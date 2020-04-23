Заражённый коронавирусом в Переславской ЦРБ — отделение закрывать не стали. Ситуация онлайн

А вот и очередная коронавирусная вспышка в больнице — на этот раз в Челябинской области, в городе Златоусте. Там заразились сразу 44 человека.



Напомним, такие же очаги инфекции появлялись в больницах Екатеринбурга, Уфы, Сыктывкара и Архангельска.

