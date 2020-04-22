— Защитные средства выдают, никаких проблем с этим нет, — рассказывает медсестра. — Стараюсь соблюдать все меры предосторожности. У себя в прихожей, например, оборудовала чистую и грязную зону. Чтобы разграничить пространство, повесила на антресоль пеленку. При входе оставляю верхнюю одежду и кофту, обувь обязательно опускаю в физраствор.

Девушка говорит, что теперь пришлось и сильно ограничить общение, даже с самыми близкими.

— Я собственную маму не видела уже месяц, — говорит медработница. — В случае, если бы дочь жила сейчас со мной, тут же отправила бы ее к бабушке, чтобы не рисковать.

На вопрос о том, почему в Гаврилов-Яме вдруг такой резкий всплеск заболеваемости, женщина ответила коротко: «Плохая самоизоляция».

— Разочаровывает, что все вокруг привыкли надеяться на авось. Ты изо всех сил стараешься ради людей, а им наплевать, — призналась медсестра.



В Гаврилов-Ямском районе насчитывается 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, а вот общее число заболевших в Ярославской области на сегодняшний день — 187 человек.