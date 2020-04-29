В Москве умер врач из Ярославля. Всё о коронавирусе — онлайн

+27 заболевших в Ярославской области
По данным проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) на 29 апреля в Ярославской области +27 заболевших коронавирусной инфекцией. Итого за всё время 483 человека заразились COVID-19.
Ждём региональную сводку, в которой появятся данные о летальных случаях и новых выздоровевших.
«Почта России» из-за самоизоляции продлила срок хранения посылок и писем до 60 дней — за исключением судебной и административной корреспонденции, ее необходимо получить в течение 7 дней.
За последние сутки провели
Роскачество сообщает, что в период пандемии россияне стали лучше питаться. 45% отказались от алкоголя, 38% — от сладостей, 35% — от колбасы.
От чего отказались вы?
Из заявления губернатора после обращения Путина:
— Мы уже разработали первый пакет мер. Принят региональный план по поддержке бизнеса. Как и прежде, придерживаемся политики «золотой середины», пытаемся соблюсти баланс. Но если потребуется ужесточить меры ради безопасности жителей, принять непопулярные меры, сделаем это обязательно. Иной выбор неприемлем.
Несмотря на то что до премии «Оскар» еще десять месяцев, организаторы уже объявили об изменениях, связанных с пандемией. В 2021 году к отбору впервые допустят фильмы, которые были показаны онлайн, пока все кинотеатры были закрыты. Но правило перестанет действовать после того, как снимут карантин.
Раньше, чтобы попасть на «Оскар», фильму требовалось не менее семи дней проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса минимум с тремя показами в сутки.
Информация почти из первых уст — от депутата Ярославской областной думы — о введении пропускного режима (когда из дома можно будет выходить только по специальному коду).
Режим самоизоляции? Ну нееет, только не в такую хорошую погоду. Мы спросили у ярославцев, как они соблюдают этот самый режим. Спрашивали на улице Кирова.
И, конечно, если вы пропустили что-то из вчерашнего обращения президента Владимира Путина, то мы выписали короткие тезисы и полную речь.
Коротко о том, что важного произошло в области за прошедшие сутки:
- 28 апреля в Ярославской области выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 456 человек;
- в регионе от коронавируса погиб четвёртый человек. Умерла 59-летняя женщина, у которой были хронические заболевания;
- в Рыбинске городскую больницу №3 полностью отдали под лечение зараженных коронавирусной инфекцией. Медучреждение перепрофилируют в госпиталь, который сможет одновременно принимать 60 заболевших;
- в Гаврилов-Яме коронавирус диагностировали у 14-летней девочки. Она жила в городском доме-интернате для детей-инвалидов, его пришлось закрыть на карантин, там находятся 140 человек;
- в России составили список медиков, которые умерли в период пандемии коронавируса. Сейчас в нем фамилии 72 врачей и медсестер. Попала в список памяти и ярославская медсестра — 47-летняя Ольга Коростелева;
- ещё четверых человек, застрявших из-за пандемии за границей, удалось вернуть домой;
- Ярославская область по количеству заболевшего коронавирусом населения попала на шестое место в ЦФО из 18 регионов;
- печальная новость для выпускников — из-за пандемии они останутся без последнего звонка.