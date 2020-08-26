«Лечение назначили по СМС»: ярославец, заболевший COVID-19, пожаловался на равнодушие госмедицины

Ярославец, заболевший коронавирусом, пожаловался на равнодушие госмедицины
Коронавирус не отступает. И среди ярославцев немало тех, кто перенес болезнь буквально недавно. Среди них Слава Иванов. К счастью, госпитализация ему не потребовалась (из симптомов у него были сильная слабость, головокружение, боль в глазах и температура 37,9), но молодой человек возмущен тем, как его лечили на дому. Об этом он рассказал в гневном посте в «Фейсбуке». Публикуем его полностью.
«29 июля — у меня диагностирован вирус. Срочно отправляюсь в изоляцию. Звоню сначала в скорую, оттуда направляют в поликлинику, договариваюсь о визите врача на следующий день.
30 июля — звонок от врача. Девушка говорит, что у нее нет костюма, поэтому ко мне идти отказывается. Высылает список лекарств по СМС и прощается (меня лечили «Арбидолом», «Флуимуцилом» и «Азитромицином»). Я звоню в Роспотребнадзор, затем меня посылают в медицину катастроф. Через два часа приезжает скорая. Раздается звонок из поликлиники, где меня долго опрашивают о сложившейся ситуации.
В этот же день всем, с кем я контактировал незадолго до постановки диагноза, сообщаю о возможности заражения. Некоторые отправились делать тесты за свой счет, а некоторые — в поликлинику. Скажу так — все, кто пришел в поликлинику, был послан. Некоторые из моих друзей (не буду называть фамилии) все-таки заболели коронавирусом, но врачи из-за нежелания брать мазки и тому подобного просто ставили им другие диагнозы.
31 июля — приходит врач в каком-то жидком, не внушающем доверия костюме. Сказала, что это ее последний рабочий день. В связи с чем — уж не знаю. Осматривает меня и уходит. Затем наступает долгое затишье. Назначают повторный мазок мне аж через 20 дней! К этому моменту я уже, конечно же, закончил принимать лекарства. Приходят брать мазок 17 и 19 августа, сказав, что результаты выдадут через 3–5 дней. Звоню через 5 дней (в пятницу) поинтересоваться результатами. До заведующей так и не дозвонился, в регистратуре отправили к инфекционисту — звоните после выходных с 13 до 17. 24 августа — звоню заведующей, отвечает мужчина со словами, что я не туда попал (странно, ведь я именно по этому телефону звонил ранее), затем инфекционисту. Она находит мои результаты и затем вступает со мной в разговор о том, что не знает, как их передать. Мой врач уволился, а кто заниматься моей ситуацией будет — неизвестно. Моя реплика о том, сколько это безобразие может продолжаться, гасится словами: «Так! Тихо!» Инфекционист ушла решать вопрос в регистратуру. Спустя еще какое-то время договорились, что во вторник, 25 августа, ко мне прибудет терапевт. На момент написания поста так никто и не появился, а в поликлинике все то же — ждите.
Вывод такой: государству по большому счету нас*ать на то, как ты лечишься и как болеешь. Проведена качественная работа со стороны правительства — все это бла-бла-бла. Пока ты сам 500 раз не позвонишь, не наорешься, нервы не истреплешь, ничего с места не сдвинется. Жить 28-й день в изоляции — это не забавно!»
Слава живет в Заволжском районе и прикреплен к поликлинике на улице Маяковского.
— Я не просил госпитализации, а лишь нормального отношения. Если бы мне не сказали, что у меня коронавирус, и обращаться бы не стал ни в какие поликлиники. Но считаю, что в условиях эпидемии при известном результате на руках — сообщать стоит, — добавил он. — Я просто хочу на работу. Все эти задержки убивают.
Мы обратились в Департамент здравоохранения Ярославской области за разъяснением.
— Разбираемся в ситуации. Выясняем все обстоятельства, — сообщили нам в департаменте.
Ответ мы обязательно опубликуем.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявлен у 38 жителей Ярославской области. К сожалению, стало известно ещё об одном летальном исходе.