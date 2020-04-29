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В Москве умер врач из Ярославля. Всё о коронавирусе — онлайн

Вся оперативная информация, актуальная на 29 апреля для Ярославской области, — в нашей хронике

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Заболевших коронавирусом в Ярославской области больше с каждым днём&nbsp;

Заболевших коронавирусом в Ярославской области больше с каждым днём 

Доброе утро, друзья!

Мы каждый день заводим новую онлайн-трансляцию, в которой собираем оперативно все новости по распространению коронавирусной инфекции в России и в Ярославской области. Берегите себя, соблюдайте режим самоизоляции и получайте всю информацию безопасно и бесконтактно.

Анна Ёлкина

+27 заболевших в Ярославской области

По данным проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) на 29 апреля в Ярославской области +27 заболевших коронавирусной инфекцией. Итого за всё время 483 человека заразились COVID-19.

Ждём региональную сводку, в которой появятся данные о летальных случаях и новых выздоровевших.

Вера Кузнецова

«Почта России» из-за самоизоляции продлила срок хранения посылок и писем до 60 дней — за исключением судебной и административной корреспонденции, ее необходимо получить в течение 7 дней.

Вера Кузнецова

За последние сутки провели 164 400 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 199 834 человека.

Вера Кузнецова

Роскачество сообщает, что в период пандемии россияне стали лучше питаться. 45% отказались от алкоголя, 38% — от сладостей, 35% — от колбасы.

От чего отказались вы?

    Ольга Прохорова

    Из заявления губернатора после обращения Путина:
    — Мы уже разработали первый пакет мер. Принят региональный план по поддержке бизнеса. Как и прежде, придерживаемся политики «золотой середины», пытаемся соблюсти баланс. Но если потребуется ужесточить меры ради безопасности жителей, принять непопулярные меры, сделаем это обязательно. Иной выбор неприемлем.


    Полный текст.

    Вера Кузнецова

    Несмотря на то что до премии «Оскар» еще десять месяцев, организаторы уже объявили об изменениях, связанных с пандемией. В 2021 году к отбору впервые допустят фильмы, которые были показаны онлайн, пока все кинотеатры были закрыты. Но правило перестанет действовать после того, как снимут карантин.

    Раньше, чтобы попасть на «Оскар», фильму требовалось не менее семи дней проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса минимум с тремя показами в сутки.

    Анна Ёлкина

    Информация почти из первых уст — от депутата Ярославской областной думы — о введении пропускного режима (когда из дома можно будет выходить только по специальному коду).

    Анна Ёлкина

    Режим самоизоляции? Ну нееет, только не в такую хорошую погоду. Мы спросили у ярославцев, как они соблюдают этот самый режим. Спрашивали на улице Кирова.

    Анна Ёлкина

    И, конечно, если вы пропустили что-то из вчерашнего обращения президента Владимира Путина, то мы выписали короткие тезисы и полную речь.

    Анна Ёлкина

    Коротко о том, что важного произошло в области за прошедшие сутки:

    • 28 апреля в Ярославской области выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 456 человек;
    • в регионе от коронавируса погиб четвёртый человек. Умерла 59-летняя женщина, у которой были хронические заболевания;

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    меры самоизоляции
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