В Москве умер врач из Ярославля. Всё о коронавирусе — онлайн

По данным проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) на 29 апреля в Ярославской области +27 заболевших коронавирусной инфекцией. Итого за всё время 483 человека заразились COVID-19.

Ждём региональную сводку, в которой появятся данные о летальных случаях и новых выздоровевших.