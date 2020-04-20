Это истерика или забота о здоровье? Пять ответов психиатров о тревоге из-за коронавируса

1
Что происходит с людьми?
Люди сейчас живут в экстренной ситуации, отсюда появляются волнения, хронические страхи и переживания. У большинства нет опыта жизни в подобных условиях, плюс к этому постоянно отовсюду поступают какие-то сведения о ситуации с коронавирусом, и всё ещё и затянулось на неопределённый срок. Безусловно, это — стресс. Сейчас люди даже с ОРВИ испытывают тревогу, переживают, что вдруг это коронавирус.
2
Во что может вылиться такой стресс?
Люди могут испытывать ощущение симптомов болезни, о которой слышат в новостях, и им, действительно, от этого может становиться плохо. Также могут появиться раздражение и негатив по отношению к окружающим, бессилие и чувство бесперспективности. Другая крайность — это отрицание и облегчённое отношение к происходящему.
3
Как спасти психику?
Самое главное — не паниковать. Потому что решения, принятые под воздействием таких эмоций, очень редко оказываются эффективными. Чем вы будете спокойнее, тем более взвешенные и верные решения вы сможете принять. Глобально ничего менять нельзя: если, например, вы курили, то сейчас не время бросать это делать, а если вы активно занимались спортом, то найдите возможность не прекращать свои тренировки. Другими словами, ищите новые возможности делать то, к чему вы привыкли в тех условиях, которые сложились. Общайтесь и не забывайте о тех, родных и друзьях, с которыми вы оказались в разлуке. Найдите силы и время, чтобы поговорить с близкими вам людьми по телефону или в интернете. И помните, что из любого кризиса есть выход — наблюдайте, анализируйте и принимайте верные решения.
4
Как не сорваться?
Нахождение в одном замкнутом пространстве, действительно, провоцирует конфликты и семейные ссоры. От домашних проблем многие не могут сбежать на работу или на учёбу. Если эмоции достаточно сильные и с ними сложно справляться, то стоит обратиться к специалисту. Позвонить на горячую линию можно и в том случае, если охватила паника и с ней тяжело справиться.
Телефоны доверия и психологической помощи: (4852) 30-03-03 (круглосуточный), 30-75-55 и 30-85-49.
5
Как отличить истерику от заботы о здоровье?
Мы все индивидуальны, поэтому нельзя однозначно сказать, что если человек каждые три минуты моет руки и обпшикал антисептиком всё вокруг себя, то ему нужна помощь специалиста. Нельзя замыкаться только на себе, необходимо общаться. Во-первых, чтобы не загнать себя, во-вторых, чтобы вовремя понять, что близкому вам человеку нужна помощь. Универсальных признаков нет, но близкие люди поймут, когда будет происходить что-то неладное. И нужно понимать, что это ещё — не психическое расстройство, дайте человеку чувствовать себя в безопасности, если ему так будет спокойнее.