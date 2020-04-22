Из-за пандемии у многих жителей Ярославской области изменился привычный распорядок дня. В первую очередь это коснулось медработников, которые ежедневно контактируют с больными коронавирусом. О своей жизни рассказала сотрудница Гаврилов-Ямской районной больницы. К слову, именно в этом районе Ярославской области зафиксирована сильная вспышка заболеваемости коронавирусом.
В первую очередь мы поинтересовались тем, как в районной ЦРБ обстоят дела со средствами индивидуальной защиты, ведь накануне четыpе cтaционaрных oтделения бoльницы приостановили госпитализацию из-за того, что у восьми сотрудников выявили коронавирус.
— Защитные средства выдают, никаких проблем с этим нет, — рассказывает медсестра. — Стараюсь соблюдать все меры предосторожности. У себя в прихожей, например, оборудовала чистую и грязную зону. Чтобы разграничить пространство, повесила на антресоль пеленку. При входе оставляю верхнюю одежду и кофту, обувь обязательно опускаю в физраствор.
Девушка говорит, что теперь пришлось и сильно ограничить общение, даже с самыми близкими.
— Я собственную маму не видела уже месяц, — говорит медработница. — В случае, если бы дочь жила сейчас со мной, тут же отправила бы ее к бабушке, чтобы не рисковать.
На вопрос о том, почему в Гаврилов-Яме вдруг такой резкий всплеск заболеваемости, женщина ответила коротко: «Плохая самоизоляция».
— Разочаровывает, что все вокруг привыкли надеяться на авось. Ты изо всех сил стараешься ради людей, а им наплевать, — призналась медсестра.
В Гаврилов-Ямском районе насчитывается 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, а вот общее число заболевших в Ярославской области на сегодняшний день — 187 человек.