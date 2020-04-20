Это истерика или забота о здоровье? Пять ответов психиатров о тревоге из-за коронавируса

Самое главное — не паниковать. Потому что решения, принятые под воздействием таких эмоций, очень редко оказываются эффективными. Чем вы будете спокойнее, тем более взвешенные и верные решения вы сможете принять. Глобально ничего менять нельзя: если, например, вы курили, то сейчас не время бросать это делать, а если вы активно занимались спортом, то найдите возможность не прекращать свои тренировки. Другими словами, ищите новые возможности делать то, к чему вы привыкли в тех условиях, которые сложились. Общайтесь и не забывайте о тех, родных и друзьях, с которыми вы оказались в разлуке. Найдите силы и время, чтобы поговорить с близкими вам людьми по телефону или в интернете. И помните, что из любого кризиса есть выход — наблюдайте, анализируйте и принимайте верные решения.

