врач уволился, а кто заниматься моей ситуацией будет — неизвестно. Моя реплика о том, сколько это безобразие может продолжаться, гасится словами: «Так! Тихо!» Инфекционист ушла решать вопрос в регистратуру. Спустя еще какое-то время договорились, что во вторник, 25 августа, ко мне прибудет терапевт. На момент написания поста так никто и не появился, а в поликлинике все то же — ждите.

