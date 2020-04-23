Заражённый коронавирусом в Переславской ЦРБ — отделение закрывать не стали. Ситуация онлайн

В компании учителей и психологов выяснили, чем закончится история со школьной удаленкой. Спойлер: родители задумаются, что онлайн-образование — это не так уж и плохо, а те, кто учит наших детей, поймут, что некоторые уроки можно вести на дистансе и в обычной жизни.
Ещё одного заражённого коронавирусной инфекцией выявили в Переславской центральной районной больнице. Полный комментарий заместителя главного врача Максима Иванова:
— В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача от 17.04.2020 №1942 по случаю выявления больного с COVID-19 в терапевтическом отделении предписано изолировать всех контактных по месту лечения, работы или месту жительства. Контактные пациенты изолированы в отдельном помещении внутри ЦРБ. Персонал обеспечен всем необходимым СИЗ соответственно типу работы с коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим разработан план по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Организована работа отдельного приёмного покоя. Определен порядок и маршрутизация пациентов. Отделение терапии работает по принципу инфекционного с разделением потоков и зонированием. На карантин отделение не закрыто. После проведения заключительной дезинфекции продолжена госпитализация пациентов с пневмония и ОРВИ в соответствии с действующими рекомендациями.
А вот и очередная коронавирусная вспышка в больнице — на этот раз в Челябинской области, в городе Златоусте. Там заразились сразу 44 человека.
Напомним, такие же очаги инфекции появлялись в больницах Екатеринбурга, Уфы, Сыктывкара и Архангельска.
В Ярославле родители стали получать новые продуктовые наборы на школьников. И выглядят они очень даже неплохо.
В России провели более 2,4 млн тестов на коронавирус, под подозрением на COVID-19 находятся 151 тысяча человек — Роспотребнадзор.
История про беременную женщину, которая не сказала докторам, что у нее коронавирус, всех взволновала. Виновата она или нет?
Собрали подборку мнений.
Мэр Ярославля рассказал ,что они всей мэрией решили скинуться своей зарплатой за один день — на помощь медикам. Мы спросили подписчиков группы «ВКонтакте»: а они готовы ли?
Погода не располагает нарушать режим самоизоляции. Сегодня в Ярославле и по области будет дуть сильный ветер. Мы уже писали, как долго продержится непогода и как сейчас разгребают последствия стихии. Подробнее.
Друзья, у нас сегодня в эфире в инстаграме — председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. Поговорим о том, какие решения принимают депутаты в это непростое время, что будет с бюджетом Ярославля — хватит ли его, чтобы исполнить всё запланированное? Поговорим о праздновании Дня Победы, Дня города.
Вопросы можно задавать уже сейчас под этим постом, обсудим их завтра с ним на эфире в нашем инстаграме: 76ru_news.
Соблюдаете ли вы режим изоляции?
Давайте обсудим:
Надо вводить электронные пропуска в Ярославской области?
В школах Ярославля приступили к раздаче продуктовых наборов на следующие две недели для детей, получающих льготное питание за счёт областного и городского бюджетов в соответствии с Социальным кодексом.
— В школах Ярославля к выдаче подготовлено 17 тысяч продуктовых наборов, — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. — По просьбам родителей мы изменили состав, удалось даже расширить количество продуктов. Находясь в таких нестандартных условиях, мы должны очень внимательно относиться к просьбам и пожеланиям и родителей, и учителей, и детей. Только вместе мы сможем достойно пройти это испытание.
Министерство связи опубликовало информацию о внедрении платформы для выдачи электронных пропусков в 21 одном регионе России. В том числе в Ярославской области. Что это значит.
Сделали для вас нашу ежедневную подборку самых важных новостей о коронавирусе в Ярославской области. Коротко о том, что произошло за прошедшие сутки:
- в Ярославской области увеличилось количество заразившихся коронавирусом. Заболел ещё 41 человек;
- в Ярославле от коронавируса умер 69-летний мужчина. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом «внебольничная пневмония» в крайне тяжелом состоянии;
- по данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 228 человек. Стало известно, откуда эти люди;
- мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что подчинённые предложили направить зарплату за день на помощь врачам;
- в Тутаеве полностью закрывают еще один детский сад. У одного из родителей ребенка, посещающего дежурную группу, анализ на COVID-19 дал положительный результат;
- оперативный штаб Ярославской области проанализировал, в каком возрасте у людей чаще всего выявляют коронавирус, — среди заразившихся большинство людей от 30 до 49 лет;
- в Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом, и поехала рожать в городскую больницу № 1. Врачи, которые принимали роды, заметили симптомы COVID-19 уже после того, как женщина родила. Теперь семь медиков отправили на самоизоляцию.